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Bülent Ortaçgil
Bülent Ortaçgil
En Çok Dinlenen Bülent Ortaçgil Şarkıları
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01
Şık Latife
Bülent Ortaçgil
03:46
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02
Yüzünü Dökme Küçük Kız Ft. Sezen Aksu
Bülent Ortaçgil
02:44
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03
Yağmur
Bülent Ortaçgil
03:48
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04
Yalnız Ft. Yıldız Ibrahımova
Bülent Ortaçgil
03:26
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05
Yağmur Ft. Teoman
Bülent Ortaçgil
04:03
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