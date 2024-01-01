Bülent Ortaçgil

Bir çizgi çizsem.. Başında mısın.. Sonunda mısın..? Bir sicim gersem.. Üstünde misin.. Altında mısın..? Bir çember olsam.. İçinde misin dışında mısın? Bir soru sorsam Desem ki Bütün bunların farkında mısın..? Bir şarkı olsam.. Başında mısın sonunda mısın..? Bir yağmur yağsa.. Üstünde misin altında mısın..? Bir sevgi olsa.. İçinde misin.. Dışında mısın..? Bir soru sorsam.. Desem ki Bütün bunların farkında mısın..?

gün gidende ay gelende gel oğlum cihan yanar sen gülende gül oğlum bir yol vardır hakk yoludur bul oğlum yeri bilmek göğü bilmek bil oğlum *** çabuk büyü çabuk yetiş tez oğlum çakal gezen şu dağlarda gez oğlum çabuk büyü çabuk yetiş tez oğlum çakal gezen şu dağlarda gez oğlum *** gez oğlum vatanına göz dikeni ez oğlum.! dostun kim düşmanın kim sez oğlum tarihini şerefinle yaz oğlum yaz oğlum.! *** gez oğlum vatanına göz dikeni ez oğlum.! dostun kim düşmanın kim sez oğlum tarihini şerefinle yaz oğlum yaz oğlum.! *** senden gider sonsuzluğa yol oğlum dört bir yana salmalısın kol oğlum ekmeğini aç olanla böl oğlum haram yeme, hak uğruna öl oğlum.! *** çabuk büyü çabuk yetiş tez oğlum çakal gezen şu dağlarda gez oğlum çabuk büyü çabuk yetiş tez oğlum hain gezen şu dağlarda gez oğlum *** gez oğlum vatanına göz dikeni ez oğlum.! dostun kim düşmanın kim sez oğlum tarihini şerefinle yaz oğlum yaz oğlum.! *** gez oğlum vatanına göz dikeni ez oğlum.! dostun kim düşmanın kim sez oğlum tarihini şerefinle yaz oğlum yaz oğlum.! *** zulüm dolu saltanattan in oğlum zalimlere duymalısın kin oğlum nefis kibir mantık yutan dev oğlum mağrur olma insanları sev oğlum *** çabuk büyü çabuk yetiş tez oğlum çakal gezen şu dağlarda gez oğlum çabuk büyü çabuk yetiş tez oğlum hain gezen şu dağlarda gez oğlum *** gez oğlum vatanına göz dikeni ez oğlum.! dostun kim düşmanın kim sez oğlum tarihini şerefinle yaz oğlum yaz oğlum.! *** gez oğlum vatanına göz dikeni ez oğlum.! dostun kim düşmanın kim sez oğlum söz ver bana geç karşıma söz oğlum.!