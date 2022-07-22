Bülent Ortaçgil

Ne gecelerimiz katran karası Ne de "kolay gelsin bakalım" Olmadı yaşam Sevdanın yolları yokuş Şans hiç alışmamış bize, nedense Sizin belalınız ben olamadım Şöyle bir masaya vurup susturamadım Hadi iyisin iyisin dediniz Ama faka basan hep bendeniz Doğduğumda ölmeye değil Yaşamaya yattım *** Bu şarkılar adam olmaz Bu şarkılar adam olmaz Bu şarkılar adam olmaz Bu şarkılar adam olmaz Adam olmaz Adam olmaz *** Ağıtım elinde silahla vurulana değil Her gün yavaş yavaş ölene dair Herkesin sözcüsü olamadık Ne yazık, çok yazık Sözümüz bitince Nâzım'a sığınamadık *** Bu şarkılar adam olmaz Bu şarkılar adam olmaz Bu şarkılar adam olmaz Bu şarkılar adam olmaz (Olmaz olmaz) Adam olmaz (Olmaz olmaz) Adam olmaz *** İnsanın dışındakiler ilgimizi çeker Oysa içimize inenler pek az Sessiz bir isyanı hiç kimse istemez Biz dövüşmekten yanayız Bu şehr-i İstanbul ki Taşı toprağı moloz Artık bize söylemek düşmez *** Bu şarkılar adam olmaz Bu şarkılar adam olmaz Bu şarkılar adam olmaz Bu şarkılar adam olmaz (Olmaz olmaz) Adam olmaz (Olmaz olmaz) Adam olmaz *** Bu şarkılar adam olmaz Bu şarkılar adam olmaz Bu şarkılar adam olmaz Bu şarkılar adam olmaz Bu şarkılar adam olmaz Bu şarkılar adam olmaz (Olmaz olmaz) Adam olmaz (Olmaz olmaz) Adam olmaz