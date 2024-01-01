Saçların Şarkı Sözleri
Bülent Ortaçgil Saçların şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bülent Ortaçgil Saçların şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Saçların sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Saçların bir balık ağı gibi
Yakaladı bedenimi
Av ve avcı bu kadar hazır olmasaydı
Yaşamazdık birbirimizi
Av ve avcı bu kadar hazır olmasaydı
Yaşamazdık birbirimizi
Saçların bir gözyaşı gibi
Islatıyor tenimi
Eğer ben bu kadar susamış olmasaydım
Belki de içmezdim seni
Eğer ben bu kadar susamış olmasaydım
Belki de içmezdim seni
Ama bir kokun var ki hiç bitmiyor
Saatlerce üstümden uçup gitmiyor
Günler sonra bile beni terk etmiyor
Terk etmiyor
Saçların bir sarmaşık gibi
Düğümlüyor ellerimi
Eğer ben böyle akıllı, deli olmasaydım
Belki de anlamazdın beni
Eğer ben böyle akıllı, deli olmasaydım
Belki de anlamazdın beni
Saçların bir ipek böceği gibi
Örüyor geleceğimi
Eğer sonuna kadar yaşamak olmasaydı
Tanımazdık birbirimizi
Eğer sonuna kadar yaşamak olmasaydı
Tanımazdık birbirimizi
Tanımazdık birbirimizi
Tanımazdık birbirimizi