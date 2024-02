Bülent Ortaçgil

Mavi kuş her daim sarhoş Biraz da bize kızmış, onun için hiç yüz vermiyor Oysa güzel şarkıları vardı yıldızlara denizlere Ama söylemiyor ki bizlere Susuyor Suç işlemiş eller gibi Perondaki boş trenler gibi Ucu görülmeyen tüneller gibi Gel hiç üzülme Salına salına uç Ben gelemem ama sen git biraz dolaş. Saksağanın şakası sandılar Muhabbet kuşları ve papağanlar Belki de arkadaşındırlar Kargalar gibi karaladılar Kırlangıçlar ve serçeler Bize biraz yalan söylediler Çok saftık Zararsız küçük yalanlar gibi Yağmurdan kaçanlar gibi Bütün vapurları kaçıranlar gibi Gel hiç üzülme Salına salına uç Ben gelemem ama sen git biraz dolaş Mavi kuş sanki bir düş Kaşla göz arasında Geceyle gündüz ortasında Sokaklar bile sokaklara kesişir Gölgeler ki güneşe bağlı Biz ikimizde öyleyiz Ama bilmeliyiz Ağıramamış aydınlıklar gibi Kireç tutmuş çaydanlıklar gibi Hiç sevişmemiş insancıklar gibi Gel hiç üzülme Salına salına uç Ben gelemem ama sen git biraz dolaş Mavi kuş her daim sarhoş Biraz da bize kızmış

Dün bir ip geçirmiş boynuma Yakalamış sımsıkı Ardımdan sesleniyor Sen hiç bırakma bizi ** Dün bir ip geçirmiş boynuma Yakalamış sımsıkı Ardımdan sesleniyor Sen hiç bırakma bizi ** Dünü dinle Unutma sakın Onu çözmek zorundasın Dünü dinle Unutma sakın ** Onu çözmek zorundasın Yarın ellerimden tutmuş Koşuyoruz art arda Yollar yollar boyunca ** Hep bulutlara doğru Yarın ellerimden tutmuş Koşuyoruz art arda Yollar yollar boyunca Hep bulutlara doğru ** Yarını dinle Unutma sakın Onu görmek zorundasın Yarını dinle Unutma sakın ** Onu görmek zorundasın Bugün omuzuma çökmüş Sevimli ama çok ağır Tepemden bağırıyor En güzel an budur Bugün omuzuma çökmüş ** Sevimli ama çok ağır Tepemden bağırıyor En güzel an budur Bugünü dinle ** Unutma sakın Onu yaşamak zorundasın Bugünü dinle Unutma sakın Onu yaşamak zorundasın

Yüzünü dökme, küçük kız Bırak üzülmeyi Yalnız sen misin bir düşün Unutan sevilmeyi ** Her siyahın bir beyazı Gecelerin gündüzü de vardır Yüzünü dökme, küçük kız Kızma onlara ** Yalnız sen misin bir düşün Zincir oranda, buranda Her tutsağın bir kaçışı Uykunun uyanışı da vardır ** Yüzünü dökme, küçük kız Yaşamın anlamını bul Sonra dinle kendini Yolunu bil ** Her siyahın bir beyazı Gecelerin gündüzü de vardır