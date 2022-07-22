Bülent Ortaçgil

-
Oturmuşum deniz kıyısına
Tam da kayanın karşısına
Çakıl taşlarını suya atarım
Şimdilerde havalar serin
Sonbahar da giderek yakın
İçimde bir yaz doymuşluğu
***
Artık hiç canım yanmaz
Çünkü kaptan denize açılmaz
Korktuğu rüzgarlardan mıdır
Benden midir
Başka bir şeyden midir
***
Konuşmak gelmez içimden
Ya da öf pöf dışarı doğru
Bilirim ki ellerim bağlı
Yaşamak berraklaşır
Bütün yüzler bulanıklaşır
Yer ve zaman savaşları
***
Artık hiç canım yanmaz
Çünkü kaptan denize açılmaz
***
Kabuk tutan yaralardan mıdır
Benden midir
Başka bir şeyden midir
***
O muydu ondan önce
Sen miydin ondan sonra
Romanlarım öyküleşir
Hastalıklarımı dinlerim
Gittikçe babama benzerim
Sokaklarım karmaşıklaşır
***
Artık hiç canım yanmaz
Çünkü kaptan denize açılmaz
Güvensiz tayfalardan mıdır
Benden midir
Başka bir şeyden midir
***
Tut vira tut
Hadi çek vira çek
Hadi tut vira tut
Hey, hadi yallah
***
Tut vira tut
Hadi çek vira çek
Hadi tut vira tut
Hey, hadi yallah
***
Tut vira tut
Hadi çek vira çek
Hadi tut vira tut
Hey, hadi yallah
***
Tut vira tut
Hadi çek vira çek
Hadi tut vira tut
Hey, hadi yallah
***
Tut vira tut
Hadi çek vira çek
Hadi tut vira tut
Hey, hadi yallah
-
Çözdüm her şey çok basit
Denize doğru üç beş dakika yeter
Derdimi anlatmaya
Zaten çoğu şeyi değmez çok konuşmaya
Denize doğru, denize doğru
***
Düşlerimde bile kaçtım denize doğru
Aslında kaçmak değil sevgiye koşmak
Sessizdiler ama çoktular
Biraz deli biraz çocuktular
Denize doğru, denize doğru
***
Kolunu kaptıranlara çare bulunmaz
Yaşam bizden hızlı beklesen olmaz
Kararımı çoktan verdim
Denize doğru, denize doğru
***
Gülmez çünkü hiç bilmez dertleri ağır
Bütün kapılar çalınır ama bilgeler sağır
Mışlar mişler ne demişler burada bulamamışlar
Denize doğru, denize doğru
***
Gittim çünkü eskittim kentin sokaklarını
Kimsenin umurunda değil suratlar soğuk
Ardımda çok şey bırakmadım
Kalanları da almadım
Denize doğru, denize doğru
***
Adını düşürenlere üzülsen değmez
Sesini kaybedenlerin br şarkısı olmaz
Kararımı çoktan verdim
Denize doğru, denize doğru, denize doğru
-
Eskiden iyi meslekti doktorluk
Şimdinin modası mühendislik
Sana bi şey söyleyeyim mi
İyi meslek yoktur
***
Mesleğini iyi yapan insanlar var
Kerem ile aslının aşkı birinci
Leyla'yla aecnunun ki ondan sonra
Sana bi şey söyleyeyim mi
Büyük aşk yoktur
***
Aşklarını büyütebilen insanlar var mi
İstediğini yap
Çok geç kalmadan
Daha güç olmadan
İstediğini yap
Herşey bitmeden
***
Senin yargıların en doğru
Benimkiler tabi ki en, en doğru
Sana bişey söyleyeyim mi
Doğru yanlış yoktur
***
Başka yerlerden bakan insanlar var
İstediğini yap
Çok geç kalmadan
Daha güç olmadan
İstediğini yap
Her şey bitmeden
***
İstediğini yap
Çok geç kalmadan
Daha güç olmadan
İstediğini yap
Her şey bitmeden
***
İstediğini yap
Çok geç kalmadan
Daha güç olmadan
İstediğini yap
Her şey bitmeden
İstediğini yap
***
İstediğini yap
