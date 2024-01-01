Bülent Ortaçgil

-
Eğer bugün yepyeni bir şey öğrenememişsen
Bütün günün birbirine eş, güneşsiz geçmişse
Haydi gel gidelim Suna Abla'ya
"Merhaba" diyelim, Suna Abla'ya
**
Sabahlar hiç konuşmazlar sen işitmezsen
Eğer bugün yepyeni bir şey öğrenememişsen
Haydi gel gidelim Suna Abla'ya
"Merhaba" diyelim, Suna Abla'ya
**
Da-da-da, da-da-dam
Da-dı-na-na-da-da-dam
Da-rın-da, da-da-da
Da-dı-na-na-da-da-dam
**
Haydi gel gidelim Suna Abla'ya
"Merhaba" diyelim, Suna Abla'ya
Haydi gel gidelim Suna Abla'ya
"Merhaba" diyelim, Suna Abla'ya
-
Su olsam, ateş olsam
Göklerdeki güneş olsam
Konuşmasam taş olsam
Yine de oynar mısın benimle?
***
Sus olsam, kusur olsam
Ağızdaki küfür olsam
Doğuştan esir olsam
Yine de oynar mısın benimle?
***
Sayılmasam kaç olsam
Topraktaki güç olsam
Aptal gibi suç olsam
Yine de oynar mısın benimle?
Benimle oynar mısın?
Benimle oynar mısın?
***
Su olsam, ateş olsam
Göklerdeki güneş olsam
Konuşmasam taş olsam
Yine de oynar mısın benimle?
Benimle oynar mısın?
Benimle oynar mısın?
-
Olmalı mı olmamalı mı
Yoksa hiç değişmemeli mi
Ama ben değişmezsem, ben olamam ki
***
Görmeli mi görmemeli mi
Yoksa hiç bakınmamalı mı
Ama ben bakınmazsam, hiç göremem ki
***
Sevmeli mi sevmemeli mi
Yoksa hiç beğenmemeli mi
Ama ben beğenmezsem, hiç konuşmam ki
***
Bilmeli mi bilmemeli mi
Yoksa hiç öğrenmemeli mi
Ama ben öğrenmezsem, hiç olamam ki
***
Olmalı mı olmamalı mı
Yoksa hiç değişmemeli mi
Ama ben değişmezsem, ben olamam ki
-
Üstüme gece çökmüş
Ama içim ışıl ışıl
Beklerim ta sabaha kadar
Beklerim de
Geceyi değiştiremem
Gecenin gücü beni aşar
Her şey anını bekler
***
Hadi gel senin zamanın artık
Yürüsene benim ile
Hadi gel senin zamanın artık
Senin zamanın artık
***
Sessizlikte insan
Belki aradığını duyar
Ama her kulak işitmez
Bir kişi bulur
İkincisi tohum eker
Sonra yeşillenir çiçekler
Her şey zaman ister
***
Hadi gel senin zamanın artık
Yürüsene benim ile
Hadi gel senin zamanın artık
Senin zamanın artık
***
Yanımda dur
Usulca koluma dokun
Al ellerim senin olsun
Yüzüme bak
Sana anlatacak
Çekinme güven bana
Her şey sevgiyle, her şey sevgiyle başlar
***
Hadi gel senin zamanın artık
Yürüsene benim ile
Hadi gel senin zamanın artık
Senin zamanın artık
-
Bugün yağmur bir kadın saçıdır
Yeryüzüne dökülen
Upuzun ince ince
Karanlık kokulu
***
Sen ki aşkta aldatıldın
Yüreğin taş parçası
Dinle yağmuru dinle
Teselli bul türküsünden
***
Her şey olur
Her şey büyür
Her şey geçer
Hayat kalır
-
Şık Latife de kişinin teki
Senin gibi, benim gibi
Ancak şık Latife değişik biri
***
Sabahları genellikle geç kalkar
Portakal suyu içer
Ekmek yememesini öğütlemişler, şişmanlarmış
***
Şık Latife'nin en iyi dostu aynalar
Aynalar söyler hep o dinler
Konuşulanlarsa güzellikler
***
Öğleden sonra Nünü telefon eder
Geçen akşamlarını konuşurlar
Bazen buluşup bir yerde otururlar
***
Şık Latife haftanın yedi akşamı
Yedi kişiyle çıkar
Doğrusu şık kadındır şık Latife
Her yerde söylerler
***
Şık Latife sabaha karşı yatar
Boyası temizlenmiş gerçek yüzü
Ve bir geceliğiyle Latife'dir artık
***
Latife, dayanamaz yalnızlığa
Hemen uyur, hemen uyur
Hemen uyur, hemen uyur
Hemen uyur
-
Gece güzeldir sen mutluysan
Yatak sanki bir taht, uyuyorsan
Eğer düşünüyorsan
Gece ne kadar uzun
Ne kadar tatsız, anlamsız, anlamsız
***
Hayat güzeldir sen görürsen
Her yer cıvıl cıvıl işitirsen
Eğer onun gibi bakarsan
Hayat ne kadar boş
Ne kadar tatsız, anlamsız, anlamsız
-
Bahar geldi
Kendimi seçtim
Kuşlar uçtu
Kendimi aştım
**
Seni ben
Yanımda bulunca
Değiştim
Güzelleştim
**
Söz etsen
Yüzüm gülse
"Gel" desen
Seni ben
**
Yanımda bulunca
Değiştim
Güzelleştim
Söz etsen
**
Yüzüm gülse
"Gel" desen
**
Yağmur yağdı
İçim temizlendi
Toprak koktu
İçim renklendi
**
Seni ben
Yanımda bulunca
Her şeyim
Çiçeklendi
**
Ses etsen
Yüzüm gülse
"Gel" desen
Seni ben
**
Yanımda bulunca
Her şeyim
Çiçeklendi
Ses etsen
**
Yüzüm gülse
"Gel" desen
-
Dört yanımda dört kişi, hepsi de başka
Hepsinin elleri benim üstümde
Hepsi de der ki, "Sen, sen değilsin"
Biz olmasak ne yaparsın?
