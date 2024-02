Bülent Ortaçgil

Günaydın Günaydın size Günaydın bize Hepimize günaydın Günaydın hepimize ** Bugün yeni bi' gün Sevimli bi' gün Yeni bi' gün bugün Hepimize günaydın

Benimle Oynar mısın Su olsam, ateş olsam Göklerdeki güneş olsam Konuşmasam taş olsam Yine de oynar mısın benimle? *** Sus olsam, kusur olsam Ağızdaki küfür olsam Doğuştan esir olsam Yine de oynar mısın benimle? *** Sayılmasam kaç olsam Topraktaki güç olsam Aptal gibi suç olsam Yine de oynar mısın benimle? Benimle oynar mısın? Benimle oynar mısın? *** Su olsam, ateş olsam Göklerdeki güneş olsam Konuşmasam taş olsam Yine de oynar mısın benimle? Benimle oynar mısın? Benimle oynar mısın?

Olmalı mı Olmamalı mı Olmalı mı olmamalı mı Yoksa hiç değişmemeli mi Ama ben değişmezsem, ben olamam ki *** Görmeli mi görmemeli mi Yoksa hiç bakınmamalı mı Ama ben bakınmazsam, hiç göremem ki *** Sevmeli mi sevmemeli mi Yoksa hiç beğenmemeli mi Ama ben beğenmezsem, hiç konuşmam ki *** Bilmeli mi bilmemeli mi Yoksa hiç öğrenmemeli mi Ama ben öğrenmezsem, hiç olamam ki *** Olmalı mı olmamalı mı Yoksa hiç değişmemeli mi Ama ben değişmezsem, ben olamam ki

Her şey Sevgiyle Başlar Ft. Nükhet Ruacan Üstüme gece çökmüş Ama içim ışıl ışıl Beklerim ta sabaha kadar Beklerim de Geceyi değiştiremem Gecenin gücü beni aşar Her şey anını bekler *** Hadi gel senin zamanın artık Yürüsene benim ile Hadi gel senin zamanın artık Senin zamanın artık *** Sessizlikte insan Belki aradığını duyar Ama her kulak işitmez Bir kişi bulur İkincisi tohum eker Sonra yeşillenir çiçekler Her şey zaman ister *** Hadi gel senin zamanın artık Yürüsene benim ile Hadi gel senin zamanın artık Senin zamanın artık *** Yanımda dur Usulca koluma dokun Al ellerim senin olsun Yüzüme bak Sana anlatacak Çekinme güven bana Her şey sevgiyle, her şey sevgiyle başlar *** Hadi gel senin zamanın artık Yürüsene benim ile Hadi gel senin zamanın artık Senin zamanın artık

Yağmur Bugün yağmur bir kadın saçıdır Yeryüzüne dökülen Upuzun ince ince Karanlık kokulu *** Sen ki aşkta aldatıldın Yüreğin taş parçası Dinle yağmuru dinle Teselli bul türküsünden *** Her şey olur Her şey büyür Her şey geçer Hayat kalır

Şık Latife Şık Latife de kişinin teki Senin gibi, benim gibi Ancak şık Latife değişik biri *** Sabahları genellikle geç kalkar Portakal suyu içer Ekmek yememesini öğütlemişler, şişmanlarmış *** Şık Latife'nin en iyi dostu aynalar Aynalar söyler hep o dinler Konuşulanlarsa güzellikler *** Öğleden sonra Nünü telefon eder Geçen akşamlarını konuşurlar Bazen buluşup bir yerde otururlar *** Şık Latife haftanın yedi akşamı Yedi kişiyle çıkar Doğrusu şık kadındır şık Latife Her yerde söylerler *** Şık Latife sabaha karşı yatar Boyası temizlenmiş gerçek yüzü Ve bir geceliğiyle Latife'dir artık *** Latife, dayanamaz yalnızlığa Hemen uyur, hemen uyur Hemen uyur, hemen uyur Hemen uyur

Anlamsız Gece güzeldir sen mutluysan Yatak sanki bir taht, uyuyorsan Eğer düşünüyorsan Gece ne kadar uzun Ne kadar tatsız, anlamsız, anlamsız *** Hayat güzeldir sen görürsen Her yer cıvıl cıvıl işitirsen Eğer onun gibi bakarsan Hayat ne kadar boş Ne kadar tatsız, anlamsız, anlamsız

