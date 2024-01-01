Bülent Ortaçgil

Çığlık Çığlığa Seni sevdiğimi anladığım günden beri Sesler değişti, renkler değişti Yüzümdeki çizgiler başkalaştı Geçmişim değişti, oyunlaştı ** Yeşilin ortasında gelincik gibi İnceleşti, yabancılaştı Siste bağıran vapur düdükleri gibi Geliyor muyuz, gidecek miyiz ** Yoksa Çığlık çığlığa Çığlık çığlığa Seni sevdiğimi anladığım günden beri Hiçlik değişti, yokluk değişti ** Karşılıksızlık dengeleşti Günler değişti, sana dönüştü Nasıl gördüğün düşü yeniden istersen Nasıl bir yılgınlıktır sabah zilleri ** Zamanı gelince nasıl terk eder kuşlar Kaçıyor muyuz, kalacak mıyız ** Yoksa Çığlık çığlığa Çığlık çığlığa ** Seni sevdiğimi anladığım günden beri Yüzler değişti, dostlar değişti Yorgun sokaklar bile karşı çıktılar Adresler değişti, evler değişti ** Seni sevdiğimi anladığım günden beri Gökyüzü değişti, geceler değişti Çocuklar bile bana çiçek diye baktılar Yaşıyor muyuz, unutacak mıyız ** Yoksa Çığlık çığlığa Çığlık çığlığa Çığlık çığlığa ** Çığlık çığlığa Çığlık çığlığa Çığlık çığlığa

O La La Ft Sinan Ceceli Hey, bak bana, gözü kara Aldanma duyduklarına Hep pür caka, sata sata Gezmişim orda burada *** Ne göründüğüm gibiyim Ne sandığın kişiyim Bırak onlar konuşsun Umrumda değil benim *** Sanma burnum havada İnanmam masallara Baloya maske şartı Koymuş herkes aslında *** Kalk artık gel yanıma Yorma beni ta oraya Vaad etmem ben boşuna Çok şaşırma, ne ki bu daha? *** Takılma sen ona buna Kimse de yok bu aura Uyanınca sabaha Sürprizim var o la la *** Kalk artık gel yanıma Yorma beni ta oraya Vaad etmem ben boşuna Çok şaşırma, ne ki bu daha? *** Takılma sen ona buna Kimse de yok bu aura Uyanınca sabaha Sürprizim var o la la *** Hey, bak bana, gözü kara Aldanma duyduklarına Hep pür caka, sata sata Gezmişim orda burda *** Ne göründüğüm gibiyim Ne sandığın kişiyim Bırak onlar konuşsun Umrumda değil benim *** Sanma burnum havada İnanmam masallara Baloya maske şartı Koymuş herkes aslında *** Kalk artık gel yanıma Yorma beni ta oraya Vaad etmem b?n boşuna Çok şaşırma, ne ki bu daha? *** Takılma sen ona buna Kimse de yok bu aura Uyanınca sabaha Sürprizim var o la la Ne göründüğüm gibiyim Ne sandığın kişiyim Bırak onlar konuşsun Umrumda değil benim *** Sanma burnum havada İnanmam masallara Baloya maske şartı Koymuş herkes aslında *** Kalk artık gel yanıma Yorma beni ta oraya Vaad etmem ben boşuna Çok şaşırma, ne ki bu daha *** Takılma sen ona buna Kimse de yok bu aura Uyanınca sabaha Sürprizim var o la la

Sezon Sonu Ft Sinan Ceceli Seni soruyorlar bana, günah benden gitti diyorum Döner belki diyorlar, sezon sonuydu bitti diyorum *** Hani bir zamanlar aşkımdan ölüyordun Sen ölmeyi bayılmak mı zannediyorsun Çok değil yakındır, bin pişman olacaksın Büyük yazıyorum, seneye de okursun *** Öve öve bitiremediğin aşkının Söve söve biteceğini kim bilirdi Adının geçtiği cümlelerin bile Öncelerde altı, şimdi üstü çizildi *** Öve öve bitiremediğin aşkının Söve söve biteceğini kim bilirdi Adının geçtiği cümlelerin bile Öncelerde altı, şimdi üstü çizildi

Doldur Meyhaneci Ft Sinan Ceceli Doldur be meyhaneci, boş kalmasın kadehim Doldur be meyhaneci, hiç bitmiyor dertlerim Doldur be meyhaneci, çabuk doldur içeyim Doldur, doldur, doldur, doldur, doldur gitsin İçelim arkadaş benim derdim çok İçelim arkadaş derdime çare yok İçelim arkadaş bu gün keyfim yok İçelim arkadaş tadım tuzum yok Dostlar acı söyler, düşmanlar sevine dursun Bir büyük içtim ben, şifalar olsun Dostlar acı söyler, düşmanlar sevine dursun Bir büyük içtim ben, şifalar olsun Mezem biraz peynir, biraz da zeytin olsun İçelim arkadaş içelim işte İçelim arkadaş sarhoşum işte Doldur be meyhaneci, boş kalmasın kadehim Doldur be meyhaneci, hiç bitmiyor dertlerim Doldur be meyhaneci, çabuk doldur içeyim Doldur, doldur, doldur, doldur, doldur gitsin Doldur be meyhaneci, boş kalmasın kadehim Doldur be meyhaneci, hiç bitmiyor dertlerim Doldur be meyhaneci, çabuk doldur içeyim Doldur, doldur, doldur, doldur, doldur gitsin Dostlar acı söyler, düşmanlar sevine dursun Bir büyük içtim ben, şifalar olsun Dostlar acı söyler, düşmanlar sevine dursun Bir büyük içtim ben, şifalar olsun Mezem biraz peynir, biraz da zeytin olsun İçelim arkadaş içelim işte İçelim arkadaş sarhoşum işte Doldur be meyhaneci, boş kalmasın kadehim Doldur be meyhaneci, hiç bitmiyor dertlerim Doldur be meyhaneci, çabuk doldur içeyim Doldur, doldur, doldur, doldur, doldur gitsin Doldur be meyhaneci, boş kalmasın kadehim Doldur be meyhaneci, hiç bitmiyor dertlerim Doldur be meyhaneci, çabuk doldur içeyim Doldur, doldur, doldur, doldur, doldur gitsin

Of Ft Sinan Ceceli Hiç kimseyi sevemedim, senden hiç vazgeçemedim Senelerce bekledim, kaybetmekmiş kaderim Bi' gün olsun gülmedim, derdimden bahsedemedim Gittin oldun ellerin, sevdiğimden yok haberin Bundan sonra nereye gideyim? Derdimi şarkıya şiire dökeyim En iyisi ben de bir of çekeyim Of, of, of Bundan sonra nereye gideyim? Derdimi şarkıya şiire dökeyim En iyisi ben de bir of çekeyim Of, of, of Bi' gün olsun gülmedim, derdimden bahsedemedim Gittin oldun ellerin, sevdiğimden yok haberin Bundan sonra nereye gideyim? Derdimi şarkıya şiire dökeyim En iyisi ben de bir of çekeyim Of, of, of Bundan sonra nereye gideyim? Derdimi şarkıya şiire dökeyim En iyisi ben de bir of çekeyim Of, of, of Bundan sonra nereye gideyim? Derdimi şarkıya şiire dökeyim En iyisi ben de bir of çekeyim Of, of, of Bundan sonra nereye gideyim? Derdimi şarkıya şiire dökeyim En iyisi ben de bir of çekeyim Of, of, of

Tanrım Ft Sinan Ceceli Tanrım nerden sevdim? nerden düştüm bu belaya? Yandım isyan ettim kurban oldum bu sevdaya Vurdum gönlümü, hasretin en uzak yoluna Senden kopmazsa yüreğim, yazıklar olsun *** Korkardım, aşkın adı geçince Yıllardır hep kaçardım, aşık olmaktan Bir anda, oldu olmaz dediğim her şey Bilseydim, seni böyle sevmezdim *** Tanrım nerden sevdim? nerden düştüm bu belaya? Yandım isyan ettim kurban oldum bu sevdaya Vurdum gönlümü, hasretin en uzak yoluna Senden kopmazsa yüreğim, yazıklar olsun *** Tanrım nerden sevdim? nerden düştüm bu belaya? Yandım isyan ettim kurban oldum bu sevdaya Vurdum gönlümü, hasretin en uzak yoluna Senden kopmazsa yüreğim, yazıklar olsun *** Allah'ım duy beni, yeter kurtar beni Anladım her şey yalan Gözünü kırpmadan, bitirdi aşk beni Dayan yüreğim, dayan *** Tanrım nerden sevdim? nerden düştüm bu belaya? Yandım isyan ettim kurban oldum bu sevdaya Vurdum gönlümü, hasretin en uzak yoluna Senden kopmazsa yüreğim, yazıklar olsun *** Tanrım nerden sevdim? nerden düştüm bu belaya? Yandım isyan ettim kurban oldum bu sevdaya Vurdum gönlümü, hasretin en uzak yoluna Senden kopmazsa yüreğim, yazıklar olsun *** Tanrım nerden sevdim? nerden düştüm bu belaya? Yandım isyan ettim kurban oldum bu sevdaya Vurdum gönlümü, hasretin en uzak yoluna Senden kopmazsa yüreğim, yazıklar olsun *** Tanrım nerden sevdim? nerden düştüm bu belaya? Yandım isyan ettim kurban oldum bu sevdaya Vurdum gönlümü, hasretin en uzak yoluna Senden kopmazsa yüreğim, yazıklar olsun

O La La Halil Vergin Remix Ft Sinan Ceceli Hey, bak bana, gözü kara Aldanma duyduklarına Hep pür caka, sata sata Gezmişim orda burda *** Ne göründüğüm gibiyim Ne sandığın kişiyim Bırak onlar konuşsun Umrumda değil benim *** Sanma burnum havada İnanmam masallara Baloya maske şartı Koymuş herkes aslında *** Kalk artık gel yanıma Yorma beni ta oraya Vaad etmem ben boşuna Çok şaşırma, ne ki bu daha? *** Takılma sen ona buna Kimse de yok bu aura Uyanınca sabaha Sürprizim var o la la *** Kalk artık gel yanıma Yorma beni ta oraya Vaad etmem ben boşuna Çok şaşırma, ne ki bu daha? *** Takılma sen ona buna Kimse de yok bu aura Uyanınca sabaha Sürprizim var o la la *** Hey, bak bana, gözü kara Aldanma duyduklarına Hep pür caka, sata sata Gezmişim orda burda *** Ne göründüğüm gibiyim Ne sandığın kişiyim Bırak onlar konuşsun Umrumda değil benim *** Sanma burnum havada İnanmam masallara Baloya maske şartı Koymuş herkes aslında *** Kalk artık gel yanıma Yorma beni ta oraya Vaad etmem b?n boşuna Çok şaşırma, ne ki bu daha? *** Takılma sen ona buna Kimse de yok bu aura Uyanınca sabaha Sürprizim var o la la Ne göründüğüm gibiyim Ne sandığın kişiyim Bırak onlar konuşsun Umrumda değil benim *** Sanma burnum havada İnanmam masallara Baloya maske şartı Koymuş herkes aslında *** Kalk artık gel yanıma Yorma beni ta oraya Vaad etmem ben boşuna Çok şaşırma, ne ki bu daha *** Takılma sen ona buna Kimse de yok bu aura Uyanınca sabaha Sürprizim var o la la