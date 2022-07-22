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7/24 Dinle İkinci Perde

İkinci Perde Şarkı Sözleri

Bülent Ortaçgil İkinci Perde şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bülent Ortaçgil İkinci Perde şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İkinci Perde sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bülent Ortaçgil

Bülent Ortaçgil

İkinci Perde

  • Bu İş Çok Zor Yonca

  • Beni Kategorize Etme

  • Beyazın Şarkısı

  • Bozburun

  • Sıcak

  • Arada Sırada Düşünür

  • Küçük Şeyler

  • Saçların

  • Sevgi

  • Çığlık Çığlığa

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