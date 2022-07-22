Bülent Ortaçgil

Bu iş zor, çok zor Yonca Çünkü gülmeyi unutunca Taş yüreklerde kilitli duygular Kapılar açılmayınca *** Bu iş zor, çok zor Yonca Çünkü bizler istemeyince En çok bağıran en doğru sayılır İnsanlar işitmeyince *** Bu iş zor Yonca Çünkü insanlar günler boyunca Hiç soru sormadan durur Bu iş zor Yonca Çünkü insanlar günler boyunca Hiç soru sormadan durur *** Bu iş zor, çok zor Yonca Çünkü sevmeyi bilmeyince Bahar gelir, fark edilmez olur İnsanlar görmeyince *** Bu iş zor, çok zor Yonca Çünkü bizler duymayınca Birinin eli herkesin cebinde İnsanlar umursamayınca *** Bu iş zor Yonca Çünkü insanlar aylar boyunca Hiç soru sormadan durur Bu iş zor Yonca Çünkü insanlar aylar boyunca Hiç soru sormadan durur *** Bu iş zor Yonca Çünkü insanlar yıllar boyunca Hiç soru sormadan durur Bu iş zor Yonca Çünkü insanlar yıllar boyunca Hiç soru sormadan durur *** Bu iş zor Yonca Çünkü insanlar yıllar boyunca Hiç soru sormadan durur Bu iş zor Yonca Çünkü insanlar yıllar boyunca Hiç soru sormadan durur