Bülent Ortaçgil

Zamana Sıkışmış Dün bir ip geçirmiş boynuma Yakalamış sımsıkı Ardımdan sesleniyor Sen hiç bırakma bizi Dünü dinle Unutma sakın Onu çözmek zorundasın Yarın ellerimden tutmuş Koşuyoruz ardarda ** Yollar yollar boyunca Hep bulutlara doğru Yarını dinle Unutma sakın Onu görmek zorundasın Bugün omuzuma çökmüş Sevimli ama çok ağır Tepemden bağırıyor En güzel an budur Bugünü dinle Unutma sakın Onu yaşamak zorundasın

Aşk Nereye Kadar Aşk Başlar Aşk Varır Aşk Yaratır Aşk Verir Aşk Sorar, Sorgular Aşk Dinler Aşk Anlatır *** Aşk Çözer, Geliştirir Aşk Çarpar, Değiştirir Aşk Sorar, Sorgular Aşk Üretir, Dönüştür *** Kendi Kendine Bir Sor Nereye Kadar Kendi Kendine Bir Sor Nereye Kadar *** Bütün Değerlerin Geometrik Artar Genelden Özele Yolculuk Bu Bütün En Güzeller Sende Toplanır Kapılar Kapatılır Kalıcı Mutluluk *** Aşk Yıkar Aşk Yapar Aşk Yorar Aşk Yeniler Aşk Sorar, Sorgular Aşk Yaşanır Aşk Biter *** Kendi Kendine Bir Sor Nereye Kadar Kendi Kendine Bir Sor Nereye Kadar *** Aşk Çözer, Geliştirir Aşk Çarpar, Değiştirir Aşk Sorar, Sorgular Aşk Üretir, Dönüştürür

Bu Su Hiç Durmaz Kar gibi örttüm üstünü içinde tüm çiçekler Birer birer titrediler Uykusuzluğundan belli kafanda birikintiler Teker teker döküldüler *** Sen hep kendine önlemler aldın Ben kendime yasaklar koydum Önümüzde barajlar var Bu su hiç durmaz Bu su hiç durmaz *** Sen hep kendine önlemler aldın Ben kendime yasaklar koydum Önümüzde barajlar var Bu su hiç durmaz Bu su hiç durmaz *** Yaşamak dopdoluydu akan pınarlar gibi İnanmayanlar beklediler Umutlarını borç verdin cebinde hiç kalmadı Dostların anlamadılar *** Sen hep kendine önlemler aldın Ben kendime yasaklar koydum Önümüzde barajlar var Bu su hiç durmaz Bu su hiç durmaz *** Sen hep kendine önlemler aldın Ben kendime yasaklar koydum Önümüzde barajlar var Bu su hiç durmaz Bu su hiç durmaz *** Nar gibi güzelliğin gizliydi vereceklerin fazlaydı İnsanlar inanmadılar Sustun sustun konuşmadın sonra kaçtın arkana bakmadan İnsanlar şaşırdılar *** Sen hep kendine önlemler aldın Ben kendime yasaklar koydum Önümüzde barajlar var Bu su hiç durmaz Bu su hiç durmaz *** Sen hep kendine önlemler aldın Ben kendime yasaklar koydum Önümüzde barajlar var Bu su hiç durmaz Bu su hiç durmaz

Bütün Sokaklarım Seninle yaşamak hiç kolay değil Yaşayamamak gibi Sana dokundukça duyduklarım Tutkularım ve suçlarım ** Bırak gün doğsun ve gün batsın Korkanlar hiç gelmesin Sevginin kabuğunu bilmeyenler Lütfen biraz sussunlar ** Bütün sokaklarım sana doğru Bütün sokaklarım Bana hep kendin gibi göründün Hiç oynamadık sanki ** Zamanı delmiş kişilere soyunmuşuz Bu bir dans değil mi Bırak gün doğsun ve gün batsın Korkanlar hiç gelmesin ** Sevginin kabuğunu duymayanlar Lütfen biraz dinlesinler Bütün sokaklarım sana doğru Bütün sokaklarım ** Kafam eşyasız boş oda gibi Duvarlardan sesim dökülür Pencerelerimi daha henüz açtım Dışarıdan kimin sesi gelir ** Bırak gün doğsun ve gün batsın Korkanlar hiç gelmesin Sevginin kabuğunu bilmeyenler Lütfen biraz sussunlar Bütün sokaklarım sana doğru Bütün sokaklarım

