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7/24 Dinle Gece Yalanları

Gece Yalanları Şarkı Sözleri

Bülent Ortaçgil Gece Yalanları şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bülent Ortaçgil Gece Yalanları şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gece Yalanları sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bülent Ortaçgil

Bülent Ortaçgil

Gece Yalanları

  • Hiçbir Zaman

  • Rastlantı Yalanı

  • Gece Yalanları

  • Bir Tek Sen Yalanı

  • Nereye Sokağı

  • Sakın Şaşırma

  • Çoktular Ama Hiç Yoktular

  • Yapma Lütfen

  • Sana Geldim

  • Farketmeden

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