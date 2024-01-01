Bülent Ortaçgil

Aman kaptan Al beni götür denizlere Aman kaptan Al beni götür denizlere Ne yardan, ne serden Diyenlere sözümüz yok Yolculuk ne zaman Aman kaptan Al beni götür denizlere Aman kaptan Al beni götür denizlere Rotamız belli mi Yönümüz nereye Yolculuk ne zaman Aman kaptan Sıkıldık buralardan Usandık limanlardan Bıktık beklemekten Yolculuk ne zaman Aman kaptan Al beni götür denizlere Aman kaptan Al beni götür denizlere Bilinmezden korkmayız Faltaşı gözlerden Yolculuk ne zaman Aman kaptan Sıkıldık buralardan Usandık limanlardan Bıktık beklemekten Yolculuk ne zaman Aman kaptan Al beni götür denizlere Aman kaptan Al beni götür denizlere Rotamız belli mi Yönümüz nereye Yolculuk ne zaman