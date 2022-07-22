Deniz Kokusu Şarkı Sözleri
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Bülent Ortaçgil
Deniz Kokusu
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Deniz kokusu getiriyorum
Nem sinmiş tuzlu bedenime
Sabah ayazından gözlerim kırmızı
Bir şarkı tutturmuşum
Rastgele
Durduramıyorum
Durduramıyorum
***
Deniz kokusu getiriyorum
Karlı dağların tepesi
Özgürlük
Dibi deniz
İşte Akdeniz
Uçarı bir hafiflik
Uçuşuyor başımda
İnanamıyorum
İnanamıyorum
***
Yarım gün uzakta, Ankara
Sokaklarında uslu, kentli oynamak için
Yine gazeteleri okumak
Yine gece bıkkınlığı
Yine sabah telaşlarına alışmak için
***
Deniz kokusu getiriyorum
Güneş kavurmuş tenimi
Bir sevişme sonrası gibi
Neden umursamaz ve yalınım
Hiç bilemiyorum
Hiç bilemiyorum
***
Yarım gün uzakta, Ankara
Sokaklarında uslu, kentli oynamak için
Yine gazeteleri okumak
Yine gece bıkkınlığı
Yine sabah telaşlarına alışmak için
***
Deniz kokusu getiriyorum
Güneş kavurmuş tenimi
Bir sevişme sonrası gibi
Neden umursamaz ve yalınım
Hiç bilemiyorum
Hiç bilemiyorum