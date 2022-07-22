Küçük Şeyler Ft. Ayşegül Aldinç Şarkı Sözleri
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Bülent Ortaçgil
Küçük Şeyler Ft. Ayşegül Aldinç
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Hep küçük şeyler bizi usandıran
Küçük şeyler bizi utandıran
Hep küçük şeyler, küçük şeyler bizi yarıştıran
Küçük şeyler bizi uzlaştıran
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Küçük şeyler, hepsi de küçücük şeyler
Bizi yönlendiren, sevindiren, düşündüren
***
Hep kısa anlar, mutluluklar
Hayal görür uzun sananlar
Hep kısa anlar, kısa anlar karar verdiğimiz
Sonra günler boyu neden diye düşündüğümüz
***
Kısa anlar, hepsi de kısacık anlar
Bizi yönlendiren, sevindiren, düşündüren
***
Hep büyük düşler, büyük düşler, peşinde koştuğumuz
Sonra neredeyiz diye içinde kaybolduğumuz
Hep büyük düşler, büyük düşler, elimle tutamadığım
Hiç görmediğim, yaşamadığım
***
Büyük düşler, hepsi de küçücük şeyler
Bizi yönlendiren, sevindiren, düşündüren
Hepsi de küçücük şeyler
Küçük şeyler
***
Hep küçük şeyler, bizi savaştıran
Küçük şeyler, bizi barıştıran
Hep küçük şeyler, küçük şeyler, seni sevdiğim
Küçük şeyler, seni üzdüğüm
***
Küçük şeyler, hepsi de minicik şeyler
Bizi yönlendiren, sevindiren, düşündüren
Hepsi de küçücük şeyler
Küçük şeyler