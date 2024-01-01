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7/24 Dinle Ben Demiştim

Ben Demiştim Şarkı Sözleri

Bülent Ortaçgil Ben Demiştim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bülent Ortaçgil Ben Demiştim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ben Demiştim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bülent Ortaçgil

Bülent Ortaçgil

Ben Demiştim

  • Do Re Mi (Bülent Ortaçgil)

  • Varmıydı

  • Allah Aşka Düşermesin

  • Bu Nedir (U . H)

  • Dedo

  • Delalım

  • Dubara

  • Ele Beni

  • Güldür Yüzümü

  • Hiç Aşık Oldun mu?

  • Sallana Sallana

  • Sevda Dağları

  • Var Mıydı

  • Yasak Aşk

  • Ölüm Gelsin

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