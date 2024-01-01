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7/24 Dinle Pervâne

Pervâne Şarkı Sözleri

Bülent Ortaçgil Pervâne şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bülent Ortaçgil Pervâne şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Pervâne sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bülent Ortaçgil

Bülent Ortaçgil

Pervâne

  • Günaydın II

  • Taşa Verdim Yanımı

  • Beni Ağlatırsan Yoluna Ağlat

  • Dağlar Maralı (Dilber)

  • Bir Ayrılık Bir Yoksulluk Bir Ölüm

  • Allılar

  • Gerizler Başı (Ağıt)

  • Avşar Elleri (Bozlak)

  • Halay (Enstrümantal)

  • Gel Gönül

  • Dost Bağı

  • Hayal Mayal Gelir

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