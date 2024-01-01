Sen Varsın Şarkı Sözleri
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Bülent Ortaçgil
Sen Varsın
Tüm Şarkıları
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Yanımda uzağımda
Yarınımda, bilmediğim
Yaşanmış sayfalarda
Sen varsın
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Yükselen alkışlarda
Yumruklar, tekmelerde
Acılar, hasretlerde
Sen varsın
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Bütün şarkılarımız senin için
Senin için
Bütün kavgalarımız senin için
Senin için
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Açlıkta, sefalette
Bollukta, sefahatta
El üstünde, ayak altında
Sen varsın
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Yenmede, yenilgide
Ölmede, öldürmede
Sevgide, nefretlerde
Sen varsın
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Bütün şarkılarımız senin için
Senin için
Bütün kavgalarımız senin için
Senin için