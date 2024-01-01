Kaptan Şarkı Sözleri
Bülent Ortaçgil Kaptan şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bülent Ortaçgil Kaptan şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kaptan sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Aman kaptan
Al beni götür denizlere
Aman kaptan
Al beni götür denizlere
Ne yardan, ne serden
Diyenlere sözümüz yok
Yolculuk ne zaman
Aman kaptan
Al beni götür denizlere
Aman kaptan
Al beni götür denizlere
Rotamız belli mi
Yönümüz nereye
Yolculuk ne zaman
Aman kaptan
Sıkıldık buralardan
Usandık limanlardan
Bıktık beklemekten
Yolculuk ne zaman
Aman kaptan
Al beni götür denizlere
Aman kaptan
Al beni götür denizlere
Bilinmezden korkmayız
Faltaşı gözlerden
Yolculuk ne zaman
Aman kaptan
Sıkıldık buralardan
Usandık limanlardan
Bıktık beklemekten
Yolculuk ne zaman
Aman kaptan
Al beni götür denizlere
Aman kaptan
Al beni götür denizlere
Rotamız belli mi
Yönümüz nereye
Yolculuk ne zaman