Bülent Ortaçgil

-
Hep Küçük Şeyler Bizi Usandıran
Küçük Şeyler Bizi Utandıran
Hep Küçük Şeyler Küçük Şeyler Bizi Yarıştıran
Küçük Şeyler Bizi Uzlaştıran
Küçük Şeyler Hepsi de Küçücük Şeyler
Bizi Yönlendiren, Sevindiren, Düşündüren
**
Hep Kısa Anlar, Mutluluklar
Hayal Görür Uzun Zamanlar
Hep Kısa Anlar Karar Verdiğimiz
Sonra Günler Boyu Neden Diye Düşündüğümüz
Kısa Anlar Hepsi de Kısacık Anlar
Bizi Yönlendiren, Sevindiren, Düşündüren
**
Hep Büyük Düşler, Büyük Düşler Peşinde Koştuğumuz
Sonra Nerdeyiz Diye İçinde Kaybolduğumuz
Hep Büyük Düşler Elimle Tutamadığım
Hiç Görmediğim, Yaşamadığım
Büyük Düşler Hepsi de Küçücük Şeyler
Bizi Yönlendiren, Sevindiren, Düşündüren
**
Hep Küçük Şeyler Bizi Savaştıran
Küçük Şeyler Bizi Barıştıran
Hep Küçük Şeyler Seni Sevdiğim
Küçük Şeyler Seni Üzdüğüm
Küçük Şeyler Hepsi Minicik Şeyler
Bizi Yönlendiren, Sevindiren, Düşündüren
-
Beni kategorize etme
Benle oynama
Yaftayı yapıştırıp
Bana isim koyma
***
Karikatürleştirme beni
İlahlaştırma
Tabulaştırma sakın
Tapulaştırma
Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim
Ben seni öyle sevdim
Böyle mi sevdim?
***
Matematikleştirme beni
Çarpma, bölme
Toplama, çıkartma
Sakın beni hesaplaştırma
Mekanikleştirme beni
Otomatikleştirme
Beni yarıştırma onla, bunla
Karşılaştırma
Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim
Ben seni öyle sevdim
Böyle mi sevdim?
Seni öyle sevdim, öyle sevdim
Ben seni öyle sevdim
Böyle mi sevdim?
***
Sıkıştırıp tıkıştırma beni
Depolaştırma
Duygularım yok oldu
Yüreğimi nasırlaştırma
Beni demoralize etme
Depolitize etme
Her işten kaçar oldum
İllegalize etme
Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim
Ben seni öyle sevdim
Böyle mi sevdim?
Seni öyle sevdim, öyle sevdim
Ben seni öyle sevdim
Böyle mi sevdim?
***
Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim
Ben seni öyle sevdim
Böyle mi sevdim?
Seni öyle sevdim, öyle sevdim
Ben seni öyle sevdim
Böyle mi sevdim?
-
Siyahlara hep gri dedik
Darılmasın diye beyazlar
Rüzgarın adını esinti koyduk ki
Korkmasınlar
***
Bir zamanlar çiçektiler
Sulanmadılar soldular
Yumuşaktılar
Taş oldular ki
Kırılmasınlar
***
Prensesler ve prensler
Hiç bir zaman gelmediler
Birini beklemek en kolay iş ki
İncinmesinler
***
Bedenimiz bize yabancı
Yasaklarımız var şşşşşş
Aşkımız basite indirgenmesin ki
Utanmasınlar
***
Kimi değiştirmeyi bilmezdi
Kimi zaten hiç istemezdi
Bırakın dünyayı yerinde kalsın ki
Ürkmesinler
***
Koca adamın kurdu kocamaz
Kocasa bile kendi anlamaz
Benim şarkılar biraz farklıdır
Kusura bakmasınlar
-
Boz taşlar önümüzde
Cebimizde yalnızlık var
Şu dümdüz büyüyen gecede
Tek dostumuz yakamozlar
***
Kimsesiz koylar ortasında
Her biri başka siyah bu dağların
Güneşi yolladık bütün renklerle
Oyuncağıyız artık alışkanlıkların
***
En küçük bir ses bile sanki gök gürültüsü
İçim kıpır kıpır deniz kıpırtısız
İçim kıpır kıpır deniz kıpırtısız
