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7/24 Dinle Ah Bu Türküler

Ah Bu Türküler Şarkı Sözleri

Bülent Ortaçgil Ah Bu Türküler şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bülent Ortaçgil Ah Bu Türküler şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ah Bu Türküler sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bülent Ortaçgil

Bülent Ortaçgil

Ah Bu Türküler

  • Kızıma Mektup

  • Gönlüm Ateşlere Yandı

  • Ağla Sazım

  • Aşıklar Meclisi

  • Sevgi Mengisi

  • Ey Erenler

  • Gel Yanıma Gel

  • Yeşil Başlı Gövel Ördek

  • Dostun Bahçesi

  • Dağlar (U. H.)

  • Gel Bana Güle Güle

  • Semah (Enstrümental)

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