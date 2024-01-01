Bülent Ortaçgil

Mavi kuş her daim sarhoş Biraz da bize kızmış, onun için hiç yüz vermiyor Oysa güzel şarkıları vardı yıldızlara denizlere Ama söylemiyor ki bizlere Susuyor Suç işlemiş eller gibi Perondaki boş trenler gibi Ucu görülmeyen tüneller gibi Gel hiç üzülme Salına salına uç Ben gelemem ama sen git biraz dolaş. Saksağanın şakası sandılar Muhabbet kuşları ve papağanlar Belki de arkadaşındırlar Kargalar gibi karaladılar Kırlangıçlar ve serçeler Bize biraz yalan söylediler Çok saftık Zararsız küçük yalanlar gibi Yağmurdan kaçanlar gibi Bütün vapurları kaçıranlar gibi Gel hiç üzülme Salına salına uç Ben gelemem ama sen git biraz dolaş Mavi kuş sanki bir düş Kaşla göz arasında Geceyle gündüz ortasında Sokaklar bile sokaklara kesişir Gölgeler ki güneşe bağlı Biz ikimizde öyleyiz Ama bilmeliyiz Ağıramamış aydınlıklar gibi Kireç tutmuş çaydanlıklar gibi Hiç sevişmemiş insancıklar gibi Gel hiç üzülme Salına salına uç Ben gelemem ama sen git biraz dolaş Mavi kuş her daim sarhoş Biraz da bize kızmış