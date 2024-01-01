Bülent Ortaçgil

-
Bu sabah yalnız uyandım
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
Tanıdık kokular yok
Sensiz olmaz
Kahvaltım anlamsızdı
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
İlk sigaram bile tatsızdı
Sensiz olmaz
***
Anlaşılan alışmıştım
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
Bir verdiysem iki almıştım
Sensiz olmaz
Aşk bir dengesizlik işi
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
Dengeye dönüşen bir sevgi
Sensiz olmaz
***
Yine kendi kendime sormadan duramadım
Niye seni böyle istiyorum diye bulamadım
***
Yalnızlık zor, sokaklar çıkmaz
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
Hep tekdüze, her şey dümdüz
Sensiz olmaz
Anlamak çözmeye yetmez
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
Biraz telaşlı, huzursuz
Sensiz olmaz
***
Yine kendi kendime sormadan duramadım
Niye seni böyle istiyorum diye bulamadım
***
Gece gelmiş, yatağım boş
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
Sen uzaktasın, ben uzanmış
Sensiz olmaz
Anlamak çözmeye yetmez
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
Zaman geçmez, sabah gelmez
Sensiz olmaz
***
Yine kendi kendime sormadan duramadım
Niye seni böyle istiyorum diye bulamadım
***
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
Sensiz olmaz
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
Sensiz olmaz
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
-
Dokunmayın, bugün yine ayrı bir efkârdayım
Anlatsam da anlaşılmıyor
Varsa kesilen cezam ona da razıyım
***
Ah, neler neler aklımdan geçenler?
Sen iftihar et kendinle, bak yarattığın eser
Ah, neler neler aklımdan geçenler?
Sen iftihar et kendinle, bak yarattığın eser
***
Ben buralardan gidicem, kendime bir yol çizicem
Sadece seni değil, beni yakan herkesi bir bir kalbime gömücem
Sen ağla ağla ölücen, pişmanlıktan biticen
Bendeki aşkı bulamayıp mutlu bir gün bile görmiycen
***
Ben buralardan gidicem, kendime bir yol çizicem
Sadece seni değil, beni yakan herkesi bir bir kalbime gömücem
Sen ağla ağla ölücen, pişmanlıktan biticen
Bendeki aşkı bulamayıp mutlu bir gün bile görmiycen
***
Ah, neler neler aklımdan geçenler?
Sen iftihar et kendinle, bak yarattığın eser
Ah, neler neler aklımdan geçenler?
Sen iftihar et kendinle, bak yarattığın eser
***
Ben buralardan gidicem, kendime bir yol çizicem
Sadece seni değil, beni yakan herkesi bir bir kalbime gömücem
Sen ağla ağla ölücen, pişmanlıktan biticen
Bendeki aşkı bulamayıp mutlu bir gün bile görmiycen
***
Ben buralardan gidicem, kendime bir yol çizicem
Sadece seni değil, beni yakan herkesi bir bir kalbime gömücem
Sen ağla ağla ölücen, pişmanlıktan biticen
Bendeki aşkı bulamayıp mutlu bir gün bile görmiycen
-
Yeter artık, kaybettim, üzen üzene
Şu gönül işleri bi' türlü giremedi düzene
Ama benim aksime herkes umutlu
El ele, kol kola, pek de bi' mutlu
Daha neler var da girmiyorum özele
Ayrı mesele
***
Ooo, bize de, aşk yok mu bize de?
Ne zamandır kalbim atmıyo' birine
Ooo, bize de, hani yok mu bize de?
Ne zamandır kalbim atmıyo' birine
***
Ooo, bize de, aşk yok mu bize de?
Ne zamandır kalbim atmıyo' birine
Ooo, bize de, hani yok mu bize de?
Ne zamandır kalbim atmıyo' birine
***
Yeter artık, kaybettim, üzen üzene
Şu gönül işleri bi' türlü giremedi düzene
Ama benim aksime herkes umutlu
El ele, kol kola, pek de bi' mutlu
Daha neler var da girmiyorum özele
Ayrı mesele
***
Ooo, bize de, aşk yok mu bize de?
Ne zamandır kalbim atmıyo' birine
Ooo, bize de, hani yok mu bize de?
Ne zamandır kalbim atmıyo' birine
***
Ooo, bize de, aşk yok mu bize de?
Ne zamandır kalbim atmıyo' birine
Ooo, bize de, hani yok mu bize de?
Ne zamandır kalbim atmıyo' birine
-
Girdiğim Kuyu mükemmel ağla
Ağla ağla, gül gül öldüm
Hani kendini saklamış ya
Güm diye düştü, çok güldüm.
***
Güzel başlayan şeylerin,
Kötü sona sahipliği kaç puan?
Ben şahsen yüz veririm,
Tecrübemle sabit oran.
Normalde çok severim,
Şımarma diye tuttum kendimi.
Sana sevince delirdin
Hey Allah'ım nasıl bir şeysin.
***
Girdiğim Kuyu mükemmel ağla.
Ağla ağla, gül gül öldüm.
Hani kendini saklamış ya.
Güm diye düştü, çok güldüm.
-
Bu benim hayatım
Bu benim sayfam
Bazen çok net
Bazen karışık kafam
Aşkın gücüne inandım her zaman
Aslında budur beni ayakta tutan
***
Çok kalmışım bazı yerde
Aşk gerçeği oldu perde
kolay değil tabi ki
Söz geçmiyor seven kalbe
***
Ben sadece tadına baktım
Zehri bal sandım canımı yaktım
A düştüm derken ayağa kalktım
Aşktır benim son durağım
Ben külümden de doğarım
Bir suçlu arıyorsan
Gözlerin suç ortağın
***
Bu benim hayatım
Bu benim sayfam
Bazen çok net
Bazen karışık kafam
Aşkın gücüne inandım her zaman
Aslında budur beni ayakta tutan
Çok kalmışım bazı yerde
Aşk gerçeği oldu perde
kolay değil tabi ki
Söz geçmiyor seven kalbe
***
Ben sadece tadına baktım
Zehri bal sandım canımı yaktım
A düştüm derken ayağa kalktım
Aşktır benim son durağım
Ben külümden de doğarım
Bir suçlu arıyorsan
Gözlerin suç ortağın
***
Senin yüzünden, senin yüzünden
Senin yüzünden, geçemedim yüzünden
-
Ellerinde kış gülleri
Yüzün bаhаrdаn bir gece
Şаrkılаrdа аşk çilesi
Hаyаt bаnа mı bilmece?
***
Yаkıyorsun nefesimi
İçim hаzır her ümide
Gözüm sende, gönlüm sende
Aşkа ben miyim eğlence?
***
Sаçlаrındаn ırmаklаrа
Öpüşlerinden dаğlаrа
Kаrа kıştаn, hаzirаn'а
Tаşıyorsun beni bir аndа
***
Övünme benle
Utаnmа benden
Düşünme benle berаberken
Bekleme bir şey
Övünme benle
Utаnmа benden
Düşünme benle berаberken
Yolundа her şey
***
Dilimde yаrin türküsü
Bаğrımdа kocа bir аteş
Ayrılık hep korkulu düş
Herkes böyle mi sevince?
***
Her gönülde bir sevgili
Her yаrаdа bir tuz izi
Şifа olsun, ey sevgili!
İyileşiyorum seninle
***
Sаçlаrındаn ırmаklаrа
Öpüşlerinden dаğlаrа
Kаrа kıştаn hаzirаnа
Tаşıyorsun beni bir аndа
***
Övünme benle
Utаnmа benden
Düşünme benle berаberken
Bekleme bir şey
***
Övünme benle
Utаnmа benden
Düşünme benle berаberken
Yolundа her şey
***
Övünme benle
Utаnmа benden
Düşünme benle berаberken
Yolundа her şey
-
Üst üste bi'çok kere
Ne çok kırdın bu kalbi
Yerin hep vardı ama
Sanıyorum bu kalp artık istemiyo' seni
***
Üst üste bi'çok kere
Ne çok kırdın bu kalbi
Yerin hep vardı ama
Sanıyorum bu kalp artık istemiyo' seni
***
Ya hep varsın ya hiç yoksun
Aşk buna nasıl dayansın?
Ya her şeysin ya hiçbi' şeysin
Gönül bundan nasıl ders alsın?
***
Söylemedim mi, utanmadık mı?
Sarılıp diz dize ağlamadık mı?
Kaç gece uykusuz sabahladık mı?
Derken bu masal bitti
***
Ya hep varsın ya hiç yoksun
Aşk buna nasıl dayansın?
Ya her şeysin ya hiçbi' şeysin
Gönül bundan nasıl ders alsın?
***
Aşk bize köle değil
Kalplerimiz emanet
Bi' bilsen nasıl üzdün
Kalplerimiz kıyamet
***
Ya hep varsın ya hiç yoksun
Aşk buna nasıl dayansın?
Ya her şeysin ya hiçbi' şeysin
Gönül bundan nasıl ders alsın?
***
Söylemedim mi, utanmadık mı?
Sarılıp diz dize ağlamadık mı?
Kaç gece uykusuz sabahladık mı?
Derken bu masal bitti
***
Ya hep varsın ya hiç yoksun
Aşk buna nasıl dayansın?
Ya her şeysin ya hiçbi' şeysin
Gönül bundan nasıl ders alsın?
***
Ya hep varsın ya hiç yoksun
Aşk buna nasıl dayansın?
Ya her şeysin ya hiçbi' şeysin
Gönül bundan nasıl ders alsın?
-
Sensiz bakmasın gözlerim
Senden başka sevmesin kalbim
Silinsin kadrim kıymetin
Razıyım gülmesin kaderim
***
Tam kaç yıl önce hatırla
Elin elim olmuştu
Ruhun benden çıkıp
Başka beden bulmuştu
***
Güzeldi o zaman rüzgar
Şehirleri savurmuştu
İki göz oda ev bize saray olmuştu
***
Gel acısız haklım
Hep sende aklım
Gel acısız haklım
Hep sende aklım
-
Seni kırmışlar yârim
Ağlamazdın hep gülerdin
İçmezdin bu kadar çok
Ellerin titremezdi ben bilirim
***
Ah geceler zehir
Keşkeler gelir akla
Bir yardım eli uzatın ne olur
İnan derdim değil
***
Yemin ederim
Unutmam asla
Kuruduğunda kalbim
Sığınırdım yağmurlarına
Sen böyle değildin
Çok severdin
Seni kırmışlar onlar
-