Bülent Ortaçgil

Yanımda uzağımda Yarınımda, bilmediğim Yaşanmış sayfalarda Sen varsın ** Yükselen alkışlarda Yumruklar, tekmelerde Acılar, hasretlerde Sen varsın ** Bütün şarkılarımız senin için Senin için Bütün kavgalarımız senin için Senin için ** Açlıkta, sefalette Bollukta, sefahatta El üstünde, ayak altında Sen varsın ** Yenmede, yenilgide Ölmede, öldürmede Sevgide, nefretlerde Sen varsın ** Bütün şarkılarımız senin için Senin için Bütün kavgalarımız senin için Senin için