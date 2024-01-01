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7/24 Dinle Seni Kırmışlar

Seni Kırmışlar Şarkı Sözleri

Bülent Ortaçgil Seni Kırmışlar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bülent Ortaçgil Seni Kırmışlar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Seni Kırmışlar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bülent Ortaçgil

Bülent Ortaçgil

Seni Kırmışlar

  • Sensiz Olmaz (Konser)

  • Ben Buralardan Gidicem

  • Bize de

  • Kuyu

  • Küllerimden Doğarım

  • Kış Gülleri

  • Masal Bitti

  • Sende Aklım

  • Seni Kırmışlar

  • Ciğerparem

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