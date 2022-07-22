Bülent Ortaçgil

Hep küçük şeyler bizi usandıran Küçük şeyler bizi utandıran Hep küçük şeyler, küçük şeyler bizi yarıştıran Küçük şeyler bizi uzlaştıran *** Küçük şeyler, hepsi de küçücük şeyler Bizi yönlendiren, sevindiren, düşündüren *** Hep kısa anlar, mutluluklar Hayal görür uzun sananlar Hep kısa anlar, kısa anlar karar verdiğimiz Sonra günler boyu neden diye düşündüğümüz *** Kısa anlar, hepsi de kısacık anlar Bizi yönlendiren, sevindiren, düşündüren *** Hep büyük düşler, büyük düşler, peşinde koştuğumuz Sonra neredeyiz diye içinde kaybolduğumuz Hep büyük düşler, büyük düşler, elimle tutamadığım Hiç görmediğim, yaşamadığım *** Büyük düşler, hepsi de küçücük şeyler Bizi yönlendiren, sevindiren, düşündüren Hepsi de küçücük şeyler Küçük şeyler *** Hep küçük şeyler, bizi savaştıran Küçük şeyler, bizi barıştıran Hep küçük şeyler, küçük şeyler, seni sevdiğim Küçük şeyler, seni üzdüğüm *** Küçük şeyler, hepsi de minicik şeyler Bizi yönlendiren, sevindiren, düşündüren Hepsi de küçücük şeyler Küçük şeyler