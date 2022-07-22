Bülent Ortaçgil

Seni sevdiğimi anladığım günden beri Sesler değişti, renkler değişti Yüzümdeki çizgiler başkalaştı Geçmişim değişti, oyunlaştı *** Yeşilin ortasında gelincik gibi İnceleşti, yabancılaştı Siste bağıran vapur düdükleri gibi Geliyor muyuz, gidecek miyiz Yoksa çığlık çığlığa *** Seni sevdiğimi anladığım günden beri Hiçlik değişti, yokluk değişti Karşılıksızlığım dengeleşti Günler değişti sana dönüştü *** Nasıl gördüğün düşü yeniden istersen Nasıl bir yılgınlıktır sabah zilleri Zamanı gelince nasıl terk eder kuşlar Kaçıyor muyuz, kalacak mıyız Yoksa çığlık çığlığa *** Seni sevdiğimi anladığım günden beri Yüzler değişti, dostlar değişti Yorgun sokaklar bile karşı çıktılar Adresler değişti, evler değişti *** Seni sevdiğimi anladığım günden beri Çocuklar bile bana çiçek diye baktılar Yaşıyor muyuz, unutacak mıyız Yoksa çığlık çığlığa