Bülent Ortaçgil

Telefon İstediğimde bulurum seni Artık özelin yok *** Her an ulaşırım sana Artık özelin yok *** Mazeret tanımam eğer açıksan Bir cüzdan gibi yanında taşırsan Sabah akşam fark etmez Artık hiç özelin yok *** Eskiden telefonlar Sağda solda küçük notlar Bütün gün seni aradım Evde yoktun demeler *** Postaneler, kulübeler Bozuk hatlar, jetonlar Hep seni aradım kimse yok *** Çağ başka bir çağ, en gerekli şey sensin *** Herkeste kendine özgü, en değerli şey sensin *** Aşksız kalırım ama sensiz kalamam Unuttuğum an kimsesizim yapamam Her şeyimi sana anlattım tek dostum sensin *** Eskiden telefonlar Sağda solda küçük notlar Bütün gün seni aradım Evde yoktun demeler *** Postaneler, kulübeler Bozuk hatlar, jetonlar Hep seni aradım kimse yok *** Eskiden telefonlar Fihristler, küçük notlar Bütün gün seni aradım Evde yoktun demeler *** Postaneler, kulübeler Bozuk hatlar, jetonlar Hep seni aradım kimse yok Hiç kimse yok Hiç kimse yok Hiç kimse yok

Topyekün Hayır olsun rüyanda görmüşsün Benim için uykunu bölmüşsün Olur olmaz yalan masallarla Beni tıpış tıpış yürütmüşsün... *** Hayret nasıl da geç fark etmişim Geceyi sen diye sevmişim Sana son bir sözüm de kalmamış Rabbime havale etmişim *** Kul oldum, yol oldum Yıprandım gözlerinde Zehir var sözlerinde Sildim gitti bir kalemde *** Yorulsam yıkılsam Hatta cennetten kovulsam Tövbeleri bozacağım ben Uzak dur artık topyekûn benden *** Tövbe illallah huyuna da suyuna da Gecenin ortası kabus musun git başımdan ah Boş ver be yavrum boş ver be gitsin Bu kadar takma ne son ne ilksin Hayret nasıl da geç fark etmişim

Tehdit Üzerimde bir ağırlık Damla damla taşıyorum Ha yağdı gözlerim ha yağacak Kendini tutmuş bunca zamandır korkudan *** Yamacında bir dalım yok Yavaş yavaş düşüyorum Ne var ne yok şimdi kırılacak Karaya vurmuş canım çoktan *** Anlasan da aşkın çoktan bittiğini Sen yine bir ümit ısrar eder denersin Kal demek yerine kan döker dudaklar Artık kalsan bile kendinden gidersin *** Bakışlarınla kaçışlarınla Her şeyi söyledin evet biliyorum Şimdi gidersem dönüşüm olmaz Tehdit değil gittim gidiyorum *** Bakışlarınla kaçışlarınla Her şeyi söyledin evet biliyorum Şimdi gidersem dönüşüm olmaz Tehdit değil gittim gidiyorum *** Anlasan da aşkın çoktan bittiğini Sen yine bir ümit ısrar eder denersin Kal demek yerine kan döker dudaklar Zaten kalsan bile kendinden gidersin *** Bakışlarınla kaçışlarınla Her şeyi söyledin evet biliyorum Şimdi gidersem dönüşüm olmaz Tehdit değil gittim gidiyorum *** Bakışlarınla kaçışlarınla Her şeyi söyledin evet biliyorum Şimdi gidersem dönüşüm olmaz Tehdit değil gittim gidiyorum.

İtirafçı Olma Hey, sakin ol! Kimseye söyleme Kime ne Herkesin hayatı kendine *** Biz de biliyoruz Aşk tanık ister Ama ne kadar çok seyirci O kadar kaybeder *** Bana güven dinle beni İtirafçı olma sakın Yalan da söyleme Sus yeter *** Bana güven dinle beni İtirafçı olma sakın Yalan da söyleme Sus yeter *** Hey duydun mu? Çok fazla tehlike var Aşk hesapsızdır savunmasızdır Kolay kanar *** Biz de biliyoruz Aşk tanık ister Ama ne kadar çok seyirci O kadar kaybeder *** Bana güven dinle beni İtirafçı olma sakın Yalan da söyleme Sus yeter *** Bana güven dinle beni İtirafçı olma sakın Yalan da söyleme Sus yeter *** Bana güven dinle beni İtirafçı olma sakın Yalan da söyleme Sus yeter *** Bana güven dinle beni İtirafçı olma sakın Yalan da söyleme Sus yeter

