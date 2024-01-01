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7/24 Dinle Kıyamam

Kıyamam Şarkı Sözleri

Bülent Ortaçgil Kıyamam şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bülent Ortaçgil Kıyamam şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kıyamam sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bülent Ortaçgil

Bülent Ortaçgil

Kıyamam

  • Dört Kişili Düş

  • Alacağım Kaldı Sende

  • Ana Yurdum

  • Bülbül

  • Diyarbekir

  • Hayırsız

  • Kıyamam

  • Pala Remzi

  • Yavrular

  • Yemen Türküsü

  • Yine Sensizim

  • İğne Attım Tarlaya

  • Tellal Başım

  • Baba Bugün (U.H)

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