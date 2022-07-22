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7/24 Dinle Zaman Beklemez

Zaman Beklemez Şarkı Sözleri

Bülent Ortaçgil Zaman Beklemez şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bülent Ortaçgil Zaman Beklemez şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Zaman Beklemez sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bülent Ortaçgil

Bülent Ortaçgil

Zaman Beklemez

  • Günaydın Ft. Gürol Ağırbaş

  • Ne Güzel Güldün

  • Sevmekten Usanmam

  • Zaman Beklemez

  • Düğün

  • Ağlama

  • Dursun Dünya

  • Sırası Değil

  • Yansın

  • Bir Anda

  • Yalnızlık

  • Düğün Dernek

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