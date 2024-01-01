Bülent Ortaçgil

Saçların bir balık ağı gibi Yakaladı bedenimi Av ve avcı bu kadar hazır olmasaydı Yaşamazdık birbirimizi Av ve avcı bu kadar hazır olmasaydı Yaşamazdık birbirimizi Saçların bir gözyaşı gibi Islatıyor tenimi Eğer ben bu kadar susamış olmasaydım Belki de içmezdim seni Eğer ben bu kadar susamış olmasaydım Belki de içmezdim seni Ama bir kokun var ki hiç bitmiyor Saatlerce üstümden uçup gitmiyor Günler sonra bile beni terk etmiyor Terk etmiyor Saçların bir sarmaşık gibi Düğümlüyor ellerimi Eğer ben böyle akıllı, deli olmasaydım Belki de anlamazdın beni Eğer ben böyle akıllı, deli olmasaydım Belki de anlamazdın beni Saçların bir ipek böceği gibi Örüyor geleceğimi Eğer sonuna kadar yaşamak olmasaydı Tanımazdık birbirimizi Eğer sonuna kadar yaşamak olmasaydı Tanımazdık birbirimizi Tanımazdık birbirimizi Tanımazdık birbirimizi