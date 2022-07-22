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7/24 Dinle Bülent Ortaçgil

Deniz Kokusu Şarkı Sözleri

Bülent Ortaçgil Deniz Kokusu şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bülent Ortaçgil Deniz Kokusu şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Deniz Kokusu sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bülent Ortaçgil

Bülent Ortaçgil

Deniz Kokusu

  • Deniz Kokusu
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