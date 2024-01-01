Bülent Ortaçgil

Farketmeden Söylediklerim bomboş İncir çekirdeğini doldurmaz Yapamadıklarımız yaptıklarımızın sisinden görülmez Başkasını dinlemem ** Hiç kimseye güvenmem Sonra dünya siyah olmuş Neden? Ben hiç fark etmeden Ben hiç fark etmeden... ** Ardımda çöplük bıraktım Hiç bıkmadan hep attım Beton beton büyüttüm Hiç sormadan uyudum yattım ** Bunu böyle kim yaptı? Ben orada yoktum ki! Sonra dünya siyah olmuş Neden? ** Ben hiç fark etmeden Ben hiç fark etmeden... Ah bu renkler, ah bu renkler Resimsiz ressam... ** Cevabı yok ben sormasam Ah bu renkler, ah bu renkler Verimsiz ressam Cevabı yok ben sormasam ** Çocuğuma ders olsun diye tuttum bir tokat attım Konuşmak anlaşmak varken İlk fırsatta kavga ettim Güç her şeyin başı derim ** Ardından düşüncelerim Sonra dünya siyah olmuş Neden? Ben hiç fak etmeden Ben hiç fak etmeden... ** Politikadan bıkmıştım Hak hukuk derken batmıştım İşler yolunda değil diye Suçu başkasına atmıştım ** Küçük birikimlerim Bana yeter dedim Sonra dünya siyah olmuş Neden? ** Ben hiç fark etmeden Ben hiç fak etmeden... Ah bu renkler, ah bu renkler Resimsiz ressam... ** Cevabı yok ben sormasam Ah bu renkler, ah bu renkler Verimsiz ressam... Cevabı yok ben sormasam

Rastlantı Yalanı N'olur yüzüme eskisi gibi bakar mısın? Küllenmiş közlerimden bir ateş yakar mısın? Dünya işte bu kadar küçük Bak yine karşılaştık ** Sanki her şey aynı Onca yıldan sonra Öyle yalnızım ki ellerimden tutar mısın? Benim için kilitli, yüreğini biraz açar mısın? ** Rastlantı mı desem? Yoksa hiçbi' şey mi demesem? Sözler bazen bozar Onca yıldan sonra ** İşte gülümsedin yine Düğümler çözülür Sen istemesen bile Küçük ışıklar çok uzaktan da görülür ** O nasıl bir ilk gündü öyle, hatırlar mısın? Yitirdiklerimizi ara sıra arar mısın? Rastlantı mı desem? Yoksa hiçbi' şey mi demesem? ** Sözler bazen bozar Onca yıldan sonra Yepyeni planlarım var, yapar mısın? Sana çok özel bi' şey sorsam kızar mısın? ** Dünya işte bu kadar küçük Bak yine karşılaştık Sanki her şey aynı Onca yıldan sonra ** İşte gülümsedin yine Düğümler çözülür Sen istemesen bile Küçük ışıklar çok uzaktan da görülür ** İşte gülümsedin yine Düğümler çözülür Sen istemesen bile Küçük ışıklar çok uzaktan da görülür

Gece Yalanları Gece yalanları Kendime söylediğim Ben en güçlü, en güzel En doğru zannettiğim ** Gece yalanları Bahçemdeki kuş gibi İlk bakışta siyah beyaz Yaklaştıkça mavi ** Sözlerde yorgunluk belirtisi var Şarkılar tamam ama gizli kapaklılar Gece yalanlarım Sağda solda ipuçları ** İpin ucunu çekersen düğümdür çıkışları Gece yalanlarım Gece yalanları Gece yalanları ** Sana anlattığım Derine indikçe kıpır kıpır En değişmez zannettiğim Gece yalanları ** Bir aşk büyüsü rengi Kendini bırakmak en büyük korku Baş edemediğimizden belki Düşlerdeki isteksizlik midir? ** En açık seçik olan belirsizlik midir? Gece yalanlarım Sağda solda ipuçları İpin ucunu çekersen düğümdür çıkışları ** Gece yalanlarım Gece yalanlarım

Bir Tek Sen Yalanı Ne kadar güzelsiniz Kendine özgü ve özelsiniz Gözlerinizdeki anlam Eğer biraz anlıyorsam Çok üzülmüşsünüz Ama korkmayın çözmüşsünüz Hemcinslerim kırmışlar sizi Çok afedersiniz Her şey tamam uyum yerinde Artık bir tek sen, bir tek sen İsteğim bir tek senden ** Ne kadar saklıydınız Herkes gibi ama farklıydınız Dünya kötü dediniz Tabi ki, haklıydınız Ayrıntılarda tam bir uyum Şu film, şu roman...tamam Ortaçgil'i sever misiniz? Öyleyse...devam! Ah ner'deyiz biz Ne kadar sıkıcı herkes Artık bir tek sen, bir tek sen İsteğim bir tek senden

