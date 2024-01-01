Bülent Ortaçgil

N'olur yüzüme eskisi gibi bakar mısın? Küllenmiş közlerimden bir ateş yakar mısın? Dünya işte bu kadar küçük Bak yine karşılaştık ** Sanki her şey aynı Onca yıldan sonra Öyle yalnızım ki ellerimden tutar mısın? Benim için kilitli, yüreğini biraz açar mısın? ** Rastlantı mı desem? Yoksa hiçbi' şey mi demesem? Sözler bazen bozar Onca yıldan sonra ** İşte gülümsedin yine Düğümler çözülür Sen istemesen bile Küçük ışıklar çok uzaktan da görülür ** O nasıl bir ilk gündü öyle, hatırlar mısın? Yitirdiklerimizi ara sıra arar mısın? Rastlantı mı desem? Yoksa hiçbi' şey mi demesem? ** Sözler bazen bozar Onca yıldan sonra Yepyeni planlarım var, yapar mısın? Sana çok özel bi' şey sorsam kızar mısın? ** Dünya işte bu kadar küçük Bak yine karşılaştık Sanki her şey aynı Onca yıldan sonra ** İşte gülümsedin yine Düğümler çözülür Sen istemesen bile Küçük ışıklar çok uzaktan da görülür ** İşte gülümsedin yine Düğümler çözülür Sen istemesen bile Küçük ışıklar çok uzaktan da görülür