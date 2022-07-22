İntegral Ft. Haluk Levent Şarkı Sözleri
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Bülent Ortaçgil
İntegral Ft. Haluk Levent
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Güzel günler mi geçti
Yoksa biz mi çirkinleştik
Adını koyamadığımız her gün yeni bir şey var
Yeşilmişim bir zamanlar
Kuruduk, koyu kahverengi
Tozu dumana katıyor yaşam
***
İntegralimi al abi
Limit sıfıra gider
İstediğini yap bana
Sessizlik sonsuzda nasıl olsa
***
Babamın maaşı 60'ta bin lira
Benimkisi 83'te tam otuz bin lira
Bugün artık milyoneriz
Ama ekmek aslanın ağzında
Türk lirası, dolar bazında
***
İntegralimi al abi
Limit sıfıra gider
İstediğini yap bana
Sessizlik sonsuzda nasıl olsa
***
Birleştirmek için ayrılıyor insanlar
Eee? E'si bu, politikadır hep böyle
O günler kırmızıydı
Artık tümden alaca
Beyazın da beyazı dersen yani
***
İntegralimi al abi
Limit sıfıra gider
İstediğini yap bana
Sessizlik sonsuzda nasıl olsa
***
Çalışan kazanırdı, öyle derdi büyükler
La Fontaine'in karıncaları bile şaşkın
Havai mavi pek moda
Ya da hercai menekşe
Özet olarak köşe dönmece
***
İntegralimi al abi
Limit sıfıra gider
İstediğini yap bana
Sessizlik sonsuzda nasıl olsa
***
İntegralimi al abi
Limit sıfıra gider
İstediğini yap bana
Sessizlik sonsuzda nasıl olsa
***
Nasıl olsa
Nasıl olsa
(İntegralimi al abi)