Bu İş Çok Zor Yonca Ft. Yaşar Şarkı Sözleri
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Bülent Ortaçgil
Bu İş Çok Zor Yonca Ft. Yaşar
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Bu iş zor, çok zor Yonca
Çünkü gülmeyi unutunca
Taş yüreklerde kilitli duygular
Kapılar açılmayınca
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Bu iş zor, çok zor Yonca
Çünkü bizler istemeyince
En çok bağıran en doğru sayılır
İnsanlar işitmeyince
***
Bu iş zor Yonca
Çünkü insanlar günler boyunca
Hiç soru sormadan durur
Bu iş zor Yonca
Çünkü insanlar günler boyunca
Hiç soru sormadan durur
***
Bu iş zor, çok zor Yonca
Çünkü sevmeyi bilmeyince
Bahar gelir, fark edilmez olur
İnsanlar görmeyince
***
Bu iş zor, çok zor Yonca
Çünkü bizler duymayınca
Birinin eli herkesin cebinde
İnsanlar umursamayınca
***
Bu iş zor Yonca
Çünkü insanlar aylar boyunca
Hiç soru sormadan durur
Bu iş zor Yonca
Çünkü insanlar aylar boyunca
Hiç soru sormadan durur
***
Bu iş zor Yonca
Çünkü insanlar yıllar boyunca
Hiç soru sormadan durur
Bu iş zor Yonca
Çünkü insanlar yıllar boyunca
Hiç soru sormadan durur
***
Bu iş zor Yonca
Çünkü insanlar yıllar boyunca
Hiç soru sormadan durur
Bu iş zor Yonca
Çünkü insanlar yıllar boyunca
Hiç soru sormadan durur