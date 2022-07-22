Duyuyor musun Ft. Sibel Tüzün Şarkı Sözleri
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Bülent Ortaçgil
Duyuyor musun Ft. Sibel Tüzün
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Sessizliğine alıştık
Konuşmazsın öyle her zaman
Yağmur dolu dolu yağar
Islanmazsın bile
***
Orada yerinde misin?
Duruyor, duyuyor musun?
Orada yerinde misin?
Duyuyor musun?
***
Aşık olunur susarsın
Bilmediğinden midir sevgiyi
Düşünceni gizlemek kibarlık
Kendini gizlemek meziyet
***
Orada yerinde misin?
Duruyor, duyuyor musun?
Orada yerinde misin?
Duyuyor musun?
***
Dünya değişiyor görmek olası
Bizden sorulacak sonra ilerisi
Katılmazsan oyuna
Onların olacak bütün yarısı
***
Orada yerinde misin?
Duruyor, duyuyor musun?
Orada yerinde misin?
Duyuyor musun?
***
Orada yerinde misin?
Duruyor, duyuyor musun?
Orada yerinde misin?
Duyuyor musun?