Bülent Ortaçgil

Deniz kokusu getiriyorum Nem sinmiş tuzlu bedenime Sabah ayazından gözlerim kırmızı Bir şarkı tutturmuşum Rastgele Durduramıyorum Durduramıyorum *** Deniz kokusu getiriyorum Karlı dağların tepesi Özgürlük Dibi deniz İşte Akdeniz Uçarı bir hafiflik Uçuşuyor başımda İnanamıyorum İnanamıyorum *** Yarım gün uzakta, Ankara Sokaklarında uslu, kentli oynamak için Yine gazeteleri okumak Yine gece bıkkınlığı Yine sabah telaşlarına alışmak için *** Deniz kokusu getiriyorum Güneş kavurmuş tenimi Bir sevişme sonrası gibi Neden umursamaz ve yalınım Hiç bilemiyorum Hiç bilemiyorum *** Yarım gün uzakta, Ankara Sokaklarında uslu, kentli oynamak için Yine gazeteleri okumak Yine gece bıkkınlığı Yine sabah telaşlarına alışmak için *** Deniz kokusu getiriyorum Güneş kavurmuş tenimi Bir sevişme sonrası gibi Neden umursamaz ve yalınım Hiç bilemiyorum Hiç bilemiyorum