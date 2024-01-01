Sen De Gidersen Şarkı Sözleri
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Bülent Ortaçgil
Sen De Gidersen
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Olmalı mı olmamalı mı?
Yoksa hiç değişmemeli mi?
Ama ben değişmezsem, ben olamam ki
**
Görmeli mi görmemeli mi?
Yoksa hiç bakınmamalı mı?
Ama ben bakınmazsam, hiç göremem ki
**
Sevmeli mi sevmemeli mi?
Yoksa hiç beğenmemeli mi?
Ama ben beğenmezsem, hiç konuşmam ki
**
Bilmeli mi bilmemeli mi?
Yoksa hiç öğrenmemeli mi?
Ama ben öğrenmezsem, hiç olamam ki
**
Olmalı mı olmamalı mı?
Yoksa hiç değişmemeli mi?
Ama ben değişmezsem, ben olamam ki
-
Beni koyamazsın eller yerine
Kalbimi kıramazsın, suçum ne ki söyle?
Sen beni koyamazsın eller yerine
Kalbimi kıramazsın, suçum ne ki söyle?
***
Gülmüyor sensiz yüzüm, hayat zalim bir hüzün
Bense çektiğim kadar derdin, tesellisini
***
Şimdi sen de gidersen böyle
Kim çeker nazımı söyle?
Sen üzülme bir tanem aşk acısı
Ben çekerim kime ne?
***
Amman, amman bırakırsan düşerim en derine
Amman, amman kaybolursan adım çıkar serseriye
Amman, amman bırakırsan düşerim en derine
Amman, amman kaybolursan adım çıkar serseriye
***
Beni koyamazsın eller yerine
Kalbimi kıramazsın, suçum ne ki söyle?
Sen beni koyamazsın eller yerine
Kalbimi kıramazsın, suçum ne ki söyle?
***
Gülmüyor sensiz yüzüm, hayat zalim bir hüzün
Bense çektiğim kadar, derdin tesellisini
***
Şimdi sen de gidersen böyle
Kim çeker nazımı söyle?
Sen üzülme bir tanem aşk acısı bu
Ben çekerim kime ne?
***
Amman, amman bırakırsan düşerim en derine
Amman, amman kaybolursan adım çıkar serseriye
Amman, amman bırakırsan düşerim en derine
Amman, amman kaybolursan adım çıkar serseriye
***
Gülmüyor sensiz yüzüm, hayat zalim bir hüzün
Bense çektiğim kadar derdin, tesellisini
***
Şimdi sen de gidersen böyle
Kim çeker nazımı söyle?
Sen üzülme bir tanem aşk acısı bu
Ben çekerim kime ne?
-