Bülent Ortaçgil

İstasyon İnsanları (Konser) Ruhi'dir benim adım hiç çıkamam evimden Dostlar uydururum hayali mutluyumdur bu yüzden Bir çiçek dürbününden insanlara bakarken Bir gün bir istasyon gördüm trenleri geciken ** Yolcular ellerinde tek gidişlik bir bilet Henüz bilmeseler de hayat bundan ibaret İstasyon insanları buradalar tesadüfen Aynı rüyayı görüp ayrı yerlere giden ** İstasyon insanları buradalar tesadüfen Aynı rüyayı görüp ayrı yerlere giden Eskiden çok eskiden ben daha çok küçükken Henüz cennet plajı otopark olmamışken ** Mercanların arasında küçük balıklar vardı En güzelleri el boyunda kavuniçi olanlardı Bir gün bir rüya gördüm o kavuniçi balık benmişim Büyümem beklenmeden afiyetle yenmişim ** İstasyon insanları buradalar tesadüfen Aynı rüyayı görüp ayrı yerlere giden İstasyon insanları buradalar tesadüfen Aynı rüyayı görüp ayrı yerlere giden ** Bir sırrım var saklarım Ama görünce anlarsınız Yalnız dikkat acımayın acınmak canımı en çok acıtandır İstasyon insanları buradalar tesadüfen ** Aynı rüyayı görüp ayrı yerlere giden İstasyon insanları buradalar tesadüfen Aynı rüyayı görüp ayrı yerlere giden

Sessiz Eller (Konser) Ben hala ölürüm Plastik çiçekli gizli bahçemde Sessizlikten kaçar sığınırım Yorgunluğun koynuna ** Apansız uyanır düşlerim Tek güzel yerinde Ararım tadını Eve dönmenin yolu bilmenin ** Kimin, kimin bu sessiz eller Mor halkalı yaralı gözler Kıyılarıma vuran sen misin Kimin, kimin bu kör gözler ** Bu varışsız yalan sözler Adımı unutan sen misin Ben hala ararım Bilinmeyenin ulaşılmaz balını Kaçarım kalabalıktan, yalnızlıktan Dostumuz ölümden

Zampara/ Bir Tek Sen Yalanı (Medley) Dün bir ip geçirmiş boynuma Yakalamış sımsıkı Ardımdan sesleniyor Sen hiç bırakma bizi ** Dün bir ip geçirmiş boynuma Yakalamış sımsıkı Ardımdan sesleniyor Sen hiç bırakma bizi ** Dünü dinle Unutma sakın Onu çözmek zorundasın Dünü dinle Unutma sakın ** Onu çözmek zorundasın Yarın ellerimden tutmuş Koşuyoruz art arda Yollar yollar boyunca ** Hep bulutlara doğru Yarın ellerimden tutmuş Koşuyoruz art arda Yollar yollar boyunca Hep bulutlara doğru ** Yarını dinle Unutma sakın Onu görmek zorundasın Yarını dinle Unutma sakın ** Onu görmek zorundasın Bugün omuzuma çökmüş Sevimli ama çok ağır Tepemden bağırıyor En güzel an budur Bugün omuzuma çökmüş ** Sevimli ama çok ağır Tepemden bağırıyor En güzel an budur Bugünü dinle ** Unutma sakın Onu yaşamak zorundasın Bugünü dinle Unutma sakın Onu yaşamak zorundasın

Yüzünü Dökme Küçük Kız (Konser) Yüzünü dökme, küçük kız Bırak üzülmeyi Yalnız sen misin bir düşün Unutan sevilmeyi ** Her siyahın bir beyazı Gecelerin gündüzü de vardır Yüzünü dökme, küçük kız Kızma onlara ** Yalnız sen misin bir düşün Zincir oranda, buranda Her tutsağın bir kaçışı Uykunun uyanışı da vardır ** Yüzünü dökme, küçük kız Yaşamın anlamını bul Sonra dinle kendini Yolunu bil ** Her siyahın bir beyazı Gecelerin gündüzü de vardır

Yollar (Konser) Gözlerim kör karanlıkta Kör kuyunda boğulursa Tenim benim olmadıysa Yitirilmiş tutsak olmuş, düşman olmuş ** Milyon defa tekrarlanan hayatımsa Gizli bağın çözüldüyse Yollar varsa pahalıysa Uzun, kısa ya da darsa ** Artık hiç farklı olmayan Sıkıldığın hayatınsa Aslında yollar Yalanını görmez ** Yaraları sarmaz Hiç bitmez Aslında yollar Daralıp açılmaz ** Sonuna da varmaz Hem varsan da fark etmez ki Oldu, oldum, çocuk kaldım Yüreğimden yaralandım ** Bir yer olsa huzur sunsa Dizlerim üstünde çöksem Sonsuz yolu aydınlansa Günün ilk ışığında ** Son bir kez nefes alsam Kaybolsam gözyaşında Ya da ilk kitabında

