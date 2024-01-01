Bülent Ortaçgil

Deniz kokusu Deniz kokusu getiriyorum Nem sinmiş tuzlu bedenime Sabah ayazından gözlerim kırmızı Bir şarkı tutturmuşum Rastgele Durduramıyorum Durduramıyorum Deniz kokusu getiriyorum Karlı dağların tepesi Özgürlük Dibi deniz İşte Akdeniz Uçarı bir hafiflik Uçuşuyor başımda İnanamıyorum İnanamıyorum Yarım gün uzakta, Ankara Sokaklarında uslu, kentli oynamak için Yine gazeteleri okumak Yine gece bıkkınlığı Yine sabah telaşlarına alışmak için Deniz kokusu getiriyorum Güneş kavurmuş tenimi Bir sevişme sonrası gibi Neden umursamaz ve yalınım Hiç bilemiyorum Hiç bilemiyorum Yarım gün uzakta, Ankara Sokaklarında uslu, kentli oynamak için Yine gazeteleri okumak Yine gece bıkkınlığı Yine sabah telaşlarına alışmak için Deniz kokusu getiriyorum Güneş kavurmuş tenimi Bir sevişme sonrası gibi Neden umursamaz ve yalınım Hiç bilemiyorum Hiç bilemiyorum

Memurun Şarkısı Pazartesi acımasız Pazartesi sıkkın Hep aynı şarkıyı söylemekten bıkkın Bir masanın kenarları kadar buluşmazmışız, öyle derler Oysa bütün masalarda tam dört köşe var Umarsız ve umursamaz günler, gözlerde bir habersizlik var *** Salı, Çarşamba çok uzun Salı, Çarşamba sonsuz Hiçbir işe yaramazlar sensiz Bir ağacın yaprakları gibi, özgürmüşüz, öyle derler Oysa bütün yapraklar aynı kökten çıkar Umarsız ve umursamaz günler, gözlerde bir habersizlik var *** Perşembe kadar güzelsin Perşembe kadar hızlı Her daim bir cümbüş arasında gizli Bir yıldızın köşeleri kadar uzakmışız, öyle derler Oysa yakından bakınca yıldızlar yuvarlaktırlar Umarsız ve umursamaz günler, gözlerde bir habersizlik var *** Cumartesi, Cumartesi Sanki bir kış sonrası Küçük renkli bir sofrada sabah kahvaltısı Bir katarın vagonları gibi özelmişiz, öyle derler Oysa bütün vagonlar aynı rayda gider Umarsız ve umursamaz günler, gözlerde bir habersizlik var *** Her son bir umuttur Her başlangıç bir kuşku Eğer günlerden Pazarsa arife keyfi Bir meyvanın çekirdeği gibi atılmışız, öyle derler Oysa yaşam meyvadan değil çekirdekten çıkar Umarsız ve umursamaz günler, gözlerde bir habersizlik Umarsız ve umursamaz günler, gözlerde bir habersizlik var