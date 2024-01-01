Bülent Ortaçgil

Olmalı mı olmamalı mı? Yoksa hiç değişmemeli mi? Ama ben değişmezsem, ben olamam ki ** Görmeli mi görmemeli mi? Yoksa hiç bakınmamalı mı? Ama ben bakınmazsam, hiç göremem ki ** Sevmeli mi sevmemeli mi? Yoksa hiç beğenmemeli mi? Ama ben beğenmezsem, hiç konuşmam ki ** Bilmeli mi bilmemeli mi? Yoksa hiç öğrenmemeli mi? Ama ben öğrenmezsem, hiç olamam ki ** Olmalı mı olmamalı mı? Yoksa hiç değişmemeli mi? Ama ben değişmezsem, ben olamam ki

Beni koyamazsın eller yerine Kalbimi kıramazsın, suçum ne ki söyle? Sen beni koyamazsın eller yerine Kalbimi kıramazsın, suçum ne ki söyle? *** Gülmüyor sensiz yüzüm, hayat zalim bir hüzün Bense çektiğim kadar derdin, tesellisini *** Şimdi sen de gidersen böyle Kim çeker nazımı söyle? Sen üzülme bir tanem aşk acısı Ben çekerim kime ne? *** Amman, amman bırakırsan düşerim en derine Amman, amman kaybolursan adım çıkar serseriye Amman, amman bırakırsan düşerim en derine Amman, amman kaybolursan adım çıkar serseriye *** Beni koyamazsın eller yerine Kalbimi kıramazsın, suçum ne ki söyle? Sen beni koyamazsın eller yerine Kalbimi kıramazsın, suçum ne ki söyle? *** Gülmüyor sensiz yüzüm, hayat zalim bir hüzün Bense çektiğim kadar, derdin tesellisini *** Şimdi sen de gidersen böyle Kim çeker nazımı söyle? Sen üzülme bir tanem aşk acısı bu Ben çekerim kime ne? *** Amman, amman bırakırsan düşerim en derine Amman, amman kaybolursan adım çıkar serseriye Amman, amman bırakırsan düşerim en derine Amman, amman kaybolursan adım çıkar serseriye *** Gülmüyor sensiz yüzüm, hayat zalim bir hüzün Bense çektiğim kadar derdin, tesellisini *** Şimdi sen de gidersen böyle Kim çeker nazımı söyle? Sen üzülme bir tanem aşk acısı bu Ben çekerim kime ne?