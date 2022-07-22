Bülent Ortaçgil

Hiçbir neden yokken Ya da biz bilmezken tepemiz atmış Ve konuşmuşuzdur *** Onca neden varken Ve tam sırası gelmişken Hiçbir şey yapmamış Ve susmuşuzdur *** Aynı anda aynı sessiz geceye doğru İçim sıkılıyor demişizdir Aynı sabaha uyanırken kim bilir Aynı düşü görmüşüzdür *** Olamaz mı? Olabilir Onca yıl sen burada Onca yıl ben burada Yollarımız hiç kesişmemiş Şu Eylül akşamı dışında *** Belki benim kağıt param Bir şekilde, döne dolaşa Senin cebine girmiştir *** Belki aynı posta kutusuna Değişik zamanlarda da olsa Birkaç mektup atmışızdır *** Ayın karpuz dilimi gibi Batışını izlemişizdir deniz kıyısında Aynı köşeye oturmuşuzdur köhnede Belki de birkaç gün arayla *** Olamaz mı? Olabilir Onca yıl sen burada Onca yıl ben burada Yollarımız hiç kesişmemiş Şu Eylül akşamı dışında *** Bostancı dolmuş kuyruğunda Sen başta ben en sonda Öylece beklemişizdir *** Sabah 7:30 vapuruna Sen koşa koşa yetişirken Ben yürüdüğümden kaçırmışımdır *** Aynı anda başka insanlara Seni seviyorum demişizdir Mutlak güven duygusuyla Başımızı başka omuzlara dayamışızdır *** Olamaz mı? Olabilir Onca yıl sen burada Onca yıl ben burada Yollarımız hiç kesişmemiş Şu Eylül akşamı dışında

Herkes en doğruyu Bilir Herkes uzman, herkes rekortmen Öyle eminiz ki yolumuzdan İster haydut, ister centilmen Ama aşk var, bir tek aşk var Aşk var mı? Var aşk var *** Herkes bir inancın beşinde Herkes militan, herkes fedai Öyle değiştirdik ki dünyayı Uyanık akıllı, dürüst enayi Ama aşk var, bir tek aşk var Aşk var mı? Var aşk var *** Kaf dağının ardına kaçsa bile aşk var Yatak çarşaflarına sıkışsa bile aşk var Yalnız bir titreşim olsa Ya da bir kıpırtı kalsa bile aşk var *** Paranın esiri olduk Ne kadar iktisat, o kadar mutluluk Birer birer yeniliyorduk Önce adalet, sonra güzellik Ama aşk var, bir tek aşk var Aşk var mı? Var aşk var *** Savaştık, savaşa yazdık Yenen ağlar, yenilen ağlar Bir baktık ki yapayalnızdık Diyen ağlar, demeyen ağlar Ama aşk var, bir tek aşk var Aşk var mı? Var aşk var *** Kaf dağının ardına kaçsa bile aşk var Yatak çarşaflarına sıkışsa bile aşk var Yalnız bir titreşim olsa Ya da bir kıpırtı kalsa bile aşk var