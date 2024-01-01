Bülent Ortaçgil

Mum Sen içimdeki küçük mum Hala sönmedin yanıyor musun? Gündüz aydınlıkta kaybolup Gece yatınca karşımdasın En soğuk rüzgarlarda En ıslak yağmurlarda bırakmadın beni Yalnız anlarımda Korktuğum zamanlarda vazgeçmedin benden Bana kızmadın unuttum diye Başarısız bir akşamüstü Tepem atmış bağırıyorken Dinledin çıt çıkarmadan En gizli duygularda, en saçma sözlerde utanmadın benden Yalnız anlarımda, üşüdüğüm zamanlarda sen ısıttın beni Ne zamandır birlikteyiz Kim öğretti kaçmamayı? Yoksa ben mi yarattım Yaşlanmaya başladıktan sonra? En suskun günlerde En güçsüz saatlerde sıkılmadın benden Yalnız anlarımda Ümitsiz zamanlarda şarkı oldun bana

Bu Şarkılar Adam Olmaz Ne gecelerimiz katran karası Ne de "kolay gelsin bakalım" Olmadı yaşam Sevdanın yolları yokuş Şans hiç alışmamış bize, nedense Sizin belalınız ben olamadım Şöyle bir masaya vurup susturamadım Hadi iyisin iyisin dediniz Ama faka basan hep bendeniz Doğduğumda ölmeye değil Yaşamaya yattım *** Bu şarkılar adam olmaz Bu şarkılar adam olmaz Bu şarkılar adam olmaz Bu şarkılar adam olmaz Adam olmaz Adam olmaz *** Ağıtım elinde silahla vurulana değil Her gün yavaş yavaş ölene dair Herkesin sözcüsü olamadık Ne yazık, çok yazık Sözümüz bitince Nâzım'a sığınamadık *** Bu şarkılar adam olmaz Bu şarkılar adam olmaz Bu şarkılar adam olmaz Bu şarkılar adam olmaz (Olmaz olmaz) Adam olmaz (Olmaz olmaz) Adam olmaz *** İnsanın dışındakiler ilgimizi çeker Oysa içimize inenler pek az Sessiz bir isyanı hiç kimse istemez Biz dövüşmekten yanayız Bu şehr-i İstanbul ki Taşı toprağı moloz Artık bize söylemek düşmez *** Bu şarkılar adam olmaz Bu şarkılar adam olmaz Bu şarkılar adam olmaz Bu şarkılar adam olmaz (Olmaz olmaz) Adam olmaz (Olmaz olmaz) Adam olmaz *** Bu şarkılar adam olmaz Bu şarkılar adam olmaz Bu şarkılar adam olmaz Bu şarkılar adam olmaz Bu şarkılar adam olmaz Bu şarkılar adam olmaz (Olmaz olmaz) Adam olmaz (Olmaz olmaz) Adam olmaz

Sensiz Olmaz Bu sabah yalnız uyandım Sensiz olmaz, sensiz olmaz Tanıdık kokular yok Sensiz olmaz Kahvaltım anlamsızdı Sensiz olmaz, sensiz olmaz İlk sigaram bile tatsızdı Sensiz olmaz *** Anlaşılan alışmıştım Sensiz olmaz, sensiz olmaz Bir verdiysem iki almıştım Sensiz olmaz Aşk bir dengesizlik işi Sensiz olmaz, sensiz olmaz Dengeye dönüşen bir sevgi Sensiz olmaz *** Yine kendi kendime sormadan duramadım Niye seni böyle istiyorum diye bulamadım *** Yalnızlık zor, sokaklar çıkmaz Sensiz olmaz, sensiz olmaz Hep tekdüze, her şey dümdüz Sensiz olmaz Anlamak çözmeye yetmez Sensiz olmaz, sensiz olmaz Biraz telaşlı, huzursuz Sensiz olmaz *** Yine kendi kendime sormadan duramadım Niye seni böyle istiyorum diye bulamadım *** Gece gelmiş, yatağım boş Sensiz olmaz, sensiz olmaz Sen uzaktasın, ben uzanmış Sensiz olmaz Anlamak çözmeye yetmez Sensiz olmaz, sensiz olmaz Zaman geçmez, sabah gelmez Sensiz olmaz *** Yine kendi kendime sormadan duramadım Niye seni böyle istiyorum diye bulamadım *** Sensiz olmaz, sensiz olmaz Sensiz olmaz Sensiz olmaz, sensiz olmaz Sensiz olmaz Sensiz olmaz, sensiz olmaz Sensiz olmaz, sensiz olmaz Sensiz olmaz, sensiz olmaz

Basit Basit, basit, basit An basit, zaman basit Yıllar geçsin, bak gör Çok zor ** Basit, basit, basit Konuşmak basit, düşünmek basit Yapmaya kalk ve gör Çok zor ** Basit, basit, basit Sen basit, ben basit İkimiz olalım, bak gör Çok zor ** Basit, basit, basit Kalmak basit, almak basit "Ver" desinler, bak gör Hmm, çok zor ** Sen varsın Hiç basit olmayan Yaşanmadıkça hiç sorulmayan Bi' tek sen anlarsın ** Doğrularda sorun var Sen ağlarken onlar gülüyorlar ** Rü-rü-ram-ram Rü-rü-rü-rü Rü-rüd-da-ra-ra-ra-ram Rü-ram-rü-ram Rü-ram-ray-ram Rü-rü-rü-ram-ram Rü-rü-rü-rü-rü-rü Rü-ra-ra-ra-rü-rü-rü Rüm (rü-rü-ram-ram) (Rü-rü-ram-ram) (Rü-rü-ram-ram) ** Basit, basit, basit Doğmak basit, ölmek basit Yaşamaya kalk ve gör Hmm, çok zor

Bir Kuş Bir kuşun yüreği olsaydım eğer Hiç konuşulmayanları Hiç söylenmeyenleri Köşe bucak gizli gizli saklananları ** Bir kuşun yüreği olsaydım eğer Ve sana gösterseydim Bir kuşun yüreği olsaydım eğer Pencerende dolaşır ** Küçük sırlarına bakar Yanına gelip şakalar yapar Bir kuşun sevgisi olsaydım eğer Ve sana dokunsaydım ** Bir kuşun kanatları olsaydım eğer Kocaman gemiler kayık gibi kalır İnsanlar ateşböcekleri kadar Bir kuşun kanatları olsaydım eğer ** Ve seni götürseydim Bir kuşun sesi olsaydım eğer Tanımadığın şarkıları başka dilde söylesek Bilinmez seslerle oyunlar oynasak Bir kuşun sesi olsaydım eğer Ve sana seslenseydim

Dalyan Dalyan deltası Kafam biraz karışıktır oldum olası Neden bilinmez Denize doğru ** Yüzlerce yol var Ama hangisi doğru? Hangisi çıkmaz? Aman ** Sen bir yana, ben bir yana Ayrı düşmüşüz yan yana Sen bir yana, ben bir yana Ayrı düşmüşüz yan yana ** Ayrı düşmüşüz yan yana Ayrı düşmüşüz Karşımız deniz Yardım et, yoksa gidemeyiz ** Kıyıda bir saz gibi Yalnızlık olmaz Dalyan deltası Yaşamın ta kendisi ** Düğümdür dokusu Öyle kolay çözülmez Aman Sen bir yana, ben bir yana ** Ayrı düşmüşüz yan yana Sen bir yana, ben bir yana Ayrı düşmüşüz yan yana Ayrı düşmüşüz yan yana ** Ayrı düşmüşüz Dalyan deltası Kafam biraz karışıktır oldum olası Neden bilinmez ** Aman Sen bir yana, ben bir yana Ayrı düşmüşüz yan yana Sen bir yana, ben bir yana ** Ayrı düşmüşüz yan yana Ayrı düşmüşüz yan yana Ayrı düşmüşüz