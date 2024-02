Bülent Ortaçgil

N'olur yüzüme eskisi gibi bakar mısın? Küllenmiş közlerimden bir ateş yakar mısın? Dünya işte bu kadar küçük Bak yine karşılaştık ** Sanki her şey aynı Onca yıldan sonra Öyle yalnızım ki ellerimden tutar mısın? Benim için kilitli, yüreğini biraz açar mısın? ** Rastlantı mı desem? Yoksa hiçbi' şey mi demesem? Sözler bazen bozar Onca yıldan sonra ** İşte gülümsedin yine Düğümler çözülür Sen istemesen bile Küçük ışıklar çok uzaktan da görülür ** O nasıl bir ilk gündü öyle, hatırlar mısın? Yitirdiklerimizi ara sıra arar mısın? Rastlantı mı desem? Yoksa hiçbi' şey mi demesem? ** Sözler bazen bozar Onca yıldan sonra Yepyeni planlarım var, yapar mısın? Sana çok özel bi' şey sorsam kızar mısın? ** Dünya işte bu kadar küçük Bak yine karşılaştık Sanki her şey aynı Onca yıldan sonra ** İşte gülümsedin yine Düğümler çözülür Sen istemesen bile Küçük ışıklar çok uzaktan da görülür ** İşte gülümsedin yine Düğümler çözülür Sen istemesen bile Küçük ışıklar çok uzaktan da görülür

Kapını her an çalabilirim Beni görünce sakın şaşırma Ölmek var, dönmek yok desem de sana Bir gün dönersem sakın şaşırma Kapını her an çalabilirim Beni görünce sakın şaşırma Ölmek var, dönmek yok desem de sana Bir gün dönersem sakın şaşırma Kendi kendimle savaşlardayım Bir bilinmez yerde firarlardayım Kendi kendimle savaşlardayım Bir bilinmez yerde firarlardayım Evine en yakın bir duraktayım Beni görünce sakın şaşırma Evine en yakın bir duraktayım Beni görünce sakın şaşırma Karşına bir gün çıkabilirim Beni görünce sakın şaşırma Pişmanlık dilimde, bir gül elimde Gelirsem sana sakın şaşırma Karşına bir gün çıkabilirim Beni görünce sakın şaşırma Pişmanlık dilimde, bir gül elimde Gelirsem sana sakın şaşırma Kendi kendimle savaşlardayım Bir bilinmez yerde firarlardayım Kendi kendimle savaşlardayım Bir bilinmez yerde firarlardayım Evine en yakın bir duraktayım Beni görünce sakın şaşırma Evine en yakın bir duraktayım Beni görünce sakın şaşırma Kapını her an çalabilirim