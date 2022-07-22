Bülent Ortaçgil

Kimi petunya Kimi sardunya Çiğdemsin bazen manolya Karanfilsin, karamsarsın bazen Ve fulya Ve dalya Güldürürsün, gülsün, sümbülsün Sarmaşıksın, karmaşıksın bazen *** Bütün bu çiçekler biraz daha su ister Su yoksa sevginiz yaşatsın onları Biraz da sen konuş Duymayan hiç kalmasın Güzel bahçemiz hiç solmasın *** Nilüfersin, yağmuru seversin Yediverensin, kardelensin Fesleğensin, filbaharsın, bilinmez Begonvildir, üzerliktir Ortancadır, güzelliktir Mine de olsa Orkide de olsa fark etmez *** Bütün bu çiçekler biraz daha su ister Su yoksa sevginiz yaşatsın onları Biraz da sen konuş Duymayan hiç kalmasın Güzel bahçemiz hiç solmasın *** Ya şebboysa? Ya nergisse? Hüzünlenmişse Ya yaseminse Şakayıksa Ya çok şaka yaparsa bizlere? *** Bütün bu çiçekler biraz daha su ister Su yoksa sevginiz yaşatsın onları Biraz da sen konuş Duymayan hiç kalmasın Güzel bahçemiz hiç solmasın *** Bütün bu çiçekler biraz daha su ister Su yoksa sevginiz yaşatsın onları Biraz da sen konuş Duymayan hiç kalmasın Güzel bahçemiz hiç solmasın *** Güzel bahçemiz hiç solmasın Güzel bahçemiz hiç solmasın