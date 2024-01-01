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7/24 Dinle Katre

Katre Şarkı Sözleri

Bülent Ortaçgil Katre şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bülent Ortaçgil Katre şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Katre sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bülent Ortaçgil

Bülent Ortaçgil

Katre

  • Kediler

  • Senin Yazın Kışa Benzer

  • Sen Gülersen

  • Gel Tabip Sorma Derdimi

  • Gönül Arz Eyliyor Dostu Görmeyi

  • Görmedim Alemde Bir Benzerin

  • Gemiler Giresun'e Ah Dağlar

  • Nenni Poyraz

  • Ne Yaşar

  • Gülüşün Gülden Güzel

  • Yüzüne Baktığım Kar Değil Midir

  • Küstürdüm Gönülü

  • Kışa Çevirme Yazımı

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