***
Kokuların şarkısı başlar
Ne çocuk sesi ne kent uğultusu gelir
Mişli geçmişte sorunlar saklanır
Aya dokunmanın tam zamanıdır
***
En küçük bir ses bile sanki gök gürültüsü
İçim kıpır kıpır deniz kıpırtısız
İçim kıpır kıpır deniz kıpırtısız
***
Gece giderek yayılmaktadır
Yıldızlar herkese göz kırpmaktadır
Güzellikler paylaşılmak ister
Sevdiğim uzakta belki uyumaktadır
***
En küçük bir ses bile sanki gök gürültüsü
İçim kıpır kıpır deniz kıpırtısız
İçim kıpır kıpır deniz kıpırtısız
***
İçim kıpır kıpır deniz kıpırtısız
-
Bu iş zor, çok zor Yonca
Çünkü gülmeyi unutunca
Taş yüreklerde kilitli duygular
Kapılar açılmayınca
***
Bu iş zor, çok zor Yonca
Çünkü bizler istemeyince
En çok bağıran en doğru sayılır
İnsanlar işitmeyince
***
Bu iş zor Yonca
Çünkü insanlar günler boyunca
Hiç soru sormadan durur
Bu iş zor Yonca
Çünkü insanlar günler boyunca
Hiç soru sormadan durur
***
Bu iş zor, çok zor Yonca
Çünkü sevmeyi bilmeyince
Bahar gelir, fark edilmez olur
İnsanlar görmeyince
***
Bu iş zor, çok zor Yonca
Çünkü bizler duymayınca
Birinin eli herkesin cebinde
İnsanlar umursamayınca
***
Bu iş zor Yonca
Çünkü insanlar aylar boyunca
Hiç soru sormadan durur
Bu iş zor Yonca
Çünkü insanlar aylar boyunca
Hiç soru sormadan durur
***
Bu iş zor Yonca
Çünkü insanlar yıllar boyunca
Hiç soru sormadan durur
Bu iş zor Yonca
Çünkü insanlar yıllar boyunca
Hiç soru sormadan durur
***
Bu iş zor Yonca
Çünkü insanlar yıllar boyunca
Hiç soru sormadan durur
Bu iş zor Yonca
Çünkü insanlar yıllar boyunca
Hiç soru sormadan durur
-
Geliyor
***
Eller sıcak
Gözler sıcak
Yüzün sıcak
***
Duvarlar sıcak
Taşlar sıcak
Düşler sıcak
**
Çok sıcak
Daha da sıcak olacak
Beni seversen
Çok sıcak
Daha da sıcak olacak
Beni seversen
***
Canlar sıcak
Heyecanlar yok
Soluklar umursamaz
***
Saatler duracak
Konuşulmayacak
***
Giysiler sıcak
Giymeseler sıcak
Uykusuzluk sıcak
***
Bardaklar eriyecek
Kuşlar susacak
***
Çok sıcak
Daha da sıcak olacak
Beni seversen
Çok sıcak
Daha da sıcak olacak
Beni seversen
***
Sessizliğin sesi
Ay ışığı
Buzun güzelliği
***
Yıldızların yaldızı
O geceler
O geceler
***
Çok sıcak
Daha da sıcak olacak
Beni seversen
Çok sıcak
Daha da sıcak olacak
Beni seversen
***
Beklemek sıcak
Dinlemek sıcak
Durmak sıcak
***
Dam üstü cehennem
Ağaç altı sıcak
***
Avucum sıcak
Param sıcak
Doğrular paramparça
Sokaklarda şaşkınlık
Kediler sıcak
Soğuk bile sıcak
***
Daha da sıcak olacak
Beni seversen
Her şey sıcak
Daha da sıcak olacak
Beni seversen
Çok sıcak
Daha da sıcak olacak
***
Beni seversen
Beni seversen
Beni seversen
-
Dünyayı sığdırmış evine
Beşe dört metre
Yüz metre küp hava memnun
***
Dünyası cebindeki kadar
Bir kaç binlik
Bir kaç anahtar emin
***
Arada sırada ne yapmalı
Kime gitmeli, kimden sormalı diye
Düşünür
***
Dünyası gezdiği yollar
Evden işe işten eve kısa
***
Kokladıklarıdır dünyası
Limon kolonyası, lavanta...