Bahar Türküsü Bahar geldi Kendimi seçtim Kuşlar uçtu Kendimi aştım ** Seni ben Yanımda bulunca Değiştim Güzelleştim ** Söz etsen Yüzüm gülse "Gel" desen Seni ben ** Yanımda bulunca Değiştim Güzelleştim Söz etsen ** Yüzüm gülse "Gel" desen ** Yağmur yağdı İçim temizlendi Toprak koktu İçim renklendi ** Seni ben Yanımda bulunca Her şeyim Çiçeklendi ** Ses etsen Yüzüm gülse "Gel" desen Seni ben ** Yanımda bulunca Her şeyim Çiçeklendi Ses etsen ** Yüzüm gülse "Gel" desen

Dört Kişili Düş Dört yanımda dört kişi, hepsi de başka Hepsinin elleri benim üstümde Hepsi de der ki, "Sen, sen değilsin" Biz olmasak ne yaparsın? ** Dört yanımda dört kişinin dört yanında Aman, dizilmişiz petek şeklinde Suyun en üstündeki damla gibi Ayağımızda bin kilo ** Uzadıkça uzamakta dört kişili düşüm İçimdeki sancım büyüdükçe büyümekte Uzadıkça uzamakta dört kişili düşüm İçimdeki sancım büyümekte ** Aynı eve tıkılmışız tepeleme Herkesin ağzında ayrı bir şarkı Neden bilinmez, kim yapmış? Kulaklarım yok olmuş ** Uzadıkça uzamakta dört kişili düşüm İçimdeki sancım büyümekte Bi' şeyler çoğaldıkça bi' şey eksiliyor Özgürlüğüm artık onlarla beraber ** Etime yapışan, ah, o eller Hep isterler, istiyorlar

Günaydın II Günaydın bize, günaydın size Hepimize günaydın, günaydın hepimize *** Bu gün yeni bir gün, sevimli bir gün Yeni bir gün bu gün, hepimize günaydın *** Günaydın uyanışımıza, günaydın uyanışımıza Uyanışımıza günaydın, günaydın uyanışımıza

Kediler Evvel Zaman İçinde Kalbur Zaman İçinde Çok Uzak Değil Yakın Bir Ülkede Sevimli Uslu Küçücük Gözlü Küçük Kediler Yaşarmış ** Yemekleri Ortak Yatakları Birmiş Sevinçleri Hepsininmiş Duman Renkli Açık Kahverengi Küçük Kediler Yaşarmış Yakın Ülkenin Yanında Dönemeci Dönerken Rüzgarların Sağında Ormanların Solunda Sesli Hırslı Kocaman Gözlü Büyük Kediler Varmış ** Sabahları Okumakla Çamları Düşünmekle Gündüzleri Konuşmakla Geceleri Çalışmakla Yorgun Elleri Şişmiş Gözleri Büyük Kediler Varmış ** Siz Kardeşler Hangi Kedileri Seversiniz Hangi Kediler Gibi Yaşamak İstersiniz Sevimli Uslu Sesli Hırslı Hangi Kedilerdensiniz

Sen Varsın Yanımda uzağımda Yarınımda, bilmediğim Yaşanmış sayfalarda Sen varsın ** Yükselen alkışlarda Yumruklar, tekmelerde Acılar, hasretlerde Sen varsın ** Bütün şarkılarımız senin için Senin için Bütün kavgalarımız senin için Senin için ** Açlıkta, sefalette Bollukta, sefahatta El üstünde, ayak altında Sen varsın ** Yenmede, yenilgide Ölmede, öldürmede Sevgide, nefretlerde Sen varsın ** Bütün şarkılarımız senin için Senin için Bütün kavgalarımız senin için Senin için

Suna Abla Eğer bugün yepyeni bir şey öğrenememişsen Bütün günün birbirine eş, güneşsiz geçmişse Haydi gel gidelim Suna Abla'ya "Merhaba" diyelim, Suna Abla'ya ** Sabahlar hiç konuşmazlar sen işitmezsen Eğer bugün yepyeni bir şey öğrenememişsen Haydi gel gidelim Suna Abla'ya "Merhaba" diyelim, Suna Abla'ya ** Da-da-da, da-da-dam Da-dı-na-na-da-da-dam Da-rın-da, da-da-da Da-dı-na-na-da-da-dam ** Haydi gel gidelim Suna Abla'ya "Merhaba" diyelim, Suna Abla'ya Haydi gel gidelim Suna Abla'ya "Merhaba" diyelim, Suna Abla'ya