Yağmur (Konser) Bugün yağmur bir kadın saçıdır Yeryüzüne dökülen Upuzun ince ince Karanlık kokulu *** Sen ki aşkta aldatıldın Yüreğin taş parçası Dinle yağmuru dinle Teselli bul türküsünden *** Her şey olur Her şey büyür Her şey geçer Hayat kalır

Sensiz Olmaz (Konser) Bu sabah yalnız uyandım Sensiz olmaz, sensiz olmaz Tanıdık kokular yok Sensiz olmaz Kahvaltım anlamsızdı Sensiz olmaz, sensiz olmaz İlk sigaram bile tatsızdı Sensiz olmaz *** Anlaşılan alışmıştım Sensiz olmaz, sensiz olmaz Bir verdiysem iki almıştım Sensiz olmaz Aşk bir dengesizlik işi Sensiz olmaz, sensiz olmaz Dengeye dönüşen bir sevgi Sensiz olmaz *** Yine kendi kendime sormadan duramadım Niye seni böyle istiyorum diye bulamadım *** Yalnızlık zor, sokaklar çıkmaz Sensiz olmaz, sensiz olmaz Hep tekdüze, her şey dümdüz Sensiz olmaz Anlamak çözmeye yetmez Sensiz olmaz, sensiz olmaz Biraz telaşlı, huzursuz Sensiz olmaz *** Yine kendi kendime sormadan duramadım Niye seni böyle istiyorum diye bulamadım *** Gece gelmiş, yatağım boş Sensiz olmaz, sensiz olmaz Sen uzaktasın, ben uzanmış Sensiz olmaz Anlamak çözmeye yetmez Sensiz olmaz, sensiz olmaz Zaman geçmez, sabah gelmez Sensiz olmaz *** Yine kendi kendime sormadan duramadım Niye seni böyle istiyorum diye bulamadım *** Sensiz olmaz, sensiz olmaz Sensiz olmaz Sensiz olmaz, sensiz olmaz Sensiz olmaz Sensiz olmaz, sensiz olmaz Sensiz olmaz, sensiz olmaz Sensiz olmaz, sensiz olmaz

Rüzgar Gülü (Konser) Kır evinin verandasında bir rüzgâr gülüne rastladım İnsanmışcasına konuşmaya başladım Dedim, "Benim kadar yalnızsan, tek gecelik bir aşksan Omuzlarına abanan bir andan kaçıyorsan" Dibe vurduysan ya da hâlâ düşüyorsan Bir yaz günü, bir yaz günü Hiç bu kadar üşüdün mü? Rüzgâr gülü, rüzgâr gülü Hiç ölümü düşündün mü? Hiç ölümü düşündün mü? Hayalimdeki adsız kadın, sanki ağzımda tadın Eminim ki sen de hep kendini aradın Evimin yolu beni unutmuş otellerin soğukluğunda Tüm bu garip duygular bir tür iç kanama Dibe vurduysan ya da hâlâ düşüyorsan Bir yaz günü, bir yaz günü Hiç bu kadar üşüdün mü? Rüzgâr gülü, rüzgâr gülü Hiç ölümü düşündün mü? Hiç ölümü düşündün mü? Dibe vurduysan ya da hâlâ düşüyorsan Bir yaz günü, bir yaz günü Hiç bu kadar üşüdün mü? Rüzgâr gülü, rüzgâr gülü Hiç ölümü düşündün mü? Hiç ölümü düşündün mü? Bir yaz günü, bir yaz günü Hiç bu kadar üşüdün mü? Rüzgâr gülü, rüzgâr gülü Hiç ölümü düşündün mü? Hiç ölümü düşündün mü? Hiç ölümü düşündün mü?

