Bülent Ortaçgil

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Yavruağzı bi' yuvarlak var ortada
Çiçeğe benziyor ebruli
Tirşe bir telaş var şu köşede
Uçuk mavilerin arasında
**
Şarkılar bir renktir çoğu zaman
Ben bir ressamım işte o zaman
Şarkılar bir renktir çoğu zaman
Ben bir ressamım işte o zaman
**
Özenle seçilmiş sözcükler
Yüzlerce aday arasından
Sıkıştırılmış bir tuğla gibi
Artık ayıramazsın birbirinden
**
Şarkılar bir şiirdir çoğu zaman
Ben bir şairim işte o zaman
Şarkılar bir şiirdir çoğu zaman
Ben bir şairim işte o zaman
**
Oyun var, oyun var, şimdi başlıyor
Ancak hangi yan sahne belli değil
Bu kaçıncı perde? Hiç yorulan yok
Gerçeklerde düş var, düşler gerçeklerde
**
Şarkılar bir oyundur çoğu zaman
Ben başroldeyim işte o zaman
Şarkılar bir oyundur çoğu zaman
Ben başroldeyim işte o zaman
**
Sen varsın, iyi ki varsın yanımda
Dokunmak istiyorum saçlarına
Yaşamak zor, gerçekten zor birlikte
Şu resimde, o şiirde, bu oyunda
**
Şarkılarım senindir her zaman
Ben sen oldum işte o zaman
Şarkılarım senindir her zaman
Ben sen oldum işte o zaman
-
Hiçbir neden yokken
Ya da biz bilmezken tepemiz atmış
Ve konuşmuşuzdur
***
Onca neden varken
Ve tam sırası gelmişken
Hiçbir şey yapmamış
Ve susmuşuzdur
***
Aynı anda aynı sessiz geceye doğru
İçim sıkılıyor demişizdir
Aynı sabaha uyanırken kim bilir
Aynı düşü görmüşüzdür
***
Olamaz mı? Olabilir
Onca yıl sen burada
Onca yıl ben burada
Yollarımız hiç kesişmemiş
Şu Eylül akşamı dışında
***
Belki benim kağıt param
Bir şekilde, döne dolaşa
Senin cebine girmiştir
***
Belki aynı posta kutusuna
Değişik zamanlarda da olsa
Birkaç mektup atmışızdır
***
Ayın karpuz dilimi gibi
Batışını izlemişizdir deniz kıyısında
Aynı köşeye oturmuşuzdur köhnede
Belki de birkaç gün arayla
***
Olamaz mı? Olabilir
Onca yıl sen burada
Onca yıl ben burada
Yollarımız hiç kesişmemiş
Şu Eylül akşamı dışında
***
Bostancı dolmuş kuyruğunda
Sen başta ben en sonda
Öylece beklemişizdir
***
Sabah 7:30 vapuruna
Sen koşa koşa yetişirken
Ben yürüdüğümden kaçırmışımdır
***
Aynı anda başka insanlara
Seni seviyorum demişizdir
Mutlak güven duygusuyla
Başımızı başka omuzlara dayamışızdır
***
Olamaz mı? Olabilir
Onca yıl sen burada
Onca yıl ben burada
Yollarımız hiç kesişmemiş
Şu Eylül akşamı dışında
-
Herkes en doğruyu Bilir
Herkes uzman, herkes rekortmen
Öyle eminiz ki yolumuzdan
İster haydut, ister centilmen
Ama aşk var, bir tek aşk var
Aşk var mı? Var aşk var
***
Herkes bir inancın beşinde
Herkes militan, herkes fedai
Öyle değiştirdik ki dünyayı
Uyanık akıllı, dürüst enayi
Ama aşk var, bir tek aşk var
Aşk var mı? Var aşk var
***
Kaf dağının ardına kaçsa bile aşk var
Yatak çarşaflarına sıkışsa bile aşk var
Yalnız bir titreşim olsa
Ya da bir kıpırtı kalsa bile aşk var
***
Paranın esiri olduk
Ne kadar iktisat, o kadar mutluluk
Birer birer yeniliyorduk
Önce adalet, sonra güzellik
Ama aşk var, bir tek aşk var
Aşk var mı? Var aşk var
***
Savaştık, savaşa yazdık
Yenen ağlar, yenilen ağlar
Bir baktık ki yapayalnızdık
Diyen ağlar, demeyen ağlar
Ama aşk var, bir tek aşk var
Aşk var mı? Var aşk var
***
Kaf dağının ardına kaçsa bile aşk var
Yatak çarşaflarına sıkışsa bile aşk var
Yalnız bir titreşim olsa
Ya da bir kıpırtı kalsa bile aşk var
-
Gittim, gittim hep gittim
Yollarda eridim bittim
Ama sen beni anlamamıştım
Kaçtım kaçtım öyle kaçtım ki
Bütün dağları aştım
Ama sen bana yaklaşmamıştın.