**
Dört yanımda dört kişinin dört yanında
Aman, dizilmişiz petek şeklinde
Suyun en üstündeki damla gibi
Ayağımızda bin kilo
**
Uzadıkça uzamakta dört kişili düşüm
İçimdeki sancım büyüdükçe büyümekte
Uzadıkça uzamakta dört kişili düşüm
İçimdeki sancım büyümekte
**
Aynı eve tıkılmışız tepeleme
Herkesin ağzında ayrı bir şarkı
Neden bilinmez, kim yapmış?
Kulaklarım yok olmuş
**
Uzadıkça uzamakta dört kişili düşüm
İçimdeki sancım büyümekte
Bi' şeyler çoğaldıkça bi' şey eksiliyor
Özgürlüğüm artık onlarla beraber
**
Etime yapışan, ah, o eller
Hep isterler, istiyorlar
-
Günaydın bize, günaydın size
Hepimize günaydın, günaydın hepimize
***
Bu gün yeni bir gün, sevimli bir gün
Yeni bir gün bu gün, hepimize günaydın
***
Günaydın uyanışımıza, günaydın uyanışımıza
Uyanışımıza günaydın, günaydın uyanışımıza
-
Günaydın size
Günaydın bize
Hepimize günaydın
Günaydın hepimize
**
Bugün yeni bi' gün
Sevimli bi' gün
Yeni bi' gün bugün
Hepimize günaydın
-
Evvel Zaman İçinde
Kalbur Zaman İçinde
Çok Uzak Değil
Yakın Bir Ülkede
Sevimli Uslu Küçücük Gözlü
Küçük Kediler Yaşarmış
**
Yemekleri Ortak
Yatakları Birmiş
Sevinçleri Hepsininmiş
Duman Renkli Açık Kahverengi
Küçük Kediler Yaşarmış
Yakın Ülkenin Yanında
Dönemeci Dönerken
Rüzgarların Sağında
Ormanların Solunda
Sesli Hırslı Kocaman Gözlü
Büyük Kediler Varmış
**
Sabahları Okumakla
Çamları Düşünmekle
Gündüzleri Konuşmakla
Geceleri Çalışmakla
Yorgun Elleri
Şişmiş Gözleri
Büyük Kediler Varmış
**
Siz Kardeşler
Hangi Kedileri Seversiniz
Hangi Kediler Gibi
Yaşamak İstersiniz
Sevimli Uslu Sesli Hırslı
Hangi Kedilerdensiniz
-
Yanımda uzağımda
Yarınımda, bilmediğim
Yaşanmış sayfalarda
Sen varsın
**
Yükselen alkışlarda
Yumruklar, tekmelerde
Acılar, hasretlerde
Sen varsın
**
Bütün şarkılarımız senin için
Senin için
Bütün kavgalarımız senin için
Senin için
**
Açlıkta, sefalette
Bollukta, sefahatta
El üstünde, ayak altında
Sen varsın
**
Yenmede, yenilgide
Ölmede, öldürmede
Sevgide, nefretlerde
Sen varsın
**
Bütün şarkılarımız senin için
Senin için
Bütün kavgalarımız senin için
Senin için
-
Yüzünü dökme, küçük kız
Bırak üzülmeyi
Yalnız sen misin bir düşün
Unutan sevilmeyi
**
Her siyahın bir beyazı
Gecelerin gündüzü de vardır
Yüzünü dökme, küçük kız
Kızma onlara
**
Yalnız sen misin bir düşün
Zincir oranda, buranda
Her tutsağın bir kaçışı
Uykunun uyanışı da vardır
**
Yüzünü dökme, küçük kız
Yaşamın anlamını bul
Sonra dinle kendini
Yolunu bil
**
Her siyahın bir beyazı
Gecelerin gündüzü de vardır