Paramparça (Konser) Saatim yok, tam olarak bilemem Biraz bira, biraz şarap önceydi Nasıl oluyor? zaman bir türlü geçmezken Yıllar hayatlar geçiyor ** Takatim yok, yine de telefon sarıldım Son bir özür için Tüm sevdiğim kadınlardan Çok mu ayıp, hala mutluluk istemek Neyse zaten hiç halim yok ** Bugün benim doğum günüm Hem sarhoşum hem yastayım Bir bar taburesi üstünde Babamın öldüğü yaştayım ** Bugün benim doğum günüm Kelimeler büyüyor ağzımda Bildiğim bütün hayatlar Paramparça, paramparça Paramparça, paramparça ** Bugün benim doğum günüm Hem sarhoşum hem yastayım Bir bar taburesi üstünde Babamın öldüğü yaştayım ** Bugün benim doğum günüm Kelimeler büyüyor ağzımda Bildiğim bütün hayatlar Paramparça, paramparça Paramparça, paramparça

Olmalı Mı Olmamalı Mı (Konser) Olmalı mı olmamalı mı? Yoksa hiç değişmemeli mi? Ama ben değişmezsem, ben olamam ki ** Görmeli mi görmemeli mi? Yoksa hiç bakınmamalı mı? Ama ben bakınmazsam, hiç göremem ki ** Sevmeli mi sevmemeli mi? Yoksa hiç beğenmemeli mi? Ama ben beğenmezsem, hiç konuşmam ki ** Bilmeli mi bilmemeli mi? Yoksa hiç öğrenmemeli mi? Ama ben öğrenmezsem, hiç olamam ki ** Olmalı mı olmamalı mı? Yoksa hiç değişmemeli mi? Ama ben değişmezsem, ben olamam ki

Mavi Kuş (Konser) Mavi kuş her daim sarhoş Biraz da bize kızmış, onun için hiç yüz vermiyor Oysa güzel şarkıları vardı yıldızlara denizlere Ama söylemiyor ki bizlere Susuyor Suç işlemiş eller gibi Perondaki boş trenler gibi Ucu görülmeyen tüneller gibi Gel hiç üzülme Salına salına uç Ben gelemem ama sen git biraz dolaş. Saksağanın şakası sandılar Muhabbet kuşları ve papağanlar Belki de arkadaşındırlar Kargalar gibi karaladılar Kırlangıçlar ve serçeler Bize biraz yalan söylediler Çok saftık Zararsız küçük yalanlar gibi Yağmurdan kaçanlar gibi Bütün vapurları kaçıranlar gibi Gel hiç üzülme Salına salına uç Ben gelemem ama sen git biraz dolaş Mavi kuş sanki bir düş Kaşla göz arasında Geceyle gündüz ortasında Sokaklar bile sokaklara kesişir Gölgeler ki güneşe bağlı Biz ikimizde öyleyiz Ama bilmeliyiz Ağıramamış aydınlıklar gibi Kireç tutmuş çaydanlıklar gibi Hiç sevişmemiş insancıklar gibi Gel hiç üzülme Salına salına uç Ben gelemem ama sen git biraz dolaş Mavi kuş her daim sarhoş Biraz da bize kızmış

Değirmenler (Konser) Zaman düşer ellerimden yere Oradan tahta boşa Saatler çalışır izinsiz hep bir sonraya Resimler sarı güneşsizlikten Duygular değişir Dostlar dağılır dört bir yana, kendi yollarına Ve sen, ben değirmenlere karşı Bile bile birer yitik savaşçı Akarız dereler gibi denizlere Belki de en güzeli böyle Sen, ben değirmenlere karşı Bile bile birer yitik savaşçı Akarız dereler gibi denizlere Belki de en güzeli böyle Uçurtma uçar sözlüğümden Geri gelmeyecek bir kuş Yaşanmamış kırıntılar sadece bir düş Zaman düşer ellerimden yere Oradan tahta boşa Saatler çalışır izinsiz hep bir sonraya Ve sen, ben değirmenlere karşı Bile bile birer yitik savaşçı Akarız dereler gibi denizlere Belki de en güzeli böyle Sen, ben değirmenlere karşı Bile bile birer yitik savaşçı Akarız dereler gibi denizlere Belki de en güzeli böyle

Benimle Oynar Mısın (Konser) Su olsam, ateş olsam Göklerdeki güneş olsam Konuşmasam taş olsam Yine de oynar mısın benimle? ** Sus olsam, kusur olsam Ağızdaki küfür olsam Doğuştan esir olsam Yine de oynar mısın benimle? ** Sayılmasam kaç olsam Topraktaki güç olsam Aptal gibi suç olsam Yine de oynar mısın benimle? ** Benimle oynar mısın? Benimle oynar mısın? Su olsam, ateş olsam Göklerdeki güneş olsam ** Konuşmasam taş olsam Yine de oynar mısın benimle? Benimle oynar mısın? Benimle oynar mısın?