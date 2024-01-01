Sıfır Olmak (Bülent Ortaçgil) Çıktık 2’yle yola Yolda 1’e rastladık 3 bize katılınca Gidip kapıyı çaldık ** 8 çıktı kapıya 4 geldi yanımıza 1 onlara geçince Dönmek zorunda kaldık ** Haber verdik 9’a Katılsın aramıza Biraz daha güçlenip Varalım kapısına ** Yola düştük erkenden 8 daha uyurken Tam köşeyi dönerken Bölündük sağa sola ** 1’e otobüs çarptı 7’yi kedi kaptı Yok olduk birden bire Adımız sıfır kaldı ** Sıfır olmak ne zormuş Başında biri gerek Milyon bile olsan da Para etmiyor demek ** Anlaşıldı bu iş zor Okula gitmek gerek Artı eksi eşitlik Çarpmayı bilmek gerek ** Sıfır olmak ne zormuş Başında biri gerek Milyon bile olsan da Para etmiyor demek

Ama Babacığım (Fikret Kızılok) Bir bakarsın oyuncağın kırılmış Arkadaşın sana küsmüş darılmış Kavga etmiş; kaşın, gözün yarılmış Yaşlı gözlerle bana gelip sakın üzülme yavrum Böyle büyür insanlar; ağlamak çare değil Zaman değirmenini durdurmak kolay değil (ama babacığım) *** Sendeki sen sana soru sorunca Bir masalda kurt kuzuyu kapınca Uçan balon ellerinden kaçınca *** Yaşlı gözlerle bana gelip sakın üzülme yavrum Böyle büyür insanlar; ağlamak çare değil Zaman değirmenini durdurmak kolay değil (ama babacığım) *** Sendeki sen sana soru sorunca Ortaçağı Galile'yi bilince Okuduğun İnce Memed olunca Yaşlı gözlerle bana gelip sakın üzülme yavrum Böyle büyür insanlar; ağlamak çare değil Zaman değirmenini durdurmak kolay değil (ama babacığım) *** Oyunlarda mızıkçılık olunca Terli terli soğuk suyu içince Hastalanıp yataklara düşünce *** Yaşlı gözlerle bana gelip sakın üzülme yavrum Böyle büyür insanlar; ağlamak çare değil Zaman değirmenini durdurmak kolay değil (ama babacığım) Pırıl pırıl bir ilk bahar gününde İlk aşkının gerçeğinde düşünde Bir burukluk varsa eğer içinde *** Yaşlı gözlerle bana gelip sakın üzülme yavrum Böyle büyür insanlar; ağlamak çare değil Zaman değirmenini durdurmak kolay değil (ama babacığım) *** Yaşadığın, gördüklerin dışında Mutluluğu kuytularda bulunca Oysa herkes başka başka olunca *** Yaşlı gözlerle bana gelip sakın üzülme oğlum Böyle büyür çocuklar; ağlamak çare değil Zaman değirmenini durdurmak kolay değil(ama babacığım)

Anlatabilsek (Fikret Kızılok) Böylesine güzellikle bezenmiş bir dünyada Bugünüyle yarınıyla gerçek olan yanıyla Sevgiyi kardeşliği yaşamak istiyoruz *** Balık suda diridir Çiçekler toprağında Çocuk desen yarınların sabahında gizlidir Bilmeden beklediği karşılıksız sevgidir *** Anlatabilsek anlatabilsek Anlatabilsek anlatabilsek Bugünleri yarınlara Kanat gibi umutlara Yaşanacak o yılları anlatabilsek Anlatabilsek anlatabilsek Anlatabilsek anlatabilsek Bugünleri yarınlara Kanat gibi umutlara Yaşanacak o yılları anlatabilsek *** Öylesine haklıyız ki böylesine küçüğüz Her geçen günün ardından biraz daha büyürüz Büyüdükçe düşünür, düşündükçe buluruz *** Sizden bize kalacaktır bunca bilgi deneyler Zincir gibi birbirini tamamlıyor Bekliyor olsun artık bizi yeni müjdeler *** Anlatabilsek anlatabilsek Anlatabilsek anlatabilsek Bugünleri yarınlara Kanat gibi umutlara Yaşanacak o yılları anlatabilsek Anlatabilsek anlatabilsek Anlatabilsek anlatabilsek Bugünleri yarınlara Kanat gibi umutlara Yaşanacak o yılları anlatabilsek Anlatabilsek...