Beş Duyu Canda hâl kalmadı, bir daha gitme Dilinde zehir var, bir daha esme Yâr elimi tut, elimi tut Sakın bırakma Beniz afet yeri, ten de kıyamet Sakın bırakma, sakın bırakma ** Yıldızlar yere inse Ölümden bile korkmam Sığındığım al buğday ten Nefesinden caymam *** Yârim ebedi dur Hayat denilen akıyor Yüzün koynumdayken Beş duyu yetmiyor *** Yıldızlar yere inse Ölümden bile korkmam Sığındığım al buğday ten Nefesinden caymam *** Yârim ebedi kal Hayat denilen akıyor Yüzün koynumdayken Beş duyu yetmiyor Beş duyu yetmiyor *** Canda hâl kalmadı, bi' daha gitme Dilinde zehir var, bi' daha esme Yâr elimi tut, elimi tut Sakın bırakma Beniz afet yeri, ten de kıyamet Sakın bırakma, sakın bırakma *** Yıldızlar yere inse Ölümden bile korkmam Sığındığım al buğday ten Nefesinden caymam *** Yârim ebedi dur Hayat denilen akıyor Yüzün koynumdayken Beş duyu yetmiyor *** Yıldızlar yere inse Ölümden bile korkmam Sığındığım al buğday ten Nefesinden caymam *** Yârim ebedi kal Hayat denilen akıyor Yüzün koynumdayken Beş duyu yetmiyor Beş duyu yetmiyor

Olsun İçimden kayan yıldızlar Süzülmüş gölgeler ışığında Bir akşam bin akşam daha olsun Bir kez daha Olsun *** Gözümden akan o yaşlar İmkansıza durduğum yaşlar Bir aşk belki bin aşk daha olsun Bir kez daha Olsun *** Olmazsa ne anlamı var Yanmazsam ne önemi var Susarsam ne değeri var Başa dönersem hiç olmaz ki *** Kalmazsam ne anlamı var Sarmazsam ne önemi var Gidersen nedenin mi var Sonu bilirsem hoş olmaz ki

Razıysan Gün ağarır boyun eğer gece Aşk acıtır sen incitmesen bile Bir giden var bir de kalan Yaradır kabuk tutmaz sağ çıksan *** Ben aslında diye başlar cümle Boğazımda düğümlenir her hece Gençliğimden, düşlerimden geçtim yar Sebep aşk yüzünden *** Silme sen de şimdi akan göz yaşını İnandır beni söyle bu aşk masum mu? Susma sen de şimdi sor en zor soruyu Nasıl pişman oldum tek doğrum bu *** Of çeksem duyulur mu? Razıysan dön olur mu? *** Of çeksem duyulur mu? Sen razıysan gel olur mu?

Sardunya Ah fukara çiçeğim rengarenk sakız sardunyam Dalında tuz zerreleri hatıra bir deniz rüzgarından Öylece durmuş suya kırılgan kırılgan Oysa ki ne olgun ne dayanıklısındır ummaz insan *** Tamahı tanımaz bir dervişin dümdüz duruşu Gözünde kim bilir kaç kuşun vuruluşu Ve zarif bir inatçılıkla yaşama dokunuşu O sade direnci soylu tutunuşu *** Öğrenmem lazım lütfen bana sırrını ver Yoksa nasıl taşınabilir bunca keder Desinler ki vakitsiz ölürsem eğer Sebebi acının altın vuruşu *** Çiçek yüzlüm ne çok benzer yeni doğmuş bebek Kimseden öğrenmeden saldırışı memeye Güven sıcak bir temasdır kalp atışı annen Ne zaman değişir her şey değişir sen hala sardunyayken

Olamadım Kıyılara vurdu yakamoz başucumda Söner günahlarım avucunda rüzgarın Ben seninle olamadım Sevgilim senin olamadım *** Kıyılara vurdum poyraz başucumda Ağlar yarınlara koynumda hayallerin *** Aah denizinde bir fener olamadım yanamadım Aah dağlarında bir nehir olamadım varamadım *** Ağlarım almadı kuşlar aldı Ben seninle olamadım Sevgilim senin olamadım *** Aah denizinde bir fener olamadım yanamadım Aah dağlarında bir nehir olamadım varamadım *** Ağlarım almadı kuşlar aldı Ben seninle olamadım Senin sevgilin olamadım *** Oof samyelin yakar geçer Dualarda yaşar gider Uçurduğum rüyalarımda kal

Beddua İçimi karartıyor bu bendeki İntikam hayalleri Bir tarafım masum sakin de Bir tarafım saldırıya meyilli *** Kendimi toplamam gerek Toplanıp dağılmamam Ama ne zaman aklıma gelsen Çıldırıyorum ben o zaman *** Gün yüzü görme istiyorum Mutlu mesut olama Bana yaşattıkların var ya Fersah fersah sen yaşa *** Yaptıkların yanına hep kar İşte buna dayanamıyorum Hayat adaletinde sorun var Sana da hiç güvenmiyorum *** Benim dualarım fayda etmemiş Beddualarım etmez ki Hem ne saçmalıyorum ki zaten Kötüye bir şey olmaz ki