Bülent Ortaçgil

Kediler Evvel Zaman İçinde Kalbur Zaman İçinde Çok Uzak Değil Yakın Bir Ülkede Sevimli Uslu Küçücük Gözlü Küçük Kediler Yaşarmış ** Yemekleri Ortak Yatakları Birmiş Sevinçleri Hepsininmiş Duman Renkli Açık Kahverengi Küçük Kediler Yaşarmış Yakın Ülkenin Yanında Dönemeci Dönerken Rüzgarların Sağında Ormanların Solunda Sesli Hırslı Kocaman Gözlü Büyük Kediler Varmış ** Sabahları Okumakla Çamları Düşünmekle Gündüzleri Konuşmakla Geceleri Çalışmakla Yorgun Elleri Şişmiş Gözleri Büyük Kediler Varmış ** Siz Kardeşler Hangi Kedileri Seversiniz Hangi Kediler Gibi Yaşamak İstersiniz Sevimli Uslu Sesli Hırslı Hangi Kedilerdensiniz

Senin Yazın Kışa Benzer Senin yazın kışa benzer Bir sevdalı başa benzer Çok içmiş serhoşa benzer Duman eksilmeyen dağlar *** Oy dağlar ulu dağlar Yarin yolunu bağlar Yol verin yare gidem Hasret ciğerim dağlar *** Eksilmez başımdan duman Zalim felek vermez aman Azdı yaralarım aman Yarimden ayıran dağlar *** Oy dağlar ulu dağlar Yarin yolunu bağlar Yol verin yare gidem Hasret ciğerim dağlar

Gel Tabip Sorma Derdimi Gel tabip sorma derdimi Benim derdim dermansızdır El vurup açma yaramı Yaralarım amansızdır *** Derdi bana veren yardır Melhem edip saran yardır Yar derdinden soran yardır O yar dinsiz imansızdır

Gönül Arz Eyliyor Dostu Görmeyi Gönül arz eyliyor dostu görmeyi Engel bırakmıyor buna ne dersin Eller beğenmezken balı hurmayı Evdeki tükenen una ne dersin *** Kimi datlı dilli, güler yüzlüdür Kimi taştan katı, ağır sözlüdür Sormayın garibi, derdi gizlidir Başındaki binbir hala ne dersin

Görmedim Alemde Bir Benzerin Görmedim alemde Bir benzerin ey güzel Görmedim alemde Bir benzerin ey güzel *** Böyle boy, böyle bos Bu ince bel, beyaz el Böyle boy, böyle bos Bu ince bel, beyaz el *** Ömrümün baharı Güller açar yüzünde Ömrümün baharı Güller açar yüzünde *** Kaş keman, kirpik ok Ceylan oynar gözünde Kaş keman, kirpik ok Ceylan oynar gözünde *** Canlara can katar Ne hikmet var sözünde Canlara can katar Ne hikmet var sözünde

Gemiler Giresun'e Ah Dağlar Gemiler Giresun'a Yar olayım sesune Bir daha vurayidi Nefesim nefesune *** Hey aman, yavrim aman Aldi dağlari duman Doğru yürü ah gelin Bayıldım aman aman *** Ah dağlar, serin dağlar Kuzular meler ağlar Dost aklıma düşende Yanar yüreğim sızlar *** Yar vuruldum vuruldum Senin kara kaşına Ne yazılar yazılmış Ah bu garip başıma *** Karşıdan el eyleme Yar beni del eyleme Öldürürsen sen öldür Kötüye kul eyleme

Nenni Poyraz Poyrazımın döşü enni Nenni Poyraz oğlum nenni Öldürürler seni yavrum Düşmanlar evvelden kinni *** Nenni Poyraz oğlum nenni Hangi zalim vurdu seni *** Seni vuran dağlı mıydı? Kurşunları yağlı mıydı? Elin kolun bağlı mıydı? Nenni Poyraz oğlum nenni *** Nenni Poyraz oğlum nenni Hangi zalim vurdu seni

Ne Yaşar Bu dünyada muradına ermeyen Ne yaşamış, ne yaşıyor, ne yaşar Sevdiğini sinesine sarmayan Ne yaşamış, ne yaşıyor, ne yaşar *** Arayıpta öz yarini bulmayan Yari bulup yar gönlünü bilmeyen İki vücut bir tek gönül olmayan Ne yaşamış, ne yaşıyor, ne yaşar *** Yarin aşkı ile bağrı kavrulan Ömrü boşa harman olup savrulan Sevip sevip sevdiğinden ayrılan Ne yaşamış, ne yaşıyor, ne yaşar *** Gurbet elde garip olan Garibin Derdin deryasına dalan Garibin Sevdiğinden ayrı kalan Garibin Ne yaşamış, ne yaşıyor, ne yaşar.

Gülüşün Gülden Güzel Gülüşün gülden güzel Sevdim gönülden güzel Severim kıskanırım Ben seni elden güzel *** Hop ninnayı ninnayı Gel oynayı oynayı Senin için terkederim Büsbütün bu dünyayı *** Gözlerin aklımı aldı Beni sevdana saldı Canım asıldı kaldı Zülfün telinden güzel *** Hop ninnayı ninnayı Gel oynayı oynayı Senin için terkederim Büsbütün bu dünyayı

Yüzüne Baktığım Kar Değil Midir Ela gözlerini sevdiğim dilber vay dilber Aşığın ağlatmak ar değil midir amanin Ciğerimi aşk oduna dağlatma dağlatma Şu sinemde yanan kar değil midir yar yar yar yar yar yar yar Her yana gitsem methin eylerim eylerim dost dost dost *** Senin hayalinle gönül eylerim eylerim Senden özbe kisb-I kârı neylerim neylerim Yüzüne baktığım kâr değil midir yar yar yar yar yar yar yar Benim muhabbetim derûn-u candan yar candan dost dost dost *** Alem bir yan olsa vazgelmem senden dost senden Ela gözlüm nice kaçarsın benden yar benden Dertli Kemter sana yâr değil midir yar yar yar yar yar yar yar Dertli Kemter sana kul değil midir dost dost dost dost dost

Küstürdüm Gönülü Küstürdüm gönülü güldüremedim Baharım güz oldu, yazım kış oldu Gönüle yarini bulduramadım Baharım güz oldu, yazım kış oldu *** Garibim, yoldaşım şu dertli sazım Feleğin elinde yazılmış yazım Geçti ömrüm, daha gülmedi yüzüm Baharım güz oldu, yazım kış oldu