Hepsi uçucu
***
Arada sırada ne yapmalı
Kime gitmeli, kimden sormalı diye
Düşünür
***
Dünyadan okuduğu şeyler
TV haberleri, gazeteler kupon kupon
***
Dünyası aldıklarının küçük bir listesi
Üç, beş, altı ucuz
***
Arada sırada ne yapmalı
Kime gitmeli, kimden sormalı diye
Düşünür
-
Saçların bir balık ağı gibi
Yakaladı bedenimi
Av ve avcı bu kadar hazır olmasaydı
Yaşamazdık birbirimizi
Av ve avcı bu kadar hazır olmasaydı
Yaşamazdık birbirimizi
Saçların bir gözyaşı gibi
Islatıyor tenimi
Eğer ben bu kadar susamış olmasaydım
Belki de içmezdim seni
Eğer ben bu kadar susamış olmasaydım
Belki de içmezdim seni
Ama bir kokun var ki hiç bitmiyor
Saatlerce üstümden uçup gitmiyor
Günler sonra bile beni terk etmiyor
Terk etmiyor
Saçların bir sarmaşık gibi
Düğümlüyor ellerimi
Eğer ben böyle akıllı, deli olmasaydım
Belki de anlamazdın beni
Eğer ben böyle akıllı, deli olmasaydım
Belki de anlamazdın beni
Saçların bir ipek böceği gibi
Örüyor geleceğimi
Eğer sonuna kadar yaşamak olmasaydı
Tanımazdık birbirimizi
Eğer sonuna kadar yaşamak olmasaydı
Tanımazdık birbirimizi
Tanımazdık birbirimizi
Tanımazdık birbirimizi
-
Yanıma Gelirsen Eğer
İçimde Eritirim Seni
Kardan Sonra Güneş
Günden Sonra Gece de Öyle
**
Ben Eritirken
Sen Erirken
Seveceğiz Birbirimizi
**
Yüzüme Bakarsan Eğer
Dokunurum Sana
Hava İle Kuşlar
Denizle Kıyı da Öyle
**
Ben Dokunurken
Sen Dokunurken
Duyacağız Birbirimizi
**
Şarkımı Söylersen Eğer
Kaybolurum Sende
Denizde Damla
Şehirde İnsan da Öyle
**
Ben Kaybolurken
Sen Ararken
Bulacağız Birbirimizi
-
Seni sevdiğimi anladığım günden beri
Sesler değişti, renkler değişti
Yüzümdeki çizgiler başkalaştı
Geçmişim değişti, oyunlaştı
**
Yeşilin ortasında gelincik gibi
İnceleşti, yabancılaştı
Siste bağıran vapur düdükleri gibi
Geliyor muyuz, gidecek miyiz
**
Yoksa
Çığlık çığlığa
Çığlık çığlığa
Seni sevdiğimi anladığım günden beri
Hiçlik değişti, yokluk değişti
**
Karşılıksızlık dengeleşti
Günler değişti, sana dönüştü
Nasıl gördüğün düşü yeniden istersen
Nasıl bir yılgınlıktır sabah zilleri
**
Zamanı gelince nasıl terk eder kuşlar
Kaçıyor muyuz, kalacak mıyız
**
Yoksa
Çığlık çığlığa
Çığlık çığlığa
**
Seni sevdiğimi anladığım günden beri
Yüzler değişti, dostlar değişti
Yorgun sokaklar bile karşı çıktılar
Adresler değişti, evler değişti
**
Seni sevdiğimi anladığım günden beri
Gökyüzü değişti, geceler değişti
Çocuklar bile bana çiçek diye baktılar
Yaşıyor muyuz, unutacak mıyız
**
Yoksa
Çığlık çığlığa
Çığlık çığlığa
Çığlık çığlığa
**
Çığlık çığlığa
Çığlık çığlığa
Çığlık çığlığa