**
Bilen konuşur, bilmeyen de konuşur
Bilen konuşur ama bir başka...
Koştum koştum çok koştum
Ben senin yanından geçtim
**
Sen beni hiç fark etmemiştin
Hoştun hoştun çok hoştun
Ama bir doluydun bir boştun
Ben buna hiç alışmamıştım
**
Seven dokunur, sevmeyen de dokunur
Seven dokunur ama bir başka..
Düştüm düştüm çok düştüm
Kimi barıştım kimi dövüştüm
**
Ama sen beni beğenmemiştin
Derdim derdim bütün derdim
Çoğu aldım biraz verdim
Ama sen daha başlamamıştın.
Arif anlar, arif olmayanlar da var
Arif anlar ama bir başka...
-
Düşler bulandı artık
Bir faydası yok
Çevremiz dağılmış
Ortak paydası yok
**
Sevişenler mi gitti?
Yoksa bana mı öyle geldi.
Oyuna devam!
Ama eski havası yok
**
Bana biraz umut ver
Ver ki yeniden başlasın
Ülke sarsılıyor ve
Umurunda değil
**
Umurunda olsa bile
Eski durumunda değil
Hep aranıyor
Ama bulunanlar cılız
**
Kerteriz oynamış
Eski konumunda değil
Bana biraz umut ver
Ver ki yeniden başlasın
**
Sen gizlendin yerinde ben saklandım
O sokaklarda hep onlar oynadı
Sen susmuştun ben ürkmüştüm konuşmadım
Yeni bir ses için heves kalmadı
**
Bana biraz umut ver
Ver ki yeniden başlasın
Savaşlar birbirine benzer
Kazanan olmaz
**
Kazandığını sanma
Kayıplarına bak biraz
Cebindekinin yarısını ödedin silahlara
Şimdi diyorsun ki
**
Yalnız barış adına !
Bana biraz umut ver
Ver ki yeniden başlasın.
-
Kafam bozuk mu ne!
Atladım doğru meyhaneye
Meyhanede kalmamış
Or''dan belki başka haneye
Duyar diye telaş etmem
Nasıl olsa kimse duymaz
Aslında şansım yoktur
Ama bana hiç bişeycik olmaz
Dibini buldum şişenin
Ama her şey gayet net
Arabam bir ok gibi
Yollarsa sanki yay
Slalom yapalım, biraz eğlenelim
Akacak kan damarda durmaz!
Aslında şansım yoktur
Ama bana hiç bişeycik olmaz.
Hiç bişeycik olmaz, olmadı da bugüne kadar
Yine olmaz, yine olmaz!
Suyu sevmem, çöp üretirim
Görülmeyenden hiç korkmam
Öyle AIDS, mikrop, virüs
Bu ne telaştır hiç bilmem
Zehirli atık, mikro dalga
Bana hiç farkmaz
Aslında şansım yoktur
Ama bana hiç bişeycik olmaz.
Hiç bişeycik, olmadı da bugüne kadar
Yine olmaz, yine olmaz.
Utkum silahla kutlanır
Bana zaten bu yaraşır
Öyle uzlaşmaya gelemem
Sonra duygusallık bulaşır
Seçim kriz, darbe filan
Beni hiç çarpmaz
Aslında şansım yoktur
Ama bana bi''şeycik olmaz
Hiç bişeycik olmaz, olmadı da bugüne kadar
Yine olmaz, yine olmaz
-
Sev beni, sar beni
Bir tek kötü sözün sarsar beni
Bilinmez denizlerin
Kuytu koylarında bul beni
Bil beni, al beni
Bu saçmasapanlıktan kurtar beni
Uykusuz gecelerin
Gizli örtüsünden çıkar beni
Ben bunları kimseye anlatmadım
Kendimle bile konuşmadım
Ben bunları kimseye anlatmadım
Bir tek sen duy diye,
Sen bil diye,
Sen anla diye...
Sor beni, bul beni
Sessiz şarkılarda çal beni
Bulutlar ülkesinden
Kuru topraklara indir beni
Sez beni, yaz beni
Karmakarışıklığımdan çöz beni
Birikmiş tortuların
Kirli sularından süz beni
Ben bunları kimseye anlatmadım
Kendimle bile konuşmadım
Bir tek sen duy diye,
Sen bil diye,
Sen anla diye...
