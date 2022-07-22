Bütün Çiçekler Su İster Ft. Mirkelam Şarkı Sözleri
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Bülent Ortaçgil
Bütün Çiçekler Su İster Ft. Mirkelam
Tüm Şarkıları
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Kimi petunya
Kimi sardunya
Çiğdemsin bazen manolya
Karanfilsin, karamsarsın bazen
Ve fulya
Ve dalya
Güldürürsün, gülsün, sümbülsün
Sarmaşıksın, karmaşıksın bazen
***
Bütün bu çiçekler biraz daha su ister
Su yoksa sevginiz yaşatsın onları
Biraz da sen konuş
Duymayan hiç kalmasın
Güzel bahçemiz hiç solmasın
***
Nilüfersin, yağmuru seversin
Yediverensin, kardelensin
Fesleğensin, filbaharsın, bilinmez
Begonvildir, üzerliktir
Ortancadır, güzelliktir
Mine de olsa
Orkide de olsa fark etmez
***
Bütün bu çiçekler biraz daha su ister
Su yoksa sevginiz yaşatsın onları
Biraz da sen konuş
Duymayan hiç kalmasın
Güzel bahçemiz hiç solmasın
***
Ya şebboysa?
Ya nergisse?
Hüzünlenmişse
Ya yaseminse
Şakayıksa
Ya çok şaka yaparsa bizlere?
***
Bütün bu çiçekler biraz daha su ister
Su yoksa sevginiz yaşatsın onları
Biraz da sen konuş
Duymayan hiç kalmasın
Güzel bahçemiz hiç solmasın
***
Bütün bu çiçekler biraz daha su ister
Su yoksa sevginiz yaşatsın onları
Biraz da sen konuş
Duymayan hiç kalmasın
Güzel bahçemiz hiç solmasın
***
Güzel bahçemiz hiç solmasın
Güzel bahçemiz hiç solmasın