Bülent Ortaçgil

Yanımda uzağımda, yarınımda bilmediğim Yaşanmış sayfalarda sen varsın Yükselen alkışlarda, yumruklar tekmelerde Acılar hasretlerde sen varsın *** Bütün şarkılarımız senin için, senin için Bütün kavgalarımız senin için, senin için *** Açlıkta sefalette, bollukta sefahatta El üstünde ayak altında sen varsın Yenmede yenilgide, ölmede öldürmede Sevgide nefretlerde sen varsın *** Bütün şarkılarımız senin için, senin için Bütün kavgalarımız senin için, senin için *** Bütün şarkılarımız senin için, senin için Bütün kavgalarımız senin için, senin için