Bilmece (Bülent Ortaçgil) Tostoparlak bir küçük böcek Üstünde bir çok siyah benek Uç deyince uçuyor Kon deyince konuyor Bülent size kırmızı bir bilmece soruyor "Uç uç böceği" ** Biraz allı biraz pullu Gözleri şaşkın Pek telaşlı Oltamı görünce hemececik kaçıyor Bülent size masmavi bir bilmece soruyor "balık" ** Biraz ürkek biraz korkak Kulakları dersen pek çok oynak Havuçları seviyor çıtırçıtır yiyor Bülent size bembeyaz bir bilmece soruyor "tavşan" ** Vız vız eder Cız diye sokar Her çiçekten bir bal yapar Elini uzatınca kıyametler kopuyor Bülent size çalışkan bir bilmece soruyor "arı" ** Gak gak eder peynir sever Konduğu daldan biraz sarkar Çok uzun yaşıyor herkes buna şaşıyor Bülent size kapkara bir bilmece soruyor "karga" ** Çift çift gezer şaşkın uçar Her çiçekten bir renk kapar Onu ilk görenler Bir resimdir sanıyor Bülent size rengarenk bir bilmece soruyor "kelebek"

Denizi Seviyorum (Bülent Ortaçgil) Kürek olmuş ellerim Bir baktım yüzüyorum Dalıp suya bakınca Neleri görüyorum ** Bambaşka bir dünyada Hepsi başka biçimde Yaşıyor hep içimde Denizi seviyorum ** Bir küçücük hamsicik Yanında bir de kalkan Torik hızla gidiyor Avını kovalarken ** Kumru gibi umkumru Karidesin peşinde Yengeç dipte yaşıyor Yüzmeyi bilmeyince ** Kürek olmuş ellerim Bir baktım yüzüyorum Dalıp suya bakınca Neleri görüyorum Bambaşka bir dünyada Hepsi başka biçimde Yaşıyor hep içimde Denizi seviyorum ** Ahtapotun kolları Karıştırır kumları Kim görür ki bunları Denizi sevmeyince ** Yunus bizim dostumuz Bizler gibi oyuncu Ne kadar suya dalsak Biz geliriz sonuncu ** Gün batar akşam olur Balıklar bunu anlar Denizi sevenlere Artık yakamoz başlar

Do Re Mi (Bülent Ortaçgil) Do deyince aklıma Mutluluğun şarkısı Annemin ilk ninnisi Babamın tatlı sesi gelir Do deyince aklıma Evimizin kedisi Sımsıcak sobamız Komşumuzun sesi gelir Re deyince ilk dostum Arkadaşım hevesim Balonlu bir ciklet Kırmızı bir bisiklet Mi deyince sorular Birbirini kovalar Fa deyince Fatoş'la oynadığımız oyunlar Sol deyince anahtar Şarkılar böyle başlar Kandıramaz ki artık O eskimiş masallar La deyince lambalar Kitaplar çalışmalar Yarının güzelliği için Bugünden uğraşmalar Si deyince simitçi Başarımın sevinci Okulun dönüşünde Akşamın habercisi Do deyince aklıma Mutluluğun şarkısı Açılan kapılardan Evimizin sıcak sesi gelir Notalar tek tek ama Birbirini tamamlar Saat gibi hiç durmaz Seneleri kovalar Bazen zor olur ama Her şarkıyı söylemek İnanın ki çocuklar Güzel bir şarkıdır yaşamak

Farkında Mısın (Bülent Ortaçgil) Bir çizgi çizsem.. Başında mısın.. Sonunda mısın..? Bir sicim gersem.. Üstünde misin.. Altında mısın..? Bir çember olsam.. İçinde misin dışında mısın? Bir soru sorsam Desem ki Bütün bunların farkında mısın..? Bir şarkı olsam.. Başında mısın sonunda mısın..? Bir yağmur yağsa.. Üstünde misin altında mısın..? Bir sevgi olsa.. İçinde misin.. Dışında mısın..? Bir soru sorsam.. Desem ki Bütün bunların farkında mısın..?