Hiçbir Zaman Sen git çay koy Ben çok şaşırdım Bu ev benim için biraz yeni Sen şuraya otur ** Ben de buraya Birisi müzik koysun Ya ondan sonrası? Ya da hiçbir zaman ** Zaten sözcükler kilitli Konuştum, konuştum Bir baktım ki daha başlamamıştım Konuştum, konuştum çok konuştum ** Anladım ki hiçbir şey anlatamamıştım Sen bir şeyler ye Ben de bol sigara Bir tek renkler değişsin ** Sen gözlerime bakıyor gibi Ben kaçıyor gibi Ya da tam tersi Ya suyun öte yanı? ** Ya da hiçbir zaman Zaten sözcükler kilitli Konuştum, konuştum Bir baktım ki daha başlamamıştım ** Konuştum, konuştum çok konuştum Anladım ki hiçbir şey anlatamamıştım Laf arası sessizlikleri Tedirgin ettiğinden beri ** Küçük gerilimler... Sen kurtarmaya çalış Benim umrumda değil İşler sarpa sarmadan ** Ya her yer fırtına Ya da hiçbir zaman Zaten sözcükler kilitli Konuştum, konuştum ** Bir baktım ki daha başlamamıştım Konuştum, konuştum Anladım ki hiçbir şey anlatamamıştım

Nereye Sokağı Sensiz Nedensiz El yordamıyla Susuz, uykusuz Nereye sokağında Yürümek Hızlı hızlı Mutlaka yetişmek gerek Beklemek, geçen yüzyılın işi Kiminle? Nasıl? Nereye sokağında Sevgi Sancı Sabah eğlencesi Çabuk ve çevik Zaman bilmecesi Uyumak Bilmeyerek Mutlaka öğrenmek gerek Yeni gün, giderek yakın Kiminle? Nasıl? Nereye sokağında Dеli dolu Umut düşleriyle Gerçek Gelecek Sabah kuşlarıyla Konuşmak Uzun uzun Mutlaka değişmek gerek Beyaza boyamalı Kiminle? Nasıl? Nereye sokağını Kiminle? Nasıl? Nereye sokağında

Sakın Şaşırma Kapını her an çalabilirim Beni görünce sakın şaşırma Ölmek var, dönmek yok desem de sana Bir gün dönersem sakın şaşırma Kapını her an çalabilirim Beni görünce sakın şaşırma Ölmek var, dönmek yok desem de sana Bir gün dönersem sakın şaşırma Kendi kendimle savaşlardayım Bir bilinmez yerde firarlardayım Kendi kendimle savaşlardayım Bir bilinmez yerde firarlardayım Evine en yakın bir duraktayım Beni görünce sakın şaşırma Evine en yakın bir duraktayım Beni görünce sakın şaşırma Karşına bir gün çıkabilirim Beni görünce sakın şaşırma Pişmanlık dilimde, bir gül elimde Gelirsem sana sakın şaşırma Karşına bir gün çıkabilirim Beni görünce sakın şaşırma Pişmanlık dilimde, bir gül elimde Gelirsem sana sakın şaşırma Kendi kendimle savaşlardayım Bir bilinmez yerde firarlardayım Kendi kendimle savaşlardayım Bir bilinmez yerde firarlardayım Evine en yakın bir duraktayım Beni görünce sakın şaşırma Evine en yakın bir duraktayım Beni görünce sakın şaşırma Kapını her an çalabilirim

Çoktular Ama Hiç Yoktular Gül, sen gülünce bahar Renklerden pembe Günlerden pazar Aklım sende ** Sev, sen sevince güzel Bazen su, bazen sel Çünkü gitmeyenler Eksiktir bir yerde ** Alabora olmak istemem Bindiğim bu teknede Rüzgâr sert biraz Galiba poyraz ** Hani gidecektik başka yere Çoktular ama hiç yoktular Çoktular ama hiç yoktular Gör, sen görünce ışık ** Sülün renkleri Mevsimlerden hep yaz Yerlerden Akdeniz Duy, sen duyunca müzik ** Seslerden fa Çünkü duymazsan eğer Tüm şarkılar boşuna Dalavereden bıktım ** Pata küte girişmekten Güya suçsuzmuşum Korkarak kirletmekten Hani değiştirecektik dünyayı ** Çoktular ama hiç yoktular Çoktular ama hiç yoktular Çoktular ama hiç yoktular