Bir tek sen duy diye,
Sen bil diye,
Sen anla diye...
Bir tek sen duy diye,
Sen bil diye,
Sen anla diye...
-
Mavi kuş her daim sarhoş
Biraz da bize kızmış, onun için hiç yüz vermiyor
Oysa güzel şarkıları vardı yıldızlara denizlere
Ama söylemiyor ki bizlere
Susuyor
Suç işlemiş eller gibi
Perondaki boş trenler gibi
Ucu görülmeyen tüneller gibi
Gel hiç üzülme
Salına salına uç
Ben gelemem ama sen git biraz dolaş.
Saksağanın şakası sandılar
Muhabbet kuşları ve papağanlar
Belki de arkadaşındırlar
Kargalar gibi karaladılar
Kırlangıçlar ve serçeler
Bize biraz yalan söylediler
Çok saftık
Zararsız küçük yalanlar gibi
Yağmurdan kaçanlar gibi
Bütün vapurları kaçıranlar gibi
Gel hiç üzülme
Salına salına uç
Ben gelemem ama sen git biraz dolaş
Mavi kuş sanki bir düş
Kaşla göz arasında
Geceyle gündüz ortasında
Sokaklar bile sokaklara kesişir
Gölgeler ki güneşe bağlı
Biz ikimizde öyleyiz
Ama bilmeliyiz
Ağıramamış aydınlıklar gibi
Kireç tutmuş çaydanlıklar gibi
Hiç sevişmemiş insancıklar gibi
Gel hiç üzülme
Salına salına uç
Ben gelemem ama sen git biraz dolaş
Mavi kuş her daim sarhoş
Biraz da bize kızmış
-
Biralar soğuk mu dedim
Dedi ki normal
Peki ya havalar?
Valla gayet normal
İşler dedim, gidişler dedim
Hepsi normal
Peki dedim ya sen, ben?
Dedi ki normal
Peki biz, ikimiz?
Valla gayet normal
Halimiz dedim
Ne dese beğenirsiniz? Normal
**
Ooo biri anlatsın hemen nedir bu normal?
Ooo canım sıkılıyor artık yoksa ben miyim anormal?
**
Peki dedim ya Türkiye?
Dedi normal
Peki AB diye sordum
Dedi çok normal
Peki ABD?
Dedi ki normal
Peki dedim ya DGM?
Dedi ki normal
Ya ohal o kadar yıl?
Bilmem normal
Ya zap, gap, Hasankeyf?
Hepsi normal
**
Ooo biri anlatsın hemen nedir bu normal?
Ooo canım sıkılıyor artık yoksa ben miyim anormal?
**
Peki dedim ya medya müzik?
Dedi ki normal
Ya reklamlar, reyting?
Valla gayet normal
Yahu hiç mi ilginç yok dedim
Dedi ki normal
Peki trafik katliam?
Dedi normal
Ya Susurluk, kamyon?
Valla gayet normal
Yine kaybettik dedim
Dedi ki normal
**
Ooo biri anlatsın hemen nedir bu normal?
Ooo canım sıkılıyor artık yoksa ben miyim anormal
-
Bir Gün Uyansak ki
Olmaz ki Hiç Olmaz
Pırıl Pırıl Bir Mutluluk
Kıpır Kıpır Bir Sevinç Var içinde
**
Tabii ki Olmaz
Yıllardır Unutmuşuz
Gülümsüyorlar Bana ki Pek Olmaz
Daha Tanışmamışız
**
Sevebilmektir Esas Olan
Yok Olmaz, Yok Olmaz, Yok! Olmaz...
Bir Gün Barışsak Seninle Olmaz ki Olmaz
Kavgamız Küçücük Kalmış
**
Hiçbir Neden Kalmamış Zaten
Tabii ki Olmaz
Silahlarımız Bile Paslanmış
Dinliyoruz Birbirimizi ki Olmaz
**
Oturmuşuz Karşılıklı
Düşünebilmektir Esas Olan
Yok Olmaz, Yok Olmaz, Yok! Olmaz
Bir Gün Desem ki Sana
**
Olmaz ki Hiç Olmaz
Sen de Benim Kadar Haklısın
Varsayalım ki Hiç Olmaz
Sen de Benim Kadar Haklısın
**
Varsayalım ki Bir Gün
Nedense Hiç Olmaz
Sen de Benim Gibi Yaşayacaksın
Bir Paylaşabilsek ki Hiç Olmaz
**
Vermeyi Öğrenmemişiz
Yapabilmektir Esas Olan
Yok Olmaz, Yok Olmaz, Yok! Olmaz...