Bülent Ortaçgil

-
Sen git çay koy
Ben çok şaşırdım
Bu ev benim için biraz yeni
Sen şuraya otur
**
Ben de buraya
Birisi müzik koysun
Ya ondan sonrası?
Ya da hiçbir zaman
**
Zaten sözcükler kilitli
Konuştum, konuştum
Bir baktım ki daha başlamamıştım
Konuştum, konuştum çok konuştum
**
Anladım ki hiçbir şey anlatamamıştım
Sen bir şeyler ye
Ben de bol sigara
Bir tek renkler değişsin
**
Sen gözlerime bakıyor gibi
Ben kaçıyor gibi
Ya da tam tersi
Ya suyun öte yanı?
**
Ya da hiçbir zaman
Zaten sözcükler kilitli
Konuştum, konuştum
Bir baktım ki daha başlamamıştım
**
Konuştum, konuştum çok konuştum
Anladım ki hiçbir şey anlatamamıştım
Laf arası sessizlikleri
Tedirgin ettiğinden beri
**
Küçük gerilimler...
Sen kurtarmaya çalış
Benim umrumda değil
İşler sarpa sarmadan
**
Ya her yer fırtına
Ya da hiçbir zaman
Zaten sözcükler kilitli
Konuştum, konuştum
**
Bir baktım ki daha başlamamıştım
Konuştum, konuştum
Anladım ki hiçbir şey anlatamamıştım
-
N'olur yüzüme eskisi gibi bakar mısın?
Küllenmiş közlerimden bir ateş yakar mısın?
Dünya işte bu kadar küçük
Bak yine karşılaştık
**
Sanki her şey aynı
Onca yıldan sonra
Öyle yalnızım ki ellerimden tutar mısın?
Benim için kilitli, yüreğini biraz açar mısın?
**
Rastlantı mı desem?
Yoksa hiçbi' şey mi demesem?
Sözler bazen bozar
Onca yıldan sonra
**
İşte gülümsedin yine
Düğümler çözülür
Sen istemesen bile
Küçük ışıklar çok uzaktan da görülür
**
O nasıl bir ilk gündü öyle, hatırlar mısın?
Yitirdiklerimizi ara sıra arar mısın?
Rastlantı mı desem?
Yoksa hiçbi' şey mi demesem?
**
Sözler bazen bozar
Onca yıldan sonra
Yepyeni planlarım var, yapar mısın?
Sana çok özel bi' şey sorsam kızar mısın?
**
Dünya işte bu kadar küçük
Bak yine karşılaştık
Sanki her şey aynı
Onca yıldan sonra
**
İşte gülümsedin yine
Düğümler çözülür
Sen istemesen bile
Küçük ışıklar çok uzaktan da görülür
**
İşte gülümsedin yine
Düğümler çözülür
Sen istemesen bile
Küçük ışıklar çok uzaktan da görülür
-
Gece yalanları
Kendime söylediğim
Ben en güçlü, en güzel
En doğru zannettiğim
**
Gece yalanları
Bahçemdeki kuş gibi
İlk bakışta siyah beyaz
Yaklaştıkça mavi
**
Sözlerde yorgunluk belirtisi var
Şarkılar tamam ama gizli kapaklılar
Gece yalanlarım
Sağda solda ipuçları
**
İpin ucunu çekersen düğümdür çıkışları
Gece yalanlarım
Gece yalanları
Gece yalanları
**
Sana anlattığım
Derine indikçe kıpır kıpır
En değişmez zannettiğim
Gece yalanları
**
Bir aşk büyüsü rengi
Kendini bırakmak en büyük korku
Baş edemediğimizden belki
Düşlerdeki isteksizlik midir?
**
En açık seçik olan belirsizlik midir?
Gece yalanlarım
Sağda solda ipuçları
İpin ucunu çekersen düğümdür çıkışları
**
Gece yalanlarım
Gece yalanlarım
-
Ne kadar güzelsiniz
Kendine özgü ve özelsiniz
Gözlerinizdeki anlam
Eğer biraz anlıyorsam
Çok üzülmüşsünüz
Ama korkmayın çözmüşsünüz
Hemcinslerim kırmışlar sizi
Çok afedersiniz
Her şey tamam uyum yerinde
Artık bir tek sen, bir tek sen
İsteğim bir tek senden
**
Ne kadar saklıydınız
Herkes gibi ama farklıydınız
Dünya kötü dediniz
Tabi ki, haklıydınız
Ayrıntılarda tam bir uyum
Şu film, şu roman...tamam
Ortaçgil'i sever misiniz?
Öyleyse...devam!
Ah ner'deyiz biz
Ne kadar sıkıcı herkes
Artık bir tek sen, bir tek sen
İsteğim bir tek senden
-
Sensiz
Nedensiz
El yordamıyla
Susuz, uykusuz
Nereye sokağında
Yürümek
Hızlı hızlı
Mutlaka yetişmek gerek
Beklemek, geçen yüzyılın işi
Kiminle?
Nasıl?
Nereye sokağında
Sevgi
Sancı
Sabah eğlencesi
Çabuk ve çevik
Zaman bilmecesi
Uyumak
Bilmeyerek
Mutlaka öğrenmek gerek
Yeni gün, giderek yakın
Kiminle?
Nasıl?
Nereye sokağında
Dеli dolu
Umut düşleriyle
Gerçek
Gelecek
Sabah kuşlarıyla
Konuşmak
Uzun uzun
Mutlaka değişmek gerek
Beyaza boyamalı
Kiminle?
Nasıl?
Nereye sokağını
Kiminle?
Nasıl?
Nereye sokağında
-
Kapını her an çalabilirim
Beni görünce sakın şaşırma
Ölmek var, dönmek yok desem de sana
Bir gün dönersem sakın şaşırma
Kapını her an çalabilirim
Beni görünce sakın şaşırma
Ölmek var, dönmek yok desem de sana
Bir gün dönersem sakın şaşırma
Kendi kendimle savaşlardayım
Bir bilinmez yerde firarlardayım
Kendi kendimle savaşlardayım
Bir bilinmez yerde firarlardayım
Evine en yakın bir duraktayım
Beni görünce sakın şaşırma
Evine en yakın bir duraktayım
Beni görünce sakın şaşırma
Karşına bir gün çıkabilirim
Beni görünce sakın şaşırma
Pişmanlık dilimde, bir gül elimde
Gelirsem sana sakın şaşırma
Karşına bir gün çıkabilirim
Beni görünce sakın şaşırma
Pişmanlık dilimde, bir gül elimde
Gelirsem sana sakın şaşırma
Kendi kendimle savaşlardayım
Bir bilinmez yerde firarlardayım
Kendi kendimle savaşlardayım
Bir bilinmez yerde firarlardayım
Evine en yakın bir duraktayım
Beni görünce sakın şaşırma
Evine en yakın bir duraktayım
Beni görünce sakın şaşırma
Kapını her an çalabilirim
-
Gül, sen gülünce bahar
Renklerden pembe
Günlerden pazar
Aklım sende
**
Sev, sen sevince güzel
Bazen su, bazen sel
Çünkü gitmeyenler
Eksiktir bir yerde
**
Alabora olmak istemem
Bindiğim bu teknede
Rüzgâr sert biraz
Galiba poyraz
**
Hani gidecektik başka yere
Çoktular ama hiç yoktular
Çoktular ama hiç yoktular
Gör, sen görünce ışık
**
Sülün renkleri
Mevsimlerden hep yaz
Yerlerden Akdeniz
Duy, sen duyunca müzik
**
Seslerden fa
Çünkü duymazsan eğer
Tüm şarkılar boşuna
Dalavereden bıktım
**
Pata küte girişmekten
Güya suçsuzmuşum
Korkarak kirletmekten
Hani değiştirecektik dünyayı
**
Çoktular ama hiç yoktular
Çoktular ama hiç yoktular
Çoktular ama hiç yoktular
-
Yapma, yapma, yapma lütfen
Yoruldum aramaktan
Yatağımda yakamoz ışıltısı bırakma lütfen
Yapma, yapma, yapma lütfen
**
Sıkıldım beklemekten
Artık tanımadığım bu kentte saklanma lütfen
Yapma, yapma, yapma lütfen
Yıprandım istemekten
**
Hiçlikten umut kırıntısı yaratma lütfen
Yalnız kadınlar için mi ağlamak?
Yalnız çocuklar mı oyun oynar?
Seni içinde tutmak hiç mümkün değil
**
Mümkün değil
Yapma, yapma, yapma lütfen
Kayboldum sorulardan
Çayın içindeki şeker gibi eritme lütfen
**
Yapma, yapma, yapma lütfen, yapma
Şaşkınım verdiklerimden
Sonsuz listende yine beni borçlu çıkarma lütfen
Yapma, yapma, yapma lütfen
**
Sesim kısık bağırmaktan
Sağır duvarları gösterip beni susturma lütfen
Bütün savaşlar mı böyle benzer?
Yalnız en güçlüler mi haklı olanlar?
Bizi böyle oyalamak hiç mümkün değil
**
Mümkün değil
Mümkün değil
Mümkün değil
**
Yapma, yapma, yapma lütfen
Yapma lütfen
**
Yapma, yapma, yapma lütfen, yapma
Yapma lütfen
Yapma, yapma, yapma lütfen, yapma
Yapma lütfen
-
-
Söylediklerim bomboş
İncir çekirdeğini doldurmaz
Yapamadıklarımız yaptıklarımızın sisinden görülmez
Başkasını dinlemem
**
Hiç kimseye güvenmem
Sonra dünya siyah olmuş
Neden?
Ben hiç fark etmeden
Ben hiç fark etmeden...
**
Ardımda çöplük bıraktım
Hiç bıkmadan hep attım
Beton beton büyüttüm
Hiç sormadan uyudum yattım
**
Bunu böyle kim yaptı?
Ben orada yoktum ki!
Sonra dünya siyah olmuş
Neden?
**
Ben hiç fark etmeden
Ben hiç fark etmeden...
Ah bu renkler, ah bu renkler
Resimsiz ressam...
**
Cevabı yok ben sormasam
Ah bu renkler, ah bu renkler
Verimsiz ressam
Cevabı yok ben sormasam
**
Çocuğuma ders olsun diye tuttum bir tokat attım
Konuşmak anlaşmak varken
İlk fırsatta kavga ettim
Güç her şeyin başı derim
**
Ardından düşüncelerim
Sonra dünya siyah olmuş
Neden?
Ben hiç fak etmeden
Ben hiç fak etmeden...
**
Politikadan bıkmıştım
Hak hukuk derken batmıştım
İşler yolunda değil diye
Suçu başkasına atmıştım
**
Küçük birikimlerim
Bana yeter dedim
Sonra dünya siyah olmuş
Neden?
**
Ben hiç fark etmeden
Ben hiç fak etmeden...
Ah bu renkler, ah bu renkler
Resimsiz ressam...
**
Cevabı yok ben sormasam
Ah bu renkler, ah bu renkler
Verimsiz ressam...
Cevabı yok ben sormasam