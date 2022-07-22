Bülent Ortaçgil

Biralar soğuk mu dedim Dedi ki normal Peki ya havalar? Valla gayet normal İşler dedim, gidişler dedim Hepsi normal Peki dedim ya sen, ben? Dedi ki normal Peki biz, ikimiz? Valla gayet normal Halimiz dedim Ne dese beğenirsiniz? Normal *** Ooo biri anlatsın hemen Nedir bu normal? Ooo canım sıkıldı artık Yoksa ben miyim anormal? *** Peki dedim ya Türkiye? Dedi normal Ya AB diye sordum? Dedi çok normal Peki ABD? Dedi ki normal Peki dedim ya DGM? Dedi ki normal Ya OHAL, o kadar yıl? Bilmem, normal Ya Gap, Zap, Hasankeyf? Hepsi normal *** Ooo biri anlatsın hemen Nedir bu normal? Ooo canım sıkıldı artık Yoksa ben miyim anormal? *** Peki dedim ya medya, RTÜK? Dedi ki normal Ya reklamlar, reyting? Valla gayet normal Yahu hiç mi ikinci yok dedim Dedi ki normal Peki trafik, katliam? Dedi normal Ya Susurluk, kamyon? Valla gayet normal Yine kaybettik dedim Dedi ki normal *** Ooo biri anlatsın hemen Nedir bu normal? Ooo canım sıkıldı artık Yoksa ben miyim anormal? *** Ooo biri anlatsın hemen Nedir bu normal? Ooo canım sıkıldı artık Yoksa ben miyim anormal?