Duyuyor Musun Sessizliğine Alıştık Konuşmazsın Öyle Her Zaman Yağmur Dolu Dolu Yağar Islanmazsın Bile Orada Yerinde misin Duruyor Duyuyor musun Orada Yerinde misin Duyuyor musun Aşık Olunur Susarsın Bilmediğinden midir Sevgiyi Düşünceni Gizlemek Kibarlık Kendini Gizlemek Meziyet Orada Yerinde misin Duruyor Duyuyor musun Orada Yerinde misin Duyuyor musun Dünya Değişiyor Görmek Olası Bizden Sorulacak Sonra İlerisi Katılmazsın Oyuna Onların Olacak Bütün Yarısı Orada Yerinde misin Duruyor Duyuyor musun Orada Yerinde misin Duyuyor musun

Kaptan Aman kaptan Al beni götür denizlere Aman kaptan Al beni götür denizlere Ne yardan, ne serden Diyenlere sözümüz yok Yolculuk ne zaman Aman kaptan Al beni götür denizlere Aman kaptan Al beni götür denizlere Rotamız belli mi Yönümüz nereye Yolculuk ne zaman Aman kaptan Sıkıldık buralardan Usandık limanlardan Bıktık beklemekten Yolculuk ne zaman Aman kaptan Al beni götür denizlere Aman kaptan Al beni götür denizlere Bilinmezden korkmayız Faltaşı gözlerden Yolculuk ne zaman Aman kaptan Sıkıldık buralardan Usandık limanlardan Bıktık beklemekten Yolculuk ne zaman Aman kaptan Al beni götür denizlere Aman kaptan Al beni götür denizlere Rotamız belli mi Yönümüz nereye Yolculuk ne zaman

Kızıma Mektup Canım kızım, güzel kızım, Adı denizden gelen kızım Büyükler dünyasına hoş geldin! Ne kadar içtendin biliyor musun? Değişeceksin! ** Öğreteceğiz sana okumayı, yazmayı, iyi olmayı Ancak karşılaştırmak yok yazılanla söyleneni Çünkü hemen fark edeceksin! ** Canım kızım, güzel kızım, adı denizden gelen kızım Koza gibi gizlenmeyi gösteririz insana Üç beş deney yeter inan Hele sev bir insanı; ** Yetmeyecek kütüphaneler falan anlatacaklarına, göreceksin! Canım kızım, güzel kızım, adı denizden gelen kızım Diyeceğiz sana "İnsan Hakları!" O gün sakın açma gazeteleri ** Diyeceğiz sana kardeşlikten barıştan... Dakikada binler ölüyor açlıktan Demeyeceğiz tabii: "En özgür, gelişmiş ülkeler en sıkı silah tüccarları" Onu artık sen bulacaksın ** Canım kızım, güzel kızım, adı denizden gelen kızım Daha güzel bir dünya vermek isterdim sana, ancak ben de bulmadım Beş on şarkı yazdım sadece Hayata yeni şarkılar lazım ** Sen de öyle yap, yaşayacaksın! Canım kızım, güzel kızım, adı denizden gelen kızım

Oyuna Devam Oyuna devam Biz hiç yorulmadık Biz hiç yenilemedik Desem yalan ** Oyuna devam Oyuna devam Biz hiç kaybolmadık Biz hiç kaybetmedik ** Desem yalan Oyuna devam Rakipler kaçak güreştiler Hepsinin yumrukları vardı ** Dünyayı değiştirmek için Verdiğimiz kırıntılardı Oyuna devam Biz hiç aldanmadık ** Biz hiç aldatmadık Desem yalan Oyuna devam Oyuna devam ** Biz hiç kaybolmadık Biz hiç kaybetmedik Desem yalan Oyuna devam ** Küçüktüm ufacıktım Şimdi büyüdüm çocuğum var Ben hep sorular sorardım Karşımda aynı sorular ** Oyuna devam Biz hiç kaybolmadık Biz hiç kaybetmedik Desem yalan Oyuna devam

Yanlız Yalnız yalnız Kimsesiz değil, insansız Koca şehirde bir tek mi böyle çaresiz Koca şehirde seni bulmak imkansız Uykusuz muyduk hiç fark etmedik Geçmişimizin tortusunda Sabırsız mıydık? Tükettik bir anda Gecenin ışıksızlığında Yalnız yalnız Kimsesiz değil bu kez sensiz Koca şehirde bir tek mi böyle çaresiz Koca şehirde seni bulmak imkansız Duyarsız mıydık? Hiç umursamadık Sevgisizliğin boşluğunda Habersiz miydik? Hiç hazırlanmadık Sessizliğin ortasında Yalnız yalnız Kimsesiz değil bu kez sensiz