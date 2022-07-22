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7/24 Dinle Sen

Sen Şarkı Sözleri

Bülent Ortaçgil Sen şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bülent Ortaçgil Sen şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sen sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bülent Ortaçgil

Bülent Ortaçgil

Sen

  • Denize Doğru

  • Hiç Canım Yanmaz

  • İstediğini Yap

  • Sen Sorumlusun

  • Acıtır

  • Adalar

  • Telefon

  • Ayrıntılar

  • Niçin

  • Sen Ben

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