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7/24 Dinle Bülent Ortaçgil
Bülent Ortaçgil

Bülent Ortaçgil

En Çok Dinlenen Bülent Ortaçgil Şarkıları

Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Şık Latife

Bülent Ortaçgil 03:46
02

Yüzünü Dökme Küçük Kız Ft. Sezen Aksu

Bülent Ortaçgil 02:44
03

Yağmur

Bülent Ortaçgil 03:48
04

Yalnız Ft. Yıldız Ibrahımova

Bülent Ortaçgil 03:26
05

Yağmur Ft. Teoman

Bülent Ortaçgil 04:03

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