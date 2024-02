Bülent Ortaçgil

Doldur be meyhaneci, boş kalmasın kadehim Doldur be meyhaneci, hiç bitmiyor dertlerim Doldur be meyhaneci, çabuk doldur içeyim Doldur, doldur, doldur, doldur, doldur gitsin İçelim arkadaş benim derdim çok İçelim arkadaş derdime çare yok İçelim arkadaş bu gün keyfim yok İçelim arkadaş tadım tuzum yok Dostlar acı söyler, düşmanlar sevine dursun Bir büyük içtim ben, şifalar olsun Dostlar acı söyler, düşmanlar sevine dursun Bir büyük içtim ben, şifalar olsun Mezem biraz peynir, biraz da zeytin olsun İçelim arkadaş içelim işte İçelim arkadaş sarhoşum işte Doldur be meyhaneci, boş kalmasın kadehim Doldur be meyhaneci, hiç bitmiyor dertlerim Doldur be meyhaneci, çabuk doldur içeyim Doldur, doldur, doldur, doldur, doldur gitsin Doldur be meyhaneci, boş kalmasın kadehim Doldur be meyhaneci, hiç bitmiyor dertlerim Doldur be meyhaneci, çabuk doldur içeyim Doldur, doldur, doldur, doldur, doldur gitsin Dostlar acı söyler, düşmanlar sevine dursun Bir büyük içtim ben, şifalar olsun Dostlar acı söyler, düşmanlar sevine dursun Bir büyük içtim ben, şifalar olsun Mezem biraz peynir, biraz da zeytin olsun İçelim arkadaş içelim işte İçelim arkadaş sarhoşum işte Doldur be meyhaneci, boş kalmasın kadehim Doldur be meyhaneci, hiç bitmiyor dertlerim Doldur be meyhaneci, çabuk doldur içeyim Doldur, doldur, doldur, doldur, doldur gitsin Doldur be meyhaneci, boş kalmasın kadehim Doldur be meyhaneci, hiç bitmiyor dertlerim Doldur be meyhaneci, çabuk doldur içeyim Doldur, doldur, doldur, doldur, doldur gitsin

Hiç kimseyi sevemedim, senden hiç vazgeçemedim Senelerce bekledim, kaybetmekmiş kaderim Bi' gün olsun gülmedim, derdimden bahsedemedim Gittin oldun ellerin, sevdiğimden yok haberin Bundan sonra nereye gideyim? Derdimi şarkıya şiire dökeyim En iyisi ben de bir of çekeyim Of, of, of Bundan sonra nereye gideyim? Derdimi şarkıya şiire dökeyim En iyisi ben de bir of çekeyim Of, of, of Bi' gün olsun gülmedim, derdimden bahsedemedim Gittin oldun ellerin, sevdiğimden yok haberin Bundan sonra nereye gideyim? Derdimi şarkıya şiire dökeyim En iyisi ben de bir of çekeyim Of, of, of Bundan sonra nereye gideyim? Derdimi şarkıya şiire dökeyim En iyisi ben de bir of çekeyim Of, of, of Bundan sonra nereye gideyim? Derdimi şarkıya şiire dökeyim En iyisi ben de bir of çekeyim Of, of, of Bundan sonra nereye gideyim? Derdimi şarkıya şiire dökeyim En iyisi ben de bir of çekeyim Of, of, of