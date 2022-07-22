Bülent Ortaçgil

Bu sabah yalnız uyandım Sensiz olmaz, sensiz olmaz Tanıdık kokular yok Sensiz olmaz Kahvaltım anlamsızdı Sensiz olmaz, sensiz olmaz İlk sigaram bile tatsızdı Sensiz olmaz *** Anlaşılan alışmıştım Sensiz olmaz, sensiz olmaz Bir verdiysem iki almıştım Sensiz olmaz Aşk bir dengesizlik işi Sensiz olmaz, sensiz olmaz Dengeye dönüşen bir sevgi Sensiz olmaz *** Yine kendi kendime sormadan duramadım Niye seni böyle istiyorum diye bulamadım *** Yalnızlık zor, sokaklar çıkmaz Sensiz olmaz, sensiz olmaz Hep tekdüze, herşey dümdüz Sensiz olmaz Anlamak çözmeye yetmez Sensiz olmaz, sensiz olmaz Biraz telaşlı, huzursuz Sensiz olmaz *** Yine kendi kendime sormadan duramadım Niye seni böyle istiyorum diye bulamadım *** Gece gelmiş, yatağım boş Sensiz olmaz, sensiz olmaz Sen uzaktasın, ben uzanmış Sensiz olmaz Anlamak çözmeye yetmez Sensiz olmaz, sensiz olmaz Zaman geçmez, sabah gelmez Sensiz olmaz *** Yine kendi kendime sormadan duramadım Niye seni böyle istiyorum diye bulamadım *** Sensiz olmaz, sensiz olmaz Sensiz olmaz Sensiz olmaz, sensiz olmaz Sensiz olmaz Sensiz olmaz, sensiz olmaz Sensiz olmaz, sensiz olmaz Sensiz olmaz, sensiz olmaz