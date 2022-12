Bülent Ortaçgil

Üstüme gece çökmüş Ama içim ışıl ışıl Beklerim ta sabaha kadar Beklerim de Geceyi değiştiremem Gecenin gücü beni aşar Her şey anını bekler *** Hadi gel senin zamanın artık Yürüsene benim ile Hadi gel senin zamanın artık Senin zamanın artık *** Sessizlikte insan Belki aradığını duyar Ama her kulak işitmez Bir kişi bulur İkincisi tohum eker Sonra yeşillenir çiçekler Her şey zaman ister *** Hadi gel senin zamanın artık Yürüsene benim ile Hadi gel senin zamanın artık Senin zamanın artık *** Yanımda dur Usulca koluma dokun Al ellerim senin olsun Yüzüme bak Sana anlatacak Çekinme güven bana Her şey sevgiyle, her şey sevgiyle başlar *** Hadi gel senin zamanın artık Yürüsene benim ile Hadi gel senin zamanın artık Senin zamanın artık