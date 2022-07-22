Sen Varsın Ft. Mor Ve Ötesi Şarkı Sözleri
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Bülent Ortaçgil
Sen Varsın Ft. Mor Ve Ötesi
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Yanımda uzağımda, yarınımda bilmediğim
Yaşanmış sayfalarda sen varsın
Yükselen alkışlarda, yumruklar tekmelerde
Acılar hasretlerde sen varsın
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Bütün şarkılarımız senin için, senin için
Bütün kavgalarımız senin için, senin için
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Açlıkta sefalette, bollukta sefahatta
El üstünde ayak altında sen varsın
Yenmede yenilgide, ölmede öldürmede
Sevgide nefretlerde sen varsın
***
Bütün şarkılarımız senin için, senin için
Bütün kavgalarımız senin için, senin için
***
Bütün şarkılarımız senin için, senin için
Bütün kavgalarımız senin için, senin için