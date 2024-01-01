Bülent Ortaçgil

İntegral Güzel günler mi geçti? Yoksa biz mi çirkinleştik? Adını koyamadığımız her gün Yeni şey var ** Yeşilmişik bir zamanlar Kuruduk, koyu kahverengi Tozu dumana katıyor yaşam İntegralimi al, abi ** Limit sıfıra gider İstediğini yap bana Sessizlik sonsuzda nasıl olsa Babamın maaşı 60'ta bin lira ** Benimkisi 83'te tam 30 bin lira Bugün artık milyoneriz Ama ekmek aslanın ağzında Türk lirası, dolar bazında ** İntegralimi al, abi Limit sıfıra gider İstediğini yap bana Sessizlik sonsuzda nasıl olsa ** Birleştirmek için ayrılıyor insanlar E? E'si bu, politikadır hep böyle O günler kırmızıydı Artık tümden alaca ** Beyazın da beyazı yersen yani İntegralimi al, abi Limit sıfıra gider İstediğini yap bana ** Sessizlik sonsuzda nasıl olsa Çalışan kazanırdı, öyle derdi büyükler La Fontaine'in karıncaları bile şaşkın Havai mavi pek moda ** Ya da hercai menekşe Özet olarak köşe dönmece İntegralimi al, abi Limit sıfıra gider ** İstediğini yap bana Sessizlik sonsuzda nasıl olsa İntegralimi al, abi Limit sıfıra gider ** İstediğini yap bana Sessizlik sonsuzda nasıl olsa Nasıl olsa (integralimi al, abi) Nasıl olsa (integralimi al, abi) (İntegralimi al, abi)

Anadolum Yüreğimde vuran toprağın sesi Dert yüklü bulutu sırtında taşır Ezgi kokar sevda kokar nefesi Anadolu'm sana türkü yaraşır *** Sen Anadolu'sun sen aşk dolusun Sen dualar katı sen hak yolusun Yüreğimde ilmik ilmik halısın Damarımda ırmakların dolaşır *** Dağın taşın sevda sevdadır aşın Ezelden dik durur eğilmez başın Acının bağrında dinmez göz yaşın Akar gider deryalara karışır *** Sen anadolusun sen aşk dolusun Sen dualar katı sen hak yolusun Yüreğimde ilmik ilmik halısın Damarımda ırmakların dolaşır *** Nevruzun göverir bahar zamanı Bülbül figandır hepar zamanı Şirin rüyada iken seher zamanı Dağlarında ferhatların dolaşır *** Sen anadolusun sen aşk dolusun Sen dualar katı sen hak yolusun Yüreğimde ilmik ilmik halısın Damarımda ırmakların dolaşır

Bacılar Her evde açılar gızıl gül kimi Etrini bahardan alar bacılar Ataya gardaşa arhalansada Mehrini anaya salar bacılar *** Baharın bu baharın gonçesi bacılar Gözelin bu gözelin incesi bacılar Çiçek teravetli dolanar gezer Hersi bir galgi bir ömür bezer *** Kim deyir göçeri guşlara benzer Evleri evlere salar bacılar Bugünün bugünün sonası bacılar Sabahın bu sabahın anası bacılar *** Atanın evinden ayrılmaz bir an Gız seçer gardaşa aparar nişan Analar dünyadan göç eden zaman Gardaşa bir ana olar bacılar *** Baharın bu baharın gonçesi bacılar Gözelin bu gözelin incesi bacılar Çiçek teravetli dolanar gezer Hersi bir galgi bir ömür bezer *** Kim deyir göçeri guşlara benzer Evleri evlere salar bacılar Bugünün bugünün sonası bacılar Sabahın bu sabahın anası bacılar

Bilmez Gardaş Yaklaşma cahil yanına Bilmez gardaş bilmez Verme cevheri eline Değmez gardaş değmez *** Evliyanın tahtı olmaz Ak yerine kara demez Yüz bin lokma teklif etsen Almaz gardaş almaz *** Sözüm meclisten dışarı Alın taç edin parayı Dervişe versen sarayı Girmez gardaş girmez *** Uzun sözün kısa dedi Bitmez gardaş bitmez Servet versem gözü aca Yetmez gardaş yetmez *** Evliyanın tahtı olmaz Ak yerine kara demez Yüz bin lokma teklif etsen Almaz gardaş almaz *** Sözüm meclisten dışarı Alın taç edin parayı Dervişe versen sarayı Girmez gardaş girmez

Boraltan Köprüsü boraltan bir köprü, aşar geçer aras’ı, yuğsan aras suyuyla, çıkmaz yüzün karası. *** karası, karası, merhamet fukarası, karası, karası, merhamet fukarası. *** düşman bekler karşıda, önüne kattı beni, can alınan çarşıda, kardeşim sattı beni. *** dönüp seslendim geri, merhametsiz birine, beni siz vursaydınız, şu gavurun yerine.

Dağ Üstüne Dağ üstüne dağı koysam dağ olmaz Ah çekenin yüreğinde yağ olmaz Yüz yaram var hiç birisi sağ olmaz *** Konma bülbül konma mezar taşıma Bu genç yaşta neler geldi başıma *** Nazlı yârim sen yarama bakarsın İyi olmazsa neşter alıp yararsın Demedim ki aşk oduna yakasın *** Konma bülbül konma mezar taşıma Şu genç yaşta neler geldi başıma