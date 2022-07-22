Bu Şarkılar Adam Olmaz Şarkı Sözleri
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Bülent Ortaçgil
Bu Şarkılar Adam Olmaz
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Ne gecelerimiz katran karası
Ne de "kolay gelsin bakalım"
Olmadı yaşam
Sevdanın yolları yokuş
Şans hiç alışmamış bize, nedense
Sizin belalınız ben olamadım
Şöyle bir masaya vurup susturamadım
Hadi iyisin iyisin dediniz
Ama faka basan hep bendeniz
Doğduğumda ölmeye değil
Yaşamaya yattım
***
Bu şarkılar adam olmaz
Bu şarkılar adam olmaz
Bu şarkılar adam olmaz
Bu şarkılar adam olmaz
Adam olmaz
Adam olmaz
***
Ağıtım elinde silahla vurulana değil
Her gün yavaş yavaş ölene dair
Herkesin sözcüsü olamadık
Ne yazık, çok yazık
Sözümüz bitince Nâzım'a sığınamadık
***
Bu şarkılar adam olmaz
Bu şarkılar adam olmaz
Bu şarkılar adam olmaz
Bu şarkılar adam olmaz
(Olmaz olmaz)
Adam olmaz
(Olmaz olmaz)
Adam olmaz
***
İnsanın dışındakiler ilgimizi çeker
Oysa içimize inenler pek az
Sessiz bir isyanı hiç kimse istemez
Biz dövüşmekten yanayız
Bu şehr-i İstanbul ki
Taşı toprağı moloz
Artık bize söylemek düşmez
***
Bu şarkılar adam olmaz
Bu şarkılar adam olmaz
Bu şarkılar adam olmaz
Bu şarkılar adam olmaz
(Olmaz olmaz)
Adam olmaz
(Olmaz olmaz)
Adam olmaz
***
Bu şarkılar adam olmaz
Bu şarkılar adam olmaz
Bu şarkılar adam olmaz
Bu şarkılar adam olmaz
Bu şarkılar adam olmaz
Bu şarkılar adam olmaz
(Olmaz olmaz)
Adam olmaz
(Olmaz olmaz)
Adam olmaz
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Bu sabah yalnız uyandım
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
Tanıdık kokular yok
Sensiz olmaz
Kahvaltım anlamsızdı
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
İlk sigaram bile tatsızdı
Sensiz olmaz
***
Anlaşılan alışmıştım
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
Bir verdiysem iki almıştım
Sensiz olmaz
Aşk bir dengesizlik işi
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
Dengeye dönüşen bir sevgi
Sensiz olmaz
***
Yine kendi kendime sormadan duramadım
Niye seni böyle istiyorum diye bulamadım
***
Yalnızlık zor, sokaklar çıkmaz
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
Hep tekdüze, her şey dümdüz
Sensiz olmaz
Anlamak çözmeye yetmez
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
Biraz telaşlı, huzursuz
Sensiz olmaz
***
Yine kendi kendime sormadan duramadım
Niye seni böyle istiyorum diye bulamadım
***
Gece gelmiş, yatağım boş
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
Sen uzaktasın, ben uzanmış
Sensiz olmaz
Anlamak çözmeye yetmez
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
Zaman geçmez, sabah gelmez
Sensiz olmaz
***
Yine kendi kendime sormadan duramadım
Niye seni böyle istiyorum diye bulamadım
***
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
Sensiz olmaz
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
Sensiz olmaz
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
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