Bülent Ortaçgil

Pervâne Şarkı Sözleri
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Günaydın bize, günaydın size
Hepimize günaydın, günaydın hepimize
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Bu gün yeni bir gün, sevimli bir gün
Yeni bir gün bu gün, hepimize günaydın
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Günaydın uyanışımıza, günaydın uyanışımıza
Uyanışımıza günaydın, günaydın uyanışımıza
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Beni ağlatırsan yoluna ağlat yoluna ağlat
Beni negah yere ağlatma yar yar
Ağlatma yar yar
Beni çağlatırsan deryanda çağlat
Deryanda çağlat
***
Kuru çaylarında çağlatma yar yar
Çağlatma yar yar
Beni çağlatırsan deryanda çağlat
Deryanda çağlat
Kuru çaylarında çağlatma yar yar
Çağlatma yar yar
***
Bir derde düşürdün dermanı beter
Dermanı beter
Gün be gün gönlümün efkarı artar
Efkarı artar
Bunca ettiklerin bu cana yeter
Bu cana yeter
***
Ya güldür ya öldür ağlatma yar yar
Ağlatma yar yar
Bunca ettiklerin bu cana yeter
Bu cana yeter
Ya güldür ya öldür ağlatma yar yar
Ağlatma yar yar
***
Giriftar eyledin beni bu derde
Beni bu derde
Bu senede bu aylarda bu derde
Hey can bu derde
***
Yüzbin derman versen almam bu derde
Almam bu derde
Yaramı ellere bağlatma yar yar
Bağlatma yar yar
***
Yüzbin derman versen almam bu derde
Almam bu derde
Yaramı ellere bağlatma yar yar
Bağlatma yar yar
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Gele gele geldik şu kara daşa
Yazılan gelirmiş sağ olan başa
Aman aman
***
Bizi hasret etti dosta kardaşa
Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm
Aman aman
Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm
Aman aman
***
Nice sultanları tahttan indirir
Nicesinin gür benzini soldurur
Aman aman
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Nicesini dönmez yola gönderir
Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm
Aman aman
Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm
Aman aman
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Hayal mayal gelir dostun cefası
Budur âşıkların mekânı asıl
Âşığın maşuğa cevricefası
Yeter cevreyleme öldür efendim
***
Dert ile geçirdim burda beş günü
Senin şanın kaldırmaktır düşkünü
Ben bir divane kul ölüm şaşkını
Göster didarını güldür efendim
***
Pir Mehmedim bâtın ilmin bilenler
Mecnun olur dost cemalin görenler
Kusur mu gözetir sultan olanlar
Bazen kusur işler kuldur efendim