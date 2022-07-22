Çığlık Çığlığa Ft. Birsen Tezer Şarkı Sözleri
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Bülent Ortaçgil
Çığlık Çığlığa Ft. Birsen Tezer
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Seni sevdiğimi anladığım günden beri
Sesler değişti, renkler değişti
Yüzümdeki çizgiler başkalaştı
Geçmişim değişti, oyunlaştı
***
Yeşilin ortasında gelincik gibi
İnceleşti, yabancılaştı
Siste bağıran vapur düdükleri gibi
Geliyor muyuz, gidecek miyiz
Yoksa çığlık çığlığa
***
Seni sevdiğimi anladığım günden beri
Hiçlik değişti, yokluk değişti
Karşılıksızlığım dengeleşti
Günler değişti sana dönüştü
***
Nasıl gördüğün düşü yeniden istersen
Nasıl bir yılgınlıktır sabah zilleri
Zamanı gelince nasıl terk eder kuşlar
Kaçıyor muyuz, kalacak mıyız
Yoksa çığlık çığlığa
***
Seni sevdiğimi anladığım günden beri
Yüzler değişti, dostlar değişti
Yorgun sokaklar bile karşı çıktılar
Adresler değişti, evler değişti
***
Seni sevdiğimi anladığım günden beri
Çocuklar bile bana çiçek diye baktılar
Yaşıyor muyuz, unutacak mıyız
Yoksa çığlık çığlığa