Çok geç kalmadan
Daha güç olmadan
İstediğini yap
***
İstediğini yap
Her şey bitmeden
İstediğini yap
***
İstediğini yap
Çok geç kalmadan
Daha güç olmadan
İstediğini yap
***
İstediğini yap
Her şey bitmeden
-
Gökyüzü bir çocuk resmi
Çağla yeşili ve pespembe
Cam buğularının her yerine
Her yerine adını yazdım
***
Pamuk yumuşaklığında deniz
Güneş sıcaklığında aşkımız
Cam buğularının her yerine
Her yerine adını yazdım
***
Sokaklara, apartman girişlerine
Kapılara, market çıkışlarına yazdım
Ama sen sorumlusun
***
Duraklara, kaldırım taşlarına
Defterlere, satır başlarına yazdım
Ama sen sorumlusun, sen sorumlusun, sen
***
Bir avuç yıldız gökyüzünde
Ay ışığı da benden hediye
Cam buğularının her yerine
Her yerine adını yazdım
***
Alabildiğine yaşama sevinci
Verebildiğine kırılgan sevgi
Cam buğularının her yerine
Her yerine adını yazdım
***
Pencerelere, bütün aynalara
Gazetelerin ilan sayfalarına yazdım
Ama sen sorumlusun
***
Denizde, kıyıda bütün kumlara
Rüzgârda uçuşan yapraklara yazdım
Ama sen sorumlusun
***
Yolda kirlenmş araba camlarına
Yeni boyanmış beyaz duvarlara yazdım
Ama sen sorumlusun
***
Apartman girişleri, market çıkışlarına
Kaldırım taşları, satır başlarına yazdım
Ama sen sorumlusun, sen sorumlusun
Sen sorumlusun, sen sorumlusun, sen
-
Nisan denizi gibi acıtır
Hoş geldin değil, hoşça kal acıtır
Aklında resimler
Hep geri sarıyorsan
Birazda duygun varsa, acıtır
***
Güneşe bakmışız gibi acıtır
Tutuşmuş da yanmamışız gibi acıtır
Üstün biraz hafifse
Ve ayaz bindirmişse
Kaçacak yer yoksa, acıtır
***
Tepemizde bulutlar
Yağmuru unuttular
Kuru toprak gibiysen acıtır
***
Ay dolunay
Deniz yanıyor
Ben ner'deyim
Ben ner'deyim
Ben ner'deyim
Saat çok geç
Belki gece üç
Kimlerleyim
Kimlerleyim
Ben ner'deyim
***
Öğrenmiş de inanmamışız gibi acıtır
İnanmış ama öğrenmemişiz gibi acıtır
Aklın havadaysa
Ve sen yerdeysen
Bir de fark edersen acıtır
Yudum yudum biriktirmişiz
Biri çarpıp dökmüşse
Artık dolmuyorsa, acıtır
***
Ay dolunay
Deniz yanıyor
Ben ner'deyim
Ben ner'deyim
Ben ner'deyim
Saat çok geç
Belki gece üç
Kimlerleyim
Kimlerleyim
Ben ner'deyim
***
Ay dolunay
Deniz yanıyor
Ben ner'deyim
Ben ner'deyim
Ben ner'deyim
Saat çok geç
Belki gece üç
Kimlerleyim
Kimlerleyim
Ben ner'deyim
-
Gittik, gittik denize açıldık
Rüzgârlara bindik taşındık
Şamanla süzülürüz bilinmeze
***
Kaptanımız yaşlı ve usta
Güneş kızgın, tepemizde
Yan yatmışız dostumuz poyraza
***
Adalar... Artık dar gelir bana bu odalar
Adalar... Her şeyden uzak
Adalar... İnsanlar gibi
Su altından tutuşmuş elleri
***
Dümene yapışmışım sevgilim sanki
Dipsizliğin ortasında
Liman da yok artık rotamız da
***
Dökülmüş üstüme bir kova yakamoz
Yıldızlı hem yaldızlı
Ay ışıklı bir öyküde başroldeyiz
***
Adalar... Artık dar gelir bana bu odalar
Adalar... Her şeyden uzak
Adalar... İnsanlar gibi
Su altından tutuşmuş elleri
***
Adalar... Artık dar gelir bana bu odalar
Adalar... Her şeyden uzak
Adalar... İnsanlar gibi
***
Su altından tutuşmuş elleri
Su altından tutuşmuş elleri
Su altından tutuşmuş elleri
-
İstediğimde bulurum seni
Artık özelin yok
***
Her an ulaşırım sana
Artık özelin yok
***
Mazeret tanımam eğer açıksan
Bir cüzdan gibi yanında taşırsan
Sabah akşam fark etmez
Artık hiç özelin yok
***
Eskiden telefonlar
Sağda solda küçük notlar
Bütün gün seni aradım
Evde yoktun demeler
***
Postaneler, kulübeler
Bozuk hatlar, jetonlar
Hep seni aradım kimse yok
***
Çağ başka bir çağ, en gerekli şey sensin
***
Herkeste kendine özgü, en değerli şey sensin
***
Aşksız kalırım ama sensiz kalamam
Unuttuğum an kimsesizim yapamam
Her şeyimi sana anlattım tek dostum sensin
***
Eskiden telefonlar
Sağda solda küçük notlar
Bütün gün seni aradım
Evde yoktun demeler
***
Postaneler, kulübeler
Bozuk hatlar, jetonlar
Hep seni aradım kimse yok
***
Eskiden telefonlar
Fihristler, küçük notlar
Bütün gün seni aradım
Evde yoktun demeler
***
Postaneler, kulübeler
Bozuk hatlar, jetonlar
Hep seni aradım kimse yok
Hiç kimse yok
Hiç kimse yok
Hiç kimse yok
-
Hep çok şey istedim beğenilmedim
Sevenlerde oldu bu kez ben kaçtım
Birkaç kez aşık oldum her şeyi yıkıp geçtim
Daha çok gençtim fark etmemiştim
***
Yaşadık öğrendik herkes başka biçimde
Taşırım hala ayrıntıları içimde
Bir köşem var adım belli
Sevdiklerim artık yanımda
***
Bir mirasyedi gibiyim yatarken bu kumsalda
Ben mutlu sen umutlu beklentiler var yaş 50
Hayat sür git değil sonu başından belli
Yaşadık öğrendik her şey başka şekilde
Taşırım hala ayrıntıları içimde
***
Hiçbir şeye inanmadım uğrunda ölecek kadar
İnananlara imrendim o zaman yaşamak cok kolay
Yıkılan duvarlar gördüm coğrafyanın değiştiğini
Hiç kimse değiştiremedi güçlünün haksızlığın
***
Yaşadık ve öğrendik her şey birbirinin içinde
Taşırım hala ayrıntıları içimde
Yaşadık ve öğrendik her şey birbirinin içinde
Taşırım hala ayrıntıları içimde
-
Sıcak gün ve güneş işte
İnsanlar oturuyor
Yemyeşil ağaçlar ve çiçek
İnsanlar susuyor
Nazlanma sen ver ellerini
Hadi yürüyelim açık havada
Hadi yürüyelim açık havada
***
Beyaz ay ve gece işte
İnsanlar uyuyor
Yollar boş ve sessiz
İnsanlar susuyor
Nazlanma sen ver ellerini
Hadi yürüyelim açık havada
Hadi yürüyelim acık havada
La lalalalala la lalalalala
La lalalalala la lalalalala
***
Nazlanma sen ver ellerin
Hadi yürüyelim açık havada
Hadi yürüyelim açık havada
Hadi yürüyelim açık havada
Hadi yürüyelim açık havada
***
La lalalalala la lalalalala
Hadi yürüyelim açık havada
La lalalalala la lalalalala
Hadi yürüyelim açık havada
Hadi yürüyelim açık havada
-
Sen, evet sen
Bir köşede bekliyorken
Ben, çünkü ben
Ayarı bozulmuş tekliyorken
***
Renkler müşkül durumda ressamlar şaşkın
Hiç değişmez, hiç değişmez
Hiç değişmez bu günlerde
Aşk yorgun düşmüş, aşk meşgul
Hiç gelmez, hiç gelmez
Hiç gelmez bu günlerde
***
Ben, yalnız ben
Tüm virgülleri ararken
Sen, zira sen
Noktayı koymuştun zaten
***
Renkler müşkül durumda ressamlar şaşkın
Hiç değişmez, hiç değişmez
Hiç değişmez bu günlerde
Aşk yorgun düşmüş, aşk meşgul
Hiç gelmez, hiç gelmez
Hiç gelmez bu günler de
***
Hoşça kalın