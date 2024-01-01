Bülent Ortaçgil

Olmalı mı olmamalı mı? Yoksa hiç değişmemeli mi? Ama ben değişmezsem, ben olamam ki ** Görmeli mi görmemeli mi? Yoksa hiç bakınmamalı mı? Ama ben bakınmazsam, hiç göremem ki ** Sevmeli mi sevmemeli mi? Yoksa hiç beğenmemeli mi? Ama ben beğenmezsem, hiç konuşmam ki ** Bilmeli mi bilmemeli mi? Yoksa hiç öğrenmemeli mi? Ama ben öğrenmezsem, hiç olamam ki ** Olmalı mı olmamalı mı? Yoksa hiç değişmemeli mi? Ama ben değişmezsem, ben olamam ki