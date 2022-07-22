Bülent Ortaçgil

Bu sabah yalnız uyandım Sensiz olmaz, sensiz olmaz Tanıdık kokular yok Sensiz olmaz Kahvaltım anlamsızdı Sensiz olmaz, sensiz olmaz İlk sigaram bile tatsızdı Sensiz olmaz *** Anlaşılan alışmıştım Sensiz olmaz, sensiz olmaz Bir verdiysem iki almıştım Sensiz olmaz Aşk bir dengesizlik işi Sensiz olmaz, sensiz olmaz Dengeye dönüşen bir sevgi Sensiz olmaz *** Yine kendi kendime sormadan duramadım Niye seni böyle istiyorum diye bulamadım *** Yalnızlık zor, sokaklar çıkmaz Sensiz olmaz, sensiz olmaz Hep tekdüze, her şey dümdüz Sensiz olmaz Anlamak çözmeye yetmez Sensiz olmaz, sensiz olmaz Biraz telaşlı, huzursuz Sensiz olmaz *** Yine kendi kendime sormadan duramadım Niye seni böyle istiyorum diye bulamadım *** Gece gelmiş, yatağım boş Sensiz olmaz, sensiz olmaz Sen uzaktasın, ben uzanmış Sensiz olmaz Anlamak çözmeye yetmez Sensiz olmaz, sensiz olmaz Zaman geçmez, sabah gelmez Sensiz olmaz *** Yine kendi kendime sormadan duramadım Niye seni böyle istiyorum diye bulamadım *** Sensiz olmaz, sensiz olmaz Sensiz olmaz Sensiz olmaz, sensiz olmaz Sensiz olmaz Sensiz olmaz, sensiz olmaz Sensiz olmaz, sensiz olmaz Sensiz olmaz, sensiz olmaz

Ne gecelerimiz katran karası Ne de "kolay gelsin bakalım" Olmadı yaşam Sevdanın yolları yokuş Şans hiç alışmamış bize, nedense Sizin belalınız ben olamadım Şöyle bir masaya vurup susturamadım Hadi iyisin iyisin dediniz Ama faka basan hep bendeniz Doğduğumda ölmeye değil Yaşamaya yattım *** Bu şarkılar adam olmaz Bu şarkılar adam olmaz Bu şarkılar adam olmaz Bu şarkılar adam olmaz Adam olmaz Adam olmaz *** Ağıtım elinde silahla vurulana değil Her gün yavaş yavaş ölene dair Herkesin sözcüsü olamadık Ne yazık, çok yazık Sözümüz bitince Nâzım'a sığınamadık *** Bu şarkılar adam olmaz Bu şarkılar adam olmaz Bu şarkılar adam olmaz Bu şarkılar adam olmaz (Olmaz olmaz) Adam olmaz (Olmaz olmaz) Adam olmaz *** İnsanın dışındakiler ilgimizi çeker Oysa içimize inenler pek az Sessiz bir isyanı hiç kimse istemez Biz dövüşmekten yanayız Bu şehr-i İstanbul ki Taşı toprağı moloz Artık bize söylemek düşmez *** Bu şarkılar adam olmaz Bu şarkılar adam olmaz Bu şarkılar adam olmaz Bu şarkılar adam olmaz (Olmaz olmaz) Adam olmaz (Olmaz olmaz) Adam olmaz *** Bu şarkılar adam olmaz Bu şarkılar adam olmaz Bu şarkılar adam olmaz Bu şarkılar adam olmaz Bu şarkılar adam olmaz Bu şarkılar adam olmaz (Olmaz olmaz) Adam olmaz (Olmaz olmaz) Adam olmaz