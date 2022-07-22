Normal Ft. Bulutsuzluk Özlemi Şarkı Sözleri
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Bülent Ortaçgil
Normal Ft. Bulutsuzluk Özlemi
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Biralar soğuk mu dedim
Dedi ki normal
Peki ya havalar?
Valla gayet normal
İşler dedim, gidişler dedim
Hepsi normal
Peki dedim ya sen, ben?
Dedi ki normal
Peki biz, ikimiz?
Valla gayet normal
Halimiz dedim
Ne dese beğenirsiniz?
Normal
***
Ooo biri anlatsın hemen
Nedir bu normal?
Ooo canım sıkıldı artık
Yoksa ben miyim anormal?
***
Peki dedim ya Türkiye?
Dedi normal
Ya AB diye sordum?
Dedi çok normal
Peki ABD?
Dedi ki normal
Peki dedim ya DGM?
Dedi ki normal
Ya OHAL, o kadar yıl?
Bilmem, normal
Ya Gap, Zap, Hasankeyf?
Hepsi normal
***
Ooo biri anlatsın hemen
Nedir bu normal?
Ooo canım sıkıldı artık
Yoksa ben miyim anormal?
***
Peki dedim ya medya, RTÜK?
Dedi ki normal
Ya reklamlar, reyting?
Valla gayet normal
Yahu hiç mi ikinci yok dedim
Dedi ki normal
Peki trafik, katliam?
Dedi normal
Ya Susurluk, kamyon?
Valla gayet normal
Yine kaybettik dedim
Dedi ki normal
***
Ooo biri anlatsın hemen
Nedir bu normal?
Ooo canım sıkıldı artık
Yoksa ben miyim anormal?
***
Ooo biri anlatsın hemen
Nedir bu normal?
Ooo canım sıkıldı artık
Yoksa ben miyim anormal?