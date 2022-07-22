Bülent Ortaçgil

Güzel günler mi geçti Yoksa biz mi çirkinleştik Adını koyamadığımız her gün yeni bir şey var Yeşilmişim bir zamanlar Kuruduk, koyu kahverengi Tozu dumana katıyor yaşam *** İntegralimi al abi Limit sıfıra gider İstediğini yap bana Sessizlik sonsuzda nasıl olsa *** Babamın maaşı 60'ta bin lira Benimkisi 83'te tam otuz bin lira Bugün artık milyoneriz Ama ekmek aslanın ağzında Türk lirası, dolar bazında *** İntegralimi al abi Limit sıfıra gider İstediğini yap bana Sessizlik sonsuzda nasıl olsa *** Birleştirmek için ayrılıyor insanlar Eee? E'si bu, politikadır hep böyle O günler kırmızıydı Artık tümden alaca Beyazın da beyazı dersen yani *** İntegralimi al abi Limit sıfıra gider İstediğini yap bana Sessizlik sonsuzda nasıl olsa *** Çalışan kazanırdı, öyle derdi büyükler La Fontaine'in karıncaları bile şaşkın Havai mavi pek moda Ya da hercai menekşe Özet olarak köşe dönmece *** İntegralimi al abi Limit sıfıra gider İstediğini yap bana Sessizlik sonsuzda nasıl olsa *** İntegralimi al abi Limit sıfıra gider İstediğini yap bana Sessizlik sonsuzda nasıl olsa *** Nasıl olsa Nasıl olsa (İntegralimi al abi)