Rastlantı Yalanı Şarkı Sözleri
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Bülent Ortaçgil
Rastlantı Yalanı
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N'olur yüzüme eskisi gibi bakar mısın?
Küllenmiş közlerimden bir ateş yakar mısın?
Dünya işte bu kadar küçük
Bak yine karşılaştık
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Sanki her şey aynı
Onca yıldan sonra
Öyle yalnızım ki ellerimden tutar mısın?
Benim için kilitli, yüreğini biraz açar mısın?
**
Rastlantı mı desem?
Yoksa hiçbi' şey mi demesem?
Sözler bazen bozar
Onca yıldan sonra
**
İşte gülümsedin yine
Düğümler çözülür
Sen istemesen bile
Küçük ışıklar çok uzaktan da görülür
**
O nasıl bir ilk gündü öyle, hatırlar mısın?
Yitirdiklerimizi ara sıra arar mısın?
Rastlantı mı desem?
Yoksa hiçbi' şey mi demesem?
**
Sözler bazen bozar
Onca yıldan sonra
Yepyeni planlarım var, yapar mısın?
Sana çok özel bi' şey sorsam kızar mısın?
**
Dünya işte bu kadar küçük
Bak yine karşılaştık
Sanki her şey aynı
Onca yıldan sonra
**
İşte gülümsedin yine
Düğümler çözülür
Sen istemesen bile
Küçük ışıklar çok uzaktan da görülür
**
İşte gülümsedin yine
Düğümler çözülür
Sen istemesen bile
Küçük ışıklar çok uzaktan da görülür