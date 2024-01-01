Denizi Seviyorum (Bülent Ortaçgil) Kürek olmuş ellerim Bir baktım yüzüyorum Dalıp suya bakınca Neleri görüyorum ** Bambaşka bir dünyada Hepsi başka biçimde Yaşıyor hep içimde Denizi seviyorum ** Bir küçücük hamsicik Yanında bir de kalkan Torik hızla gidiyor Avını kovalarken ** Kumru gibi umkumru Karidesin peşinde Yengeç dipte yaşıyor Yüzmeyi bilmeyince ** Kürek olmuş ellerim Bir baktım yüzüyorum Dalıp suya bakınca Neleri görüyorum Bambaşka bir dünyada Hepsi başka biçimde Yaşıyor hep içimde Denizi seviyorum ** Ahtapotun kolları Karıştırır kumları Kim görür ki bunları Denizi sevmeyince ** Yunus bizim dostumuz Bizler gibi oyuncu Ne kadar suya dalsak Biz geliriz sonuncu ** Gün batar akşam olur Balıklar bunu anlar Denizi sevenlere Artık yakamoz başlar

Alım Yazımsın Sen gönlümün sahibi diğer yarımsın Neler neler yaşattın sevmekten yana Toz pembe gügünlere umutlarımsın İnan inanki bana Öyle çok sevdim ki birtanem Her an her yerde hayatımdasın Tenimde aşkınınsıcaklığı var Sen benim sen benim alın yazımsın Hasret kokan bulutlar artık dağılsın Bir bedende bir canız bugünden sonra Gördüğüm en güzel rüyalardasın Sen benim sen benim alın yazımsın

Yalan Hangi kalem yazar çektiklerimi Denizler mürekkep olsa yeter mi Çözemedim seni kırdım kalemi Aşkın bu dilimde bir yalan oldu Yalan sözlerin yalan Yalan senin aşkın yalan Yalan her şeyin yalan Yıkıl kahrol çek git benim dünyamdan Canım dedim sana yar dedim sana En büyük darbeyi sen vurdun bana Tuzaklar kurmuşsun gönül dünyama Dilerim Allahımdan sen mutlu olma

Şimdiki Sevdalıklar Ederdik sevdalığı yaylarlarda dağlarda Şimdiki sevdalıklar diz kopar dabalıda eskiden sevdalıklar yürektendi yürekten şimdiki sevdalıklar hep dönüyo direkten Ederdik sevdalığı onüç on beş yaşında Bir zalimin yüzünden neler geldi başıma Eskiden sevdalıklar yürektendi yürekten Şimdiki sevdalıklar hep dönüyo direkten Eskiden sevdalıklar böyle kolay olmazdı Birbirine söz verip başkasına varmazdı Eskiden sevdalıklar yürektendi yürekten Şimdiki sevdalıklar hep dönüyo direkten...

Sevdalım Sen gönlümün sahibi diğer yarımsın Neler neler yaşattın sevmekten yana Toz pembe gügünlere umutlarımsın İnan inanki bana Öyle çok sevdim ki birtanem Her an her yerde hayatımdasın Tenimde aşkınınsıcaklığı var Sen benim sen benim alın yazımsın Hasret kokan bulutlar artık dağılsın Bir bedende bir canız bugünden sonra Gördüğüm en güzel rüyalardasın Sen benim sen benim alın yazımsın

Arpa Buğday Arpa buğday daneler Aman arpa buğday daneler Aman yıkılsın meyhaneler Yavrum yıkılsın meyhaneler Terzi elin kırılsın Aman terzi elin kırılsın Aman dar geliyor düğmeler Yavrum dar geliyor düğmeler Aman döne döne döne yar geliyor Yavrum güle güle güle har geliyor Aman döne döne döne yar geliyor Yavrum güle güle güle har geliyor Arpa buğday çecolur Aman arpa buğday çecolur Aman güzeller güleç olur Yavrum güzeller güleç olur Meyil verme güzele Aman meyil verme güzele Aman ayrılması güç olur Yavrum ayrılması güç olur Aman döne döne döne yar geliyor Yavrum güle güle güle har geliyor Aman döne döne döne yar geliyor Yavrum güle güle güle har geliyor Aman döne döne döne yar geliyor Yavrum güle güle güle har geliyor Aman döne döne döne yar geliyor Yavrum güle güle güle

Koş Gönlümde bıraktğı iz hala silinmediki Yaşanan o günlerin özlemi bitmediki Gözlerimden kalbime giden o kor ateşi Kim olursa olsun canım söndüremedimki Diz çökerim yalvarırım bitmesin bu aşk Yarın çok geç olabilir kalbimi açtım koş Gözlerinin rengini saçınızın her telini Sıcacık tenini unutamıyorum yar Resmine bakıyorum dualar ediyorum Senle geçen günleri unutamıyoruım yar Gönlümde bıraktğı iz hala silinmediki Yaşanan o günlerin özlemi bitmediki Gözlerimden kalbime giden o kor ateşi Kim olursa olsun canım söndüremedimki Diz çökerim yalvarırım bitmesin bu aşk Yarın çok geç olabilir kalbimi açtım koş Gözlerinin rengini saçınızın her telini Sıcacık tenini unutamıyorum yar Resmine bakıyorum dualar ediyorum Senle geçen günleri unutamıyoruım yar

Hak Burada Yıllar Yılı Vurdum Sazın Teline Seni Sordum Sevdalar Dervişine Dedi Git Dergaha Git Erenlere Hak Orada Gönül Orda Dost Orda Sana Geldim Şahların Yüce Şahı Dediler Bulursun Hacı Bektaşı Boşuna Arama Dağları Taşı Hak Burada Gelür Burda Dost Burda Gelin Canlar Gelin Hakkın Yoluna Hiç Birimiz Çıkmaz Belki Yarına Sırasıdır Şimdi Tövbekarlara Hak Burada Gelür Burda Dost Burda

Ağlama Annem Ana bu akşam aklıma sen geldin Dersi bıraktım çalışamadım Gece saat bire geldi Uyku gözüme girmedi Sen eskiden bu saatlerde Beşiğimi sallardın Uykunu harap ederdin benim için Ağladığım zaman sancılandığım zaman Kalkardın süt verirdin nane kaynatırdın Ana canım ana hayalin gözümde bir anıt gibi durur Sen şimdi leğen başında oturmuş hamur yoğururdun Yarın ekmek yapacaksın Gözlerin tezek dumanından yaşaracak Alnında ter bulgur bulgur kabaracaktır Peynirli ekmek yapacaksın Ben orada yokum ağlayacaksın Ağlama ana ağlama Gündür bu nasıl olsa geçer İnsan insana tez kavuşur Ben hiç unutmadım unutmayacağım Ben okuyam ana okuyacam Göreceksin bak mühendis olacam Harputa gelicem ezan sesinde elini öpecem Canım ana, kurban ana, hayran ana Ağlama yar ağlama Mavi yazma bağlama Mavi yazma tez solar Ciğerimi dağlama Elma al olanda gel Bahçeyi dolanda gel Hasta düştüm gelmedin Bari can verende gel