Bülent Ortaçgil

Günaydın II Günaydın bize, günaydın size Hepimize günaydın, günaydın hepimize *** Bu gün yeni bir gün, sevimli bir gün Yeni bir gün bu gün, hepimize günaydın *** Günaydın uyanışımıza, günaydın uyanışımıza Uyanışımıza günaydın, günaydın uyanışımıza

Beni Ağlatırsan Yoluna Ağlat Beni ağlatırsan yoluna ağlat yoluna ağlat Beni negah yere ağlatma yar yar Ağlatma yar yar Beni çağlatırsan deryanda çağlat Deryanda çağlat *** Kuru çaylarında çağlatma yar yar Çağlatma yar yar Beni çağlatırsan deryanda çağlat Deryanda çağlat Kuru çaylarında çağlatma yar yar Çağlatma yar yar *** Bir derde düşürdün dermanı beter Dermanı beter Gün be gün gönlümün efkarı artar Efkarı artar Bunca ettiklerin bu cana yeter Bu cana yeter *** Ya güldür ya öldür ağlatma yar yar Ağlatma yar yar Bunca ettiklerin bu cana yeter Bu cana yeter Ya güldür ya öldür ağlatma yar yar Ağlatma yar yar *** Giriftar eyledin beni bu derde Beni bu derde Bu senede bu aylarda bu derde Hey can bu derde *** Yüzbin derman versen almam bu derde Almam bu derde Yaramı ellere bağlatma yar yar Bağlatma yar yar *** Yüzbin derman versen almam bu derde Almam bu derde Yaramı ellere bağlatma yar yar Bağlatma yar yar

Bir Ayrılık Bir Yoksulluk Bir Ölüm Gele gele geldik şu kara daşa Yazılan gelirmiş sağ olan başa Aman aman *** Bizi hasret etti dosta kardaşa Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm Aman aman Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm Aman aman *** Nice sultanları tahttan indirir Nicesinin gür benzini soldurur Aman aman *** Nicesini dönmez yola gönderir Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm Aman